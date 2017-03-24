Популярность хештега #МеняНеВзяли набирает популярность в социальных сетях. Что это за новый флешмоб и в чем его смысл, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Флешмоб с историями о неудачном трудоустройстве в facebook запустил digital-креатор рекламного агентства Great Артем Кудрявцев. Он хотел поддержать свою подругу, которая получила несколько отказов от работодателей, и рассказал несколько своих провалов при трудоустройстве. История сопровождалась хештегом #МеняНеВзяли. В конце поста он задал вопрос "А куда вас не брали?".
На это послание откликнулись сотни людей по всей России. Среди них есть и такие известные персоны, как писатель Борис Акунин, спортивный комментатор Василий Уткин, блогер Антон Носик и многие другие. На сегодняшний день уже более 20 тысяч упоминаний хештега и количество историй продолжает увеличиваться.
Кстати, после всей этой истории главной героине флешмоба #МеняНеВзяли посыпались предложения от работодателей.
Для этого достаточно рассказать свою историю, когда вам не удалось устроиться на работу. Можно вспомнить, как вы начинали с нуля, какие были ошибки и провалы. Не забудьте добавить нужный хештег #МеняНеВзяли.
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