А почему Самойловой запретили ехать на "Евровидение"?

Ей не запретили ехать на сам конкурс. Девушка просто не сможет попасть в Киев, так как служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию их страны сроком на три года.

Такая мера в отношении гражданки России была принята из-за нарушения Самойловой законодательства Украины. В 2015 году Юлия принимала участие в фестивале "Мир спорта и добра" в российском Крыму, что в Киеве расценили, как незаконное пересечение государственной границы с Украиной. В концерте также участвовали: 5sta Family, Лолита, Бьянка и Олег Газманов. При этом Самойлова допустила некие "антиукраинские" высказывания в социальных сетях.

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"Первый канал" заявил, в случае если Украина не допустит Юлию до участия в "Евровидении" в этом году, то она поедет на песенный конкурс от нашей страны в следующем году.