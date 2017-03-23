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Кому можно, а кому нельзя делать массаж?

, ИА "Амител"
Показания и противопоказания


Из журналиста в массажисты. Такое возможно только в конкурсе "Журналист меняет профессию", который уже третий год подряд проходит в Алтайском крае. Обучают работников СМИ разным рабочим профессиям. Корреспондент ИА "Амител" учится на массажиста. Массаж оздоровительный, медовый, детский, корректирующий, аромамассаж, массаж при остеохондрозе — это все еще впереди. Рассказываем, что успели узнать.

Организаторы конкурса: журнал "Алтайская стройка", Министерство образования и науки Алтайского края, ООО "Барнаул-Спецодежда".

1
Кому можно делать массаж?

Профессиональный массажист обязательно должен спросить у вас, зачем вы пришли на массаж, узнать ваши хронические заболевания, перенесенные операции, пришли ли вы по назначению или совету врача или по своему желанию.

Итак, вот общие показания для массажа:

  • заболевания сердечно-сосудистой системы;
  • травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата;
  • заболевания органов дыхания;
  • заболевания и повреждения нервной системы;
  • болезни уха, горла, носа;
  • заболевания органов пищеварения;
  • воспалительные заболевания мужских и женских половых органов;
  • заболевания кожи;
  • заболевания глаз;
  • нарушения обмена веществ.

Конечно, если у вас нет противопоказаний, то вы можете делать массаж для общего укрепления организма, для расслабления или наоборот повышения тонуса.

2
Кому нельзя делать массаж?

Есть ряд противопоказаний, при которых крайне не рекомендуется, а то и вовсе запрещено делать массаж. Вот они:

  • острые лихорадочные состояния;
  • острые воспалительные процессы;
  • кровотечения и наклонность к ним;
  • болезни крови;
  • гнойные процессы любой локализации;
  • различные заболевания кожи (инфекционной, грибковой этиологии);
  • тромбоз; значительное варикозное расширение вен;
  • трофические язвы; атеросклероз периферических сосудов;
  • тромбофлебит;
  • воспаление лимфатических узлов;
  • активная форма туберкулеза;
  • доброкачественные и злокачественные опухоли различной локализации (до хирургического лечения);
  • психические заболевания;
  • гипертензивные и гипотензивные кризы;
  • тошнота;
  • рвота;
  • боли невыясненного характера при пальпации живота;
  • легочная, сердечная, почечная, печеночная недостаточность.

В ряде случаев противопоказания к назначению массажа и самомассажа носят временный характер, на период обострения.

3
Каким должен быть ваш массажист?

Это только кажется, что массаж — дело простое и не требует специальных знаний. Но это вовсе не так. "Плохих рук дело" может быть бесполезным, дискомфортным или даже опасным.

По закону любая деятельность, связанная с воздействием на человека и способная нанести вред здоровью, должна быть лицензирована и сертифицирована.

Так что массажист должен иметь медицинское образование, подтвержденное сертификатом.

Но даже если массаж вам делает родственник или знакомый и вы отдаете себе отчет в его непрофессиональности, нужно знать несколько важных для процедуры моментов.

Каким бы ни был массаж, у человека, который его вам делает, должны быть теплые руки. Ведь замечаете же, у одного всегда руки теплые, а кто-то как лягушка, хладнокровен. Поэтому перед тем, как взяться за чью-то спину, массажист должен разогреть руки растиранием. Масло или крем тоже сначала надо растереть в руках, а уж потом прикасаться к телу клиента.

Массаж — это не только физический контакт, но и энергетический обмен. Поэтому после сеанса массажист моет руки, дабы смыть чужую энергию.

Кстати, мужчине массаж должна делать женщина, а женщине — мужчина.

4
Где на теле человека массаж делать нельзя?

Массаж может и возбуждать, и успокаивать. От целей зависят и приемы.

Массаж можно делать почти везде: лицо, голова, кисти рук, шейно-воротниковая зона, спина, ноги и так далее. Но вот шея — это особая зона, и обращаться с ней надо крайне бережно. А вот на внутренней поверхности бедра и подколенной мышце делать массаж вообще нельзя из-за близкого расположения к поверхности большого количества лимфатических узлов.


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