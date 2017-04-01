Из песни слов... выкинешь

Оказывается в песне "Если б я был султан" был еще один куплет, который пришлось выбросить, чтобы согласовать ее руководителем "Мосфильма" Иваном Пырьевым.

Разрешит мне жена каждая по сто,

Итого, триста грамм — Это кое-что!

Но потом, на бровях Приходя домой,

Предстоит мне скандал с каждою женой.

На самом деле Пырьев приказал вырезать из фильма всю песню, но авторы картины подождали, пока он остынет и предложили ему вариант без куплета про алкоголь. Так удалось ее сохранить.