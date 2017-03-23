Каким должен быть ваш массажист?

Это только кажется, что массаж — дело простое и не требует специальных знаний. Но это вовсе не так. "Плохих рук дело" может быть бесполезным, дискомфортным или даже опасным.

По закону любая деятельность, связанная с воздействием на человека и способная нанести вред здоровью, должна быть лицензирована и сертифицирована.

Так что массажист должен иметь медицинское образование, подтвержденное сертификатом.

Но даже если массаж вам делает родственник или знакомый и вы отдаете себе отчет в его непрофессиональности, нужно знать несколько важных для процедуры моментов.

Каким бы ни был массаж, у человека, который его вам делает, должны быть теплые руки. Ведь замечаете же, у одного всегда руки теплые, а кто-то как лягушка, хладнокровен. Поэтому перед тем, как взяться за чью-то спину, массажист должен разогреть руки растиранием. Масло или крем тоже сначала надо растереть в руках, а уж потом прикасаться к телу клиента.

Массаж — это не только физический контакт, но и энергетический обмен. Поэтому после сеанса массажист моет руки, дабы смыть чужую энергию.

Кстати, мужчине массаж должна делать женщина, а женщине — мужчина.