Ровно 50 лет назад, 1 апреля 1967 года состоялась премьера фильма Леонида Гайдая "Кавказская пленница". Изначально авторы картины не планировали делать полнометражный фильм, это была всего лишь новелла из цикла "Приключения Шурика". Но истории похищения студентки Нины суждено было стать полноценной кинематографической работой. Рассказываем, как снимался фильм в десяти малоизвестных фактах.
Шампанского всем!
Режиссер Леонид Гайдай поощрял актеров за смешные импровизации на съемочной площадке бутылкой шампанского. Так, Юрий Никулин получил бутылку за эпизод с почесыванием ноги. Он, кстати, заработал так целых 24 бутылки.
Из цирка в кино
Исполнительница роли Нины попала в фильм Гайдая из Московского цирка, где она была канатоходкой. Оттого у нее в фильме такие натуральные трюки. А вот игровые сцены давались ей непросто. Тогда ей было всего 19 лет. Но все получилось отлично.
Чуть не уплыл
Во время съемки эпизода, где Шурик плывет по реке в спальном мешке, чуть не произошло страшное: мешок вовремя не успели перехватить и он поплыл дальше положенного. Через несколько десятков метров его все же поймали и все обошлось.
Последняя история троицы
"Кавказская пленница" стала последней картиной про полюбившуюся зрителям троицу Трус-Балбес-Бывалый. Еще до этого фильма между режиссером и актерами возник разлад, особенно с Моргуновым, который стал отказываться от съемок в этой роли.
Из песни слов... выкинешь
Оказывается в песне "Если б я был султан" был еще один куплет, который пришлось выбросить, чтобы согласовать ее руководителем "Мосфильма" Иваном Пырьевым.
Разрешит мне жена каждая по сто,
Итого, триста грамм — Это кое-что!
Но потом, на бровях Приходя домой,
Предстоит мне скандал с каждою женой.
На самом деле Пырьев приказал вырезать из фильма всю песню, но авторы картины подождали, пока он остынет и предложили ему вариант без куплета про алкоголь. Так удалось ее сохранить.
Это не монтаж
Многие думают, что сцена, где Балбес лежит на кровати во весь рост и умудряется почесать пятку рукой — монтаж. На самом деле это рука карлика, спрятанного под одеялом. Трюк предложил Юрий Никулин.
Да здравствует наш суд!
"Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!" — ставшая крытой фраза Труса актуальна до сих пор. Но на самом деле она должна была звучать иначе: "Да здравствует СОВЕТСКИЙ суд, самый гуманный суд в мире!". Заменили, разумеется, чтобы чиновники приняли картину без претензий, ибо фраза звучала как издевка.
Подпольные показы
Создатели фильма утраивали подпольные показы эпизодов картины, чтобы проверить, как зрители воспринимают спорные фразы.
Фильм спас...Брежнев
Председатель Госкино СССР Алексей Романов картину раскритиковал: много шуток и песен, не проходящих цензуру. "Кавказскую пленницу" ждало забвение. Однако ее чуть ли случайно отправили на просмотр Леониду Брежневу, который за выходные пересмотрел ее несколько раз и очень хвалил за него Романова.
Кто качал шприц?
В одном из любимых зрителями эпизодов, где Бывалову делают укол огромным шприцем, кололи подушку. Она лежала на стуле без сиденья между ног у Моргунова. Рядом лежал Никулин, который и качал уголку шприцы, проткнувшего подушку.
Комментарии