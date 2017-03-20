Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что скоро на смену сезонному вирусу H3N2 придет грипп В. Что это за вид гриппа и как им не заразиться, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Грипп в переводе с французского означает "схватывать". Впервые возбудитель гриппа открыли в далеком 1933 году. Кстати, в последствии он получил название вирус А. Спустя семь лет ученые выявили другой грипп – вирус B.
Позже светила науки поняли, что грипп группы А провоцирует большие эпидемии. От него страдают не только люди, но и животные. Грипп B характеризуется не такими массовыми вспышками, но вызывает более серьезные последствия.
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В 1949 году был открыт третий вирус — С, вызывающий локальные проявления гриппа. Именно он на сегодняшний день считается наименее опасным для человека.
Вирус В отличается тем, что внедряется в клетки дыхательного эпителия преимущественно средних и нижних дыхательных путей. Отличается затяжным течением болезни. А начинается он, как и любой другой грипп с:
- головной боли;
- температура тела резко поднимается до 39 градусов, может держаться до 3-4 дней;
- ломота в мышцах и суставах;
- кашель.
Позже могут присоединиться боль в горле, насморк или заложенность носа.
Любые вирусы гриппа часто мутируют. Постоянные видоизменения вирусов приводят к тому, что выработанные нашим организмом антитела не в состоянии полностью защитить нас от заболевания.
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Вспышки или эпидемии гриппа для вирусов B возникают каждые 3-5 лет. Обычно это происходит в конце зимы — начале весны. Вирус гриппа B вызывает тяжелые осложнения: поражение нижних дыхательных путей, бронхит, пневмонию.
Если вы заболели (не важно ОРВИ или гриппом) откажитесь от посещения общественных мест и вызовите врача на дом. Пока доктор еще не приехал, пейте больше жидкости и соблюдайте постельный режим. Для снижения риска распространения инфекции нужно надеть медицинскую маску и часто мыть руки с мылом. Не забывайте увлажнять слизистую носа.
Необходимые лекарства вам назначит врач. Помните, что самолечение опасно для жизни.
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