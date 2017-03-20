Новый тип вируса, который атакует банкоматы, впервые выявили в России. Могут ли россияне лишиться своих кровно заработанных и как действует этот вирус, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
При введении определенного кода зараженное устройство выдает все крупные купюры, которые есть в банкомате. Все они содержатся в первой кассете и их номинал составляет одна и пять тысяч рублей. Подобрать "методом тыка" нужный код практически невозможно, сообщает источник газеты "Коммерсант".
Вирус может исчезнуть из оперативной памяти при перезагрузке, но это вредно для банкомата и занимает минимум пять минут, то есть процедуру невозможно провести незаметно для клиентов. К тому же банкомату, как и любому компьютеру, частые перезагрузки вредны.
Поэтому пока банкирам остается страховать банкоматы от хищений, хотя такой подход наверняка будет только на руку мошенникам.
Отмечается, что поражены были устройства крупнейшего производителя банкоматов — NCR. Но выявленная уязвимость нехарактерна для конкретного производителя, так как все банкоматы работают под Windows.
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