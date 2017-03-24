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В чем суть флэшмоба #меняневзяли и кто в нем участвует?

, ИА "Амител"
В постах с таким хештегом пользователи рассказывают о том, на какую работу их не взяли


Популярность хештега #МеняНеВзяли набирает популярность в социальных сетях. Что это за новый флешмоб и в чем его смысл, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Кого и куда не взяли?

Флешмоб с историями о неудачном трудоустройстве в facebook запустил digital-креатор рекламного агентства Great Артем Кудрявцев. Он хотел поддержать свою подругу, которая получила несколько отказов от работодателей, и рассказал несколько своих провалов при трудоустройстве. История сопровождалась хештегом #МеняНеВзяли. В конце поста он задал вопрос "А куда вас не брали?".

На это послание откликнулись сотни людей по всей России. Среди них есть и такие известные персоны, как писатель Борис Акунин, спортивный комментатор Василий Уткин, блогер Антон Носик и многие другие. На сегодняшний день уже более 20 тысяч упоминаний хештега и количество историй продолжает увеличиваться.  

Кстати, после всей этой истории главной героине флешмоба #МеняНеВзяли посыпались предложения от работодателей.

2
Как принять участие в этом флешмобе?

Для этого достаточно рассказать свою историю, когда вам не удалось устроиться на работу. Можно вспомнить, как вы начинали с нуля, какие были ошибки и провалы. Не забудьте добавить нужный хештег #МеняНеВзяли.

 


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