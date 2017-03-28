Тема патриотического воспитания в повестке дня уже несколько лет. Очевидно, что не обойдут ее стороной и перед массовыми муниципальными выборами 2017 года и перед президентскими 2018 года. Так, в Госдуму хотят внести законопроект о патриотическом воспитании. Что нового предлагают депутаты?
Главная цель законопроекта — установление единого подхода к системе патриотического воспитания в стране.
Как сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, законопроект "определяет общие цели, задачи и принципы патриотического воспитания граждан в РФ, а также унифицирует механизмы его осуществления на всей территории России".
По словам Выборного, сегодня во многих регионах есть собственные законы, но называются они по-разному и по-разному интерпретируют цели, задачи и методы этой деятельности.
Депутаты предлагают:
- закрепить единый терминологический аппарат,
- прописать полномочия органов исполнительной власти, в том числе Правительства РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства культуры РФ, а также Министерства обороны РФ,
- предусмотреть возможность финансирования как из бюджета, так и от юрлиц и населения.
Например, для некоммерческих организаций, работающих в области патриотического и духовно-нравственного воспитания, предлагается прописать налоговые льготы, финансовую поддержку.
Также в документе прописано большое количество мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием: организация и проведение "Вахт памяти" и поисковых мероприятий, организация работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества, проведение смотров физической подготовки граждан допризывного и призывного возраста, учреждение грантов за достижения в области патриотического, в том числе военно-патриотического, и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи и другое.
Законопроект касается это не только воспитания детей и молодежи, но патриотическое воспитание всех граждан страны.
Он касается патриотического воспитания в разных его направлениях: государственное, военное, гражданское, культурное, трудовое, семейное и духовно-нравственное воспитание.
Комментарии
как могут воспитывать патриотизм люди, который никогда не были в армии? Или кричание под флагами партий на митинге - это будет патриотизм. Дык Родина и партии - две большие разницы
Власть и РПЦ объединяются, в попытке взрастить будущие поколения беспрекословных патриотов, кидающихся на все с криками за бога,царя и отечество.
Как проворуются, так про патриотизм вспоминают...
Патриотизм — «одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств» (Ленин В. И.)
Опять путают любовь к власти с любовью к Родине. И почему патриот должен уметь воевать? Патриот должен уметь любить Родину. Родина - это территория, где человек родился, а не государство, как институт власти.
патриот -уже больше на ругательство похоже стало
28.03.2017 14:20 - гость - штаб Навального опять запел свою песню?
Ну, дык пущай сами пример показывают! У Николя-2 дочери не прятались и не шифровались, а были медсестрами - солдатиков перевязывали. У Сталина один сын погиб в плену, второй недолго, но воевал! У Хрущева, Микояна - дети погибли в воздушных боях! А у наших вождей где отпрыски патриотизм проявляют, ась...
Сколько ж можно нести этот бред?Патриотизм воспитывается всем укладом государственной жизни и отношением к человеку, а не дурацкими законами. Пока у нас работающий человек будет оставаться бедным. вкалывая с утра до ночи на хозяина, пока молодежь с вузовскими дипломами будет оставаться безработной либо искать себе пристанище в торговых центрах, пока будут безудержно расти тарифы, закрываться больницы и школы, а власть все наглее воровать - не будет никакого патриотизма, хоть завоспитывайся, хоть миллион законов принимай. Если простой человек чувствует себя ненужным государству - то он ответит тем же. И это будет справедливо.
я волк, ты заяц - но все мы патриоты леса (с)