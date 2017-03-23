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Может ли Россия заменить Самойлову на другого участника на "Евровидении"?

, ИА "Амител"
При этом Юлия Самойлова думает, что ситуация, сложившаяся вокруг ее участия в конкурсе, еще может измениться


Участница от России Юлия Самойлова не сможет принять участие в "Евровидении-2017". 22 марта певице был официально закрыт въезд на территорию Украины. Может ли Россия заявить другого участника, состоится ли трансляция конкурса в нашей стране, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
А почему Самойловой запретили ехать на "Евровидение"?

Ей не запретили ехать на сам конкурс. Девушка просто не сможет попасть в Киев, так как служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию их страны сроком на три года.

Такая мера в отношении гражданки России была принята из-за нарушения Самойловой законодательства Украины. В 2015 году Юлия принимала участие в фестивале "Мир спорта и добра" в российском Крыму, что в Киеве расценили, как незаконное пересечение государственной границы с Украиной. В концерте также участвовали: 5sta Family, Лолита, Бьянка и Олег Газманов. При этом Самойлова допустила некие "антиукраинские" высказывания в социальных сетях.  

Читайте также: Юлия Самойлова выступит от России на "Евровидении" в следующем году 

"Первый канал" заявил, в случае если Украина не допустит Юлию до участия в "Евровидении" в этом году, то она поедет на песенный конкурс от нашей страны в следующем году.

2
Теперь мы заявим другого участника?

Россия уже не сможет отправить на этот международный конкурса другого участника.

В регламента "Евровидения" сказано, что замена песни, участника либо языка исполнения возможна только до даты проведения встречи глав делегаций 43 стран, участвующих в конкурсе. Такая встреча уже состоялась в Украине 14 марта. 

Замена участника возможна теперь только, если на это пойдет Европейский вещательный союз (EBU), так как сложившаяся ситуация происходит не по вине России.

Ранее представитель EBU отмечал, что они не имеют возражений против участия Юлии Самойловой в конкурсе, но при этом они уважают законы Украины, и этот вопрос должен решаться украинскими властями.

Напомним, многие представители российского шоу-бизнеса и политики предложили игнорировать "Евровидение" в Киеве и не отправлять туда вовсе участников от России и отказаться от трансляции.

3
Трансляция "Евровидения-2017" состоится в России?

По информации Вести.Ru, трансляция конкурса вестись в России не будет. Такое решение было принято после запрета на въезд Самойловой.

Но "Первый канал" официальных заявлений пока по этому поводу не делал. В то же время источники "Газеты.Ru" на телевидении сообщают, что такой вопрос пока даже не обсуждался, но при этом не исключается вероятность, что он может обсуждаться впоследствии.

Отметим, что взнос за трансляцию, который страны заранее перечисляют организаторам конкурса, составляет 30 тысяч долларов.

 

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    Комментарии

    23.03.2017 10:55
    - гость -

    ура, мы, наконец-то, мы не будем участвовать в этом балагане

    0  0
    23.03.2017 11:03
    гiсть

    не надейтесь, ибо "Замена участника возможна теперь только, если на это пойдет Европейский вещательный союз (EBU), так как сложившаяся ситуация происходит не по вине России." поэтому придется кому-то ехать туда

    0  0
    23.03.2017 11:12
    - гость -

    только не сами отказались от этого балагана, а щёлкнули по носу...

    0  0
    23.03.2017 11:21
    ЕКХ

    Шойгу С.К. и группу поддержки

    0  0
    23.03.2017 11:22
    - гость -

    Предлагали же Шнурова туда. Он и в Крыму не был, и послал бы их всех там прямо со сцены.

    0  0
    23.03.2017 11:31
    ЕКХ

    я боюсь половине там понравится куда их послали..!!!

    0  0
    23.03.2017 11:32
    - гость -

    23.03.2017 11:22!!вот ток хотел предложить))))))))))

    0  0
    23.03.2017 11:33
    Filin

    нужно вообще отказаться от этого типа конкурса. Кто лучше, кто хуже может определить только покупатель дисков исполнителя

    0  0
    23.03.2017 11:37
    - гость -

    Кобзона или Джигурду, можно Охлобыстина на Евровидение направить, можно наконец рубанка, с песней про оптический прицел, пусть выступит перед участниками АТО

    0  0
    23.03.2017 11:52
    Ru.бaно

    Да легко! Могу даже припев по сикрету наПисать! Вы скачите,скачите, Как твари в Гаите! По секрету , всему свету, Сосите,сосите,сосите! Основной текст песни , содержит выражения,превышающий возрасной предел этого сайта +18,печалька!

    0  0
    23.03.2017 11:52
    - гость -

    Надеюсь наши каналы еще не заплатили по 30 тыс долларов каклам?

    0  0
    23.03.2017 11:55
    гiсть

    - гость - 23 марта 2017 г. 11:52 Надеюсь наши каналы еще не заплатили по 30 тыс долларов каклам? --- ой, всего-то 30 тыс долларов? да забудьте уже про них, еще заработаете

    0  0
    23.03.2017 11:57
    - гость -

    Делать то больше не Х.э.., давайте про инвалидку поговорим, а то МИДа проблемов нетути....

    0  0
    23.03.2017 12:00
    - гость -

    У нас в Р...., все проблемы уже решены, только вот с С,,, решить и все, заживем... Хохлам респект, что озвучили наших твердолобых....

    0  0
    23.03.2017 12:02
    - гость -

    может путин сам бы съездил на Евровидение, с песней BLUEBERRY HILL

    0  0
    23.03.2017 12:03
    - гость -

    Надо было Митьку послать(на Х...), Евроконкурс был бы наш. Все бы умерли от смеху....

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