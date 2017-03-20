Можно ли "убить" этот вирус?

Пока такого средства не найдено. Стоит отметить, что подобные вирусы ранее выявляли и в других странах, но эффективного способа борьбы с ними пока так и не нашли.

Вирус может исчезнуть из оперативной памяти при перезагрузке, но это вредно для банкомата и занимает минимум пять минут, то есть процедуру невозможно провести незаметно для клиентов. К тому же банкомату, как и любому компьютеру, частые перезагрузки вредны.

Поэтому пока банкирам остается страховать банкоматы от хищений, хотя такой подход наверняка будет только на руку мошенникам.

Отмечается, что поражены были устройства крупнейшего производителя банкоматов — NCR. Но выявленная уязвимость нехарактерна для конкретного производителя, так как все банкоматы работают под Windows.