Что говорят авторы законопроекта?

Авторы в пояснительной записке обращают внимание на то, что в действующей редакции закона "Об образовании в РФ" нет такого понятия, как "трудовое воспитание".

Более того, сегодня законом установлено, что привлечение учеников без их согласия и без согласия родителей несовершеннолетних обучающихся к труду, который не предусмотрен образовательной программой, запрещается.

"Широкое толкование указанной нормы закона нивелировало трудовое воспитание в образовательных организациях", – считают сенаторы.