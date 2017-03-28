В чем суть нового предложения?

Главная цель законопроекта — установление единого подхода к системе патриотического воспитания в стране.

Как сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, законопроект "определяет общие цели, задачи и принципы патриотического воспитания граждан в РФ, а также унифицирует механизмы его осуществления на всей территории России".

По словам Выборного, сегодня во многих регионах есть собственные законы, но называются они по-разному и по-разному интерпретируют цели, задачи и методы этой деятельности.