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Чем опасен грипп В и как им не заразиться?

, ИА "Амител"
Грипп всегда мощно атакует: начинается сильная головная боль, резь в глазах, ломота во всем теле, озноб, потливость


Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что скоро на смену сезонному вирусу H3N2 придет грипп В. Что это за вид гриппа и как им не заразиться, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Чем отличается грипп B от других видов гриппа?

Грипп в переводе с французского означает "схватывать". Впервые возбудитель гриппа открыли в далеком 1933 году. Кстати, в последствии он получил название вирус А. Спустя семь лет ученые выявили другой грипп – вирус B.

Позже светила науки поняли, что грипп группы А провоцирует большие эпидемии. От него страдают не только люди, но и животные. Грипп B характеризуется не такими массовыми вспышками, но вызывает более серьезные последствия.

Читайте также: Грипп B придет на смену сезонному вирусу — глава Роспотребнадзора

В 1949 году был открыт третий вирус — С, вызывающий локальные проявления гриппа. Именно он на сегодняшний день считается наименее опасным для человека.

Вирус В отличается тем, что внедряется в клетки дыхательного эпителия преимущественно средних и нижних дыхательных путей. Отличается затяжным течением болезни. А начинается он, как и любой другой грипп с:

- головной боли;

- температура тела резко поднимается до 39 градусов, может держаться до 3-4 дней;

- ломота в мышцах и суставах;

- кашель.

Позже могут присоединиться боль в горле, насморк или заложенность носа.

2
Какие последствия вызывает вирус типа B?

Любые вирусы гриппа часто мутируют. Постоянные видоизменения вирусов приводят к тому, что выработанные нашим организмом антитела не в состоянии полностью защитить нас от заболевания.

Читайте также: Эпидемия гриппа и ОРВИ: что такое эпидпорог и когда вводят карантин? 

Вспышки или эпидемии гриппа для вирусов B возникают каждые 3-5 лет. Обычно это происходит в конце зимы — начале весны. Вирус гриппа B вызывает тяжелые осложнения: поражение нижних дыхательных путей, бронхит, пневмонию.

3
И как им не заразиться?
Медики в один голос говорят, что нет ничего лучше профилактики. Тут на помощь придут правильное питание, здоровый образ жизни, закаливание. Отметим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает: только вакцинация защищает от гриппа и его осложнений. Но делать прививку следует осенью, чтобы в организме успел выработаться иммунитет. 
Сейчас остается чаще мыть руки, употреблять в пищу овощи и фрукты, избегать близкого контакта с больными людьми, чаще бывать на свежем воздухе и обязательно проветривать квартиру и офис. 
4
Что делать, если заболел?

Если вы заболели (не важно ОРВИ или гриппом) откажитесь от посещения общественных мест и вызовите врача на дом. Пока доктор еще не приехал, пейте больше жидкости и соблюдайте постельный режим. Для снижения риска распространения инфекции нужно надеть медицинскую маску и часто мыть руки с мылом. Не забывайте увлажнять слизистую носа.

Необходимые лекарства вам назначит врач. Помните, что самолечение опасно для жизни.

 


 


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