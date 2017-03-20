Чем отличается грипп B от других видов гриппа?

Грипп в переводе с французского означает "схватывать". Впервые возбудитель гриппа открыли в далеком 1933 году. Кстати, в последствии он получил название вирус А. Спустя семь лет ученые выявили другой грипп – вирус B.

Позже светила науки поняли, что грипп группы А провоцирует большие эпидемии. От него страдают не только люди, но и животные. Грипп B характеризуется не такими массовыми вспышками, но вызывает более серьезные последствия.

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В 1949 году был открыт третий вирус — С, вызывающий локальные проявления гриппа. Именно он на сегодняшний день считается наименее опасным для человека.

Вирус В отличается тем, что внедряется в клетки дыхательного эпителия преимущественно средних и нижних дыхательных путей. Отличается затяжным течением болезни. А начинается он, как и любой другой грипп с:

- головной боли;

- температура тела резко поднимается до 39 градусов, может держаться до 3-4 дней;

- ломота в мышцах и суставах;

- кашель.

Позже могут присоединиться боль в горле, насморк или заложенность носа.