Вторник, 28 Март, 14:49

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,02
€ 61,96
Brent
$ 51,5
9°
Обь
31см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Уголовное дело Игоря Савинцева Паводок на Алтае – 2017 Евровидение-2017
Вопрос дня



В чем суть нового законопроекта о патриотическом воспитании?

, ИА "Амител"
Госдума решила воспитать патриотов на свой лад


Тема патриотического воспитания в повестке дня уже несколько лет. Очевидно, что не обойдут ее стороной и перед массовыми муниципальными выборами 2017 года и перед президентскими 2018 года. Так, в Госдуму хотят внести законопроект о патриотическом воспитании. Что нового предлагают депутаты?

1
Кто инициатор?
Депутаты от партии "Единая Россия".
2
В чем суть нового предложения?

Главная цель законопроекта — установление единого подхода к системе патриотического воспитания в стране.

Как сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, законопроект "определяет общие цели, задачи и принципы патриотического воспитания граждан в РФ, а также унифицирует механизмы его осуществления на всей территории России".

По словам Выборного, сегодня во многих регионах есть собственные законы, но называются они по-разному и по-разному интерпретируют цели, задачи и методы этой деятельности.

3
Что именно предлагают сделать депутаты?

Депутаты предлагают:

  • закрепить единый терминологический аппарат,
  • прописать полномочия органов исполнительной власти, в том числе Правительства РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства культуры РФ, а также Министерства обороны РФ,
  • предусмотреть возможность финансирования как из бюджета, так и от юрлиц и населения.

Например, для некоммерческих организаций, работающих в области патриотического и духовно-нравственного воспитания, предлагается прописать налоговые льготы, финансовую поддержку.

Также в документе прописано большое количество мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием: организация и проведение "Вахт памяти" и поисковых мероприятий, организация работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества, проведение смотров физической подготовки граждан допризывного и призывного возраста, учреждение грантов за достижения в области патриотического, в том числе военно-патриотического, и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи и другое.

4
Кого и как будут воспитывать?

Законопроект касается это не только воспитания детей и молодежи, но патриотическое воспитание всех граждан страны.

Он касается патриотического воспитания в разных его направлениях: государственное, военное, гражданское, культурное, трудовое, семейное и духовно-нравственное воспитание.


    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    28.03.2017 13:37
    Filin

    как могут воспитывать патриотизм люди, который никогда не были в армии? Или кричание под флагами партий на митинге - это будет патриотизм. Дык Родина и партии - две большие разницы

    0  0
    28.03.2017 13:42
    - гость -

    Власть и РПЦ объединяются, в попытке взрастить будущие поколения беспрекословных патриотов, кидающихся на все с криками за бога,царя и отечество.

    0  0
    28.03.2017 14:05
    - гость -

    Как проворуются, так про патриотизм вспоминают...

    0  0
    28.03.2017 14:12
    - гость -

    0  0
    28.03.2017 14:12
    Воцлав

    Патриотизм — «одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств» (Ленин В. И.)

    0  0
    28.03.2017 14:19
    - гость -

    Опять путают любовь к власти с любовью к Родине. И почему патриот должен уметь воевать? Патриот должен уметь любить Родину. Родина - это территория, где человек родился, а не государство, как институт власти.

    0  0
    28.03.2017 14:20
    - гость -

    патриот -уже больше на ругательство похоже стало

    0  0
    28.03.2017 14:22
    - гость -

    28.03.2017 14:20 - гость - штаб Навального опять запел свою песню?

    0  0
    28.03.2017 14:31
    Алекс

    Ну, дык пущай сами пример показывают! У Николя-2 дочери не прятались и не шифровались, а были медсестрами - солдатиков перевязывали. У Сталина один сын погиб в плену, второй недолго, но воевал! У Хрущева, Микояна - дети погибли в воздушных боях! А у наших вождей где отпрыски патриотизм проявляют, ась...

    0  0
    28.03.2017 14:35
    - гость -

    Сколько ж можно нести этот бред?Патриотизм воспитывается всем укладом государственной жизни и отношением к человеку, а не дурацкими законами. Пока у нас работающий человек будет оставаться бедным. вкалывая с утра до ночи на хозяина, пока молодежь с вузовскими дипломами будет оставаться безработной либо искать себе пристанище в торговых центрах, пока будут безудержно расти тарифы, закрываться больницы и школы, а власть все наглее воровать - не будет никакого патриотизма, хоть завоспитывайся, хоть миллион законов принимай. Если простой человек чувствует себя ненужным государству - то он ответит тем же. И это будет справедливо.

    0  0
    28.03.2017 14:37
    - гость -

    я волк, ты заяц - но все мы патриоты леса (с)

    0  0
    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    14:36
    Бурые медведи начали просыпаться у подножия Авачинского вулкана 0
    14:26
    Показатель детской смертности снизился в Алтайском крае 1
    14:19
    Стоп-кадр. Расширение объездной дороги вокруг Барнаула 2
    14:14
    Что такое паводок и чем отличается первая и вторая волна? 3
    14:05
    Трамп попросил спецслужбы проверить связи Хиллари Клинтон с Россией 2
    13:52
    Что такое реакция Манту и как на Алтае выявляют детский туберкулез? 1
    13:36
    Росгвардия будет использовать беспилотники на массовых акциях 12
    13:25
    Беспорядки начались в Париже после убийства 50-летнего мужчины 2
    13:17
    Что нужно сделать на даче в конце марта? 14
    13:14
    В чем суть нового законопроекта о патриотическом воспитании? 11
    13:05
    Полицейские в Бийске нашли угнанный автомобиль в сугробе 0
    12:53
    Психиатр и драматург Александр Строганов представит барнаульцам новую пьесу 0
    12:42
    Трамваи в Барнауле с 1 апреля будут ходить по-новому 15
    12:36
    Младшая сестра Фиделя Кастро Агустина умерла на Кубе 0
    12:25
    Арсений Яценюк прокомментировал свой заочный арест в России 6
    12:17
    Горячую воду в Барнауле начнут отключать с 15 мая 21
    12:02
    Опрос: более 50% россиян поддерживают повышение НДФЛ 57
    11:52
    О чем фильм "Призрак в доспехах", где Скарлетт Йоханссон играет киборга? 0
    11:43
    Неизвестный сбил пешехода в Барнауле и скрылся с места аварии 2
    11:37
    Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 1 апреля 0
    11:30
    Почему ломается айфон? 10 главных причин от сервиса Apple4You 16
    11:23
    Чувствуя поддержку барнаульцев, получаю удовлетворение – Сергей Дугин 49
    11:17
    Компания Samsung будет продавать взрывоопасные смартфоны по частям 1
    11:04
    Кроссовер провалился под землю в Барнауле. Фото 8
    10:56
    Стоп-кадр. "Автомороженки" на улицах Барнаула 1
    10:44
    Серийного похитителя лампочек из подъездов задержали в Бийске 5
    10:38
    Иностранные СМИ выложили в сеть фото будущего кортежа Путина 3
    10:22
    Актер, снявшийся в фильме "Трудно быть Богом", умер в Екатеринбурге 0
    10:17
    Грабитель в Алтайском крае отобрал мобильный телефон у пятилетнего малыша 6
    10:04
    Шведские ученые с помощью 3D-принтера создали хрящевую ткань человека 2
    10:00
    Спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp пройдет в Сочи 0
    10:00
    Выставка "Охота и Рыбалка Сибирь" пройдет в Новосибирске 1
    09:58
    Сбербанк продает свою украинскую "дочку" 5
    09:38
    Альфа-банк приостанавливает членство в Ассоциации российских банков 3
    09:27
    Алтайские врачи помогли родиться младенцу при внематочной беременности 15
    09:18
    Госдума может запретить ненормированный рабочий день для некоторых граждан 4
    09:08
    Епископ из Екатеринбурга заявил, что детей нужно предупреждать о демонах 19
    09:00
    Танцующий верблюд и огненное шоу: чем удивит барнаульцев цирк "Звездный" 0
    08:56
    Автобус и легковушка столкнулись в Барнауле – очевидцы. Фото 0
    08:50
    Единый подход к патриотическому воспитанию разрабатывают в Госдуме 12
    08:32
    Кадыров, юмористы Грачев и Галустян сняли видеоответ на доклад НАТО 50
    08:30
    Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по ММА прошел в Омске 0
    08:16
    Восемь человек тушили горящий автомобиль в Рубцовске 0
    08:00
    Фестиваль "Студвесна на Алтае. Феста – 2017" завершился 24 марта 0
    07:44
    Карта районов Алтайского края, которым грозит подтопление. Инфографика 2
    07:30
    Жизнь в долг. Как Барнаульская горэлектросеть добивается оплаты по счету 47
    07:03
    Дом с бильярдом и дизайнерским ремонтом продают в Барнауле за 11 млн рублей 6
    06:45
    Новый порядок записи ребенка в детский сад действует в Алтайском крае 2
    06:26
    Директор по персоналу "Леруа Мерлен": "Сибирь очень привлекательна для нас" 6
    06:01
    Свободного времени нет: один день с председателем АКЗС Романенко от Amic.ru 19
    05:04
    Потепление до +12 градусов прогнозируют в Алтайском крае 28 марта 0
    04:11
    Замена водительских прав в России: что изменилось? 2
    02:05
    Житель Азербайджана подал в суд на гостей, не пришедших на его свадьбу 1
    01:06
    Джек Воробей появляется в новом трейлере пятых "Пиратов Карибского моря" 0
    00:03
    Гробницу с 500-летними мумиями нашли на стройке в Китае 1

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.