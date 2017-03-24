Кого и куда не взяли?

Флешмоб с историями о неудачном трудоустройстве в facebook запустил digital-креатор рекламного агентства Great Артем Кудрявцев. Он хотел поддержать свою подругу, которая получила несколько отказов от работодателей, и рассказал несколько своих провалов при трудоустройстве. История сопровождалась хештегом #МеняНеВзяли. В конце поста он задал вопрос "А куда вас не брали?".

На это послание откликнулись сотни людей по всей России. Среди них есть и такие известные персоны, как писатель Борис Акунин, спортивный комментатор Василий Уткин, блогер Антон Носик и многие другие. На сегодняшний день уже более 20 тысяч упоминаний хештега и количество историй продолжает увеличиваться.

Кстати, после всей этой истории главной героине флешмоба #МеняНеВзяли посыпались предложения от работодателей.