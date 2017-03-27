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Весенний шторм: когда ненастная погода накроет Алтайский край?

, ИА "Амител"
Синоптики предупреждают о двух штормовых предупреждениях


Температура воздуха в Алтайском крае в течение рабочей недели будет ежедневно повышаться и в четверг достигнет своего пика, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

"Столбики термометров 30 марта в ночные часы будут колебаться от 0 до +5, местами -1...-6. Днем они покажут +12...+17, в предгорьях до +20, по северо-западу +6...+11", – рассказала синоптик.

Во вторник и в среду преимущественно без осадков. Но уже днем в четверг и сутки 31 марта с прохождением атмосферных фронтов западного циклона прогнозируется штормовая погода – дождь, временами сильный, порывистый ветер до 23-28 метров в секунду. Вечером в пятницу дождь сменится мокрым снегом.

Вечером 31 марта температура воздуха пойдет на понижение, и в последний рабочий день она будет колебаться от +1 до +10 градусов.

В дальнейшем сохранится неустойчивая погода с мощным обвалом холода. На выходных вновь ожидаются осадки в виде дождя, снега, мокрого снега и порывистого ветра. По предварительным данным, в регионе второй раз за эту неделю объявят штормовое предупреждение.


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    Комментарии

    27.03.2017 14:38
    Ируся

    Вечером в пятницу дождь сменится мокрым снегом.

    Вечером 31 марта температура воздуха пойдет на понижение, и в последний рабочий день она будет колебаться от +1 до +10 градусов.

    наши метеорологи-такие непредсказуемые.....а за окном,тем не менее,снежок........

    0  0
    27.03.2017 15:17
    - гость -

    уже накрыла! вы в окно хоть иногда смотрите?

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