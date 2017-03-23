Участница от России Юлия Самойлова не сможет принять участие в "Евровидении-2017". 22 марта певице был официально закрыт въезд на территорию Украины. Может ли Россия заявить другого участника, состоится ли трансляция конкурса в нашей стране, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Ей не запретили ехать на сам конкурс. Девушка просто не сможет попасть в Киев, так как служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию их страны сроком на три года.
Такая мера в отношении гражданки России была принята из-за нарушения Самойловой законодательства Украины. В 2015 году Юлия принимала участие в фестивале "Мир спорта и добра" в российском Крыму, что в Киеве расценили, как незаконное пересечение государственной границы с Украиной. В концерте также участвовали: 5sta Family, Лолита, Бьянка и Олег Газманов. При этом Самойлова допустила некие "антиукраинские" высказывания в социальных сетях.
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"Первый канал" заявил, в случае если Украина не допустит Юлию до участия в "Евровидении" в этом году, то она поедет на песенный конкурс от нашей страны в следующем году.
Россия уже не сможет отправить на этот международный конкурса другого участника.
В регламента "Евровидения" сказано, что замена песни, участника либо языка исполнения возможна только до даты проведения встречи глав делегаций 43 стран, участвующих в конкурсе. Такая встреча уже состоялась в Украине 14 марта.
Замена участника возможна теперь только, если на это пойдет Европейский вещательный союз (EBU), так как сложившаяся ситуация происходит не по вине России.
Ранее представитель EBU отмечал, что они не имеют возражений против участия Юлии Самойловой в конкурсе, но при этом они уважают законы Украины, и этот вопрос должен решаться украинскими властями.
Напомним, многие представители российского шоу-бизнеса и политики предложили игнорировать "Евровидение" в Киеве и не отправлять туда вовсе участников от России и отказаться от трансляции.
По информации Вести.Ru, трансляция конкурса вестись в России не будет. Такое решение было принято после запрета на въезд Самойловой.
Но "Первый канал" официальных заявлений пока по этому поводу не делал. В то же время источники "Газеты.Ru" на телевидении сообщают, что такой вопрос пока даже не обсуждался, но при этом не исключается вероятность, что он может обсуждаться впоследствии.
Отметим, что взнос за трансляцию, который страны заранее перечисляют организаторам конкурса, составляет 30 тысяч долларов.
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Комментарии
ура, мы, наконец-то, мы не будем участвовать в этом балагане
не надейтесь, ибо "Замена участника возможна теперь только, если на это пойдет Европейский вещательный союз (EBU), так как сложившаяся ситуация происходит не по вине России." поэтому придется кому-то ехать туда
только не сами отказались от этого балагана, а щёлкнули по носу...
Шойгу С.К. и группу поддержки
Предлагали же Шнурова туда. Он и в Крыму не был, и послал бы их всех там прямо со сцены.
я боюсь половине там понравится куда их послали..!!!
23.03.2017 11:22!!вот ток хотел предложить))))))))))
нужно вообще отказаться от этого типа конкурса. Кто лучше, кто хуже может определить только покупатель дисков исполнителя
Кобзона или Джигурду, можно Охлобыстина на Евровидение направить, можно наконец рубанка, с песней про оптический прицел, пусть выступит перед участниками АТО
Да легко! Могу даже припев по сикрету наПисать! Вы скачите,скачите, Как твари в Гаите! По секрету , всему свету, Сосите,сосите,сосите! Основной текст песни , содержит выражения,превышающий возрасной предел этого сайта +18,печалька!
Надеюсь наши каналы еще не заплатили по 30 тыс долларов каклам?
- гость - 23 марта 2017 г. 11:52 Надеюсь наши каналы еще не заплатили по 30 тыс долларов каклам? --- ой, всего-то 30 тыс долларов? да забудьте уже про них, еще заработаете
Делать то больше не Х.э.., давайте про инвалидку поговорим, а то МИДа проблемов нетути....
У нас в Р...., все проблемы уже решены, только вот с С,,, решить и все, заживем... Хохлам респект, что озвучили наших твердолобых....
может путин сам бы съездил на Евровидение, с песней BLUEBERRY HILL
Надо было Митьку послать(на Х...), Евроконкурс был бы наш. Все бы умерли от смеху....