Из журналиста в массажисты. Такое возможно только в конкурсе "Журналист меняет профессию", который уже третий год подряд проходит в Алтайском крае. Обучают работников СМИ разным рабочим профессиям. Корреспондент ИА "Амител" учится на массажиста. Массаж оздоровительный, медовый, детский, корректирующий, аромамассаж, массаж при остеохондрозе — это все еще впереди. Рассказываем, что успели узнать.
Организаторы конкурса: журнал "Алтайская стройка", Министерство образования и науки Алтайского края, ООО "Барнаул-Спецодежда".
Профессиональный массажист обязательно должен спросить у вас, зачем вы пришли на массаж, узнать ваши хронические заболевания, перенесенные операции, пришли ли вы по назначению или совету врача или по своему желанию.
Итак, вот общие показания для массажа:
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата;
- заболевания органов дыхания;
- заболевания и повреждения нервной системы;
- болезни уха, горла, носа;
- заболевания органов пищеварения;
- воспалительные заболевания мужских и женских половых органов;
- заболевания кожи;
- заболевания глаз;
- нарушения обмена веществ.
Конечно, если у вас нет противопоказаний, то вы можете делать массаж для общего укрепления организма, для расслабления или наоборот повышения тонуса.
Есть ряд противопоказаний, при которых крайне не рекомендуется, а то и вовсе запрещено делать массаж. Вот они:
- острые лихорадочные состояния;
- острые воспалительные процессы;
- кровотечения и наклонность к ним;
- болезни крови;
- гнойные процессы любой локализации;
- различные заболевания кожи (инфекционной, грибковой этиологии);
- тромбоз; значительное варикозное расширение вен;
- трофические язвы; атеросклероз периферических сосудов;
- тромбофлебит;
- воспаление лимфатических узлов;
- активная форма туберкулеза;
- доброкачественные и злокачественные опухоли различной локализации (до хирургического лечения);
- психические заболевания;
- гипертензивные и гипотензивные кризы;
- тошнота;
- рвота;
- боли невыясненного характера при пальпации живота;
- легочная, сердечная, почечная, печеночная недостаточность.
В ряде случаев противопоказания к назначению массажа и самомассажа носят временный характер, на период обострения.
Это только кажется, что массаж — дело простое и не требует специальных знаний. Но это вовсе не так. "Плохих рук дело" может быть бесполезным, дискомфортным или даже опасным.
По закону любая деятельность, связанная с воздействием на человека и способная нанести вред здоровью, должна быть лицензирована и сертифицирована.
Так что массажист должен иметь медицинское образование, подтвержденное сертификатом.
Но даже если массаж вам делает родственник или знакомый и вы отдаете себе отчет в его непрофессиональности, нужно знать несколько важных для процедуры моментов.
Каким бы ни был массаж, у человека, который его вам делает, должны быть теплые руки. Ведь замечаете же, у одного всегда руки теплые, а кто-то как лягушка, хладнокровен. Поэтому перед тем, как взяться за чью-то спину, массажист должен разогреть руки растиранием. Масло или крем тоже сначала надо растереть в руках, а уж потом прикасаться к телу клиента.
Массаж — это не только физический контакт, но и энергетический обмен. Поэтому после сеанса массажист моет руки, дабы смыть чужую энергию.
Кстати, мужчине массаж должна делать женщина, а женщине — мужчина.
Массаж может и возбуждать, и успокаивать. От целей зависят и приемы.
Массаж можно делать почти везде: лицо, голова, кисти рук, шейно-воротниковая зона, спина, ноги и так далее. Но вот шея — это особая зона, и обращаться с ней надо крайне бережно. А вот на внутренней поверхности бедра и подколенной мышце делать массаж вообще нельзя из-за близкого расположения к поверхности большого количества лимфатических узлов.
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