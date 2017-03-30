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Зачем нужен закон о трудовом воспитании в школе и каких изменений ждать?

, ИА "Амител"
В Госдуму внесли проект закона о трудовом воспитании в школе


Законопроект о том, что в школе должно быть трудовое воспитание, предлагают внести члены Совета Федерации Виктор Кресс и Александр Волков. Что это значит, как это должно помочь школьникам, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что говорят авторы законопроекта?

Авторы в пояснительной записке обращают внимание на то, что в действующей редакции закона "Об образовании в РФ" нет такого понятия, как "трудовое воспитание".

Более того, сегодня законом установлено, что привлечение учеников без их согласия и без согласия родителей несовершеннолетних обучающихся к труду, который не предусмотрен образовательной программой, запрещается.

"Широкое толкование указанной нормы закона нивелировало трудовое воспитание в образовательных организациях", – считают сенаторы.

2

Что должен изменить законопроект?

Проект внесет в действующее законодательство изменения, которые должны способствовать созданию таких правовых условий, которые обеспечивали бы внедрение трудового воспитания в образовательный процесс.

Согласно проекту закона, трудовое воспитание должно осуществляться на всех уровнях общего образования в рамках освоения основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и (или) дополнительных общеобразовательных программ.

3
Что еще?
Включение обучающихся в освоение работ в рамках трудового воспитания (за исключением работ, входящих в должностные обязанности работников образовательной организации) осуществляется в соответствии с требованиями государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состояния здоровья, интересов и способностей обучающихся.
4

За и против

Ранее Минобрнауки выступило против такой инициативы. Однако депутаты призвали ведомство обратить внимание на тот факт, что без этого понятия в законе надзорные органы штрафуют школы за использование детского труда.

Кроме того, вернуть трудовое воспитание в школы неоднократно призывала глава Минобрнауки Ольга Васильева.


 


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    Партнёры

    Комментарии

    30.03.2017 12:25
    Filin

    уроки труда, а не обязательную повинность в виде работы по благоустройству территории. Это обязанность дворника и завхоза. Любят у нас детей на подметание улиц, копку снега в чистой одежде отправлять. Смысл тогда дворнику и техничкам платить

    0  0
    30.03.2017 12:25
    Рыжая

    (за исключением работ, входящих в должностные обязанности работников образовательной организации) ------------------------ Дворник, техничка - они что делают? Или их обязанности будут переложены на учеников? Накрывальщики в столовой - тоже?

    Вчера видела машущих лопатами старшеклассников в 27-ой школе - разбрасывали снег. Много снега. Не, ну так-то им было весело, но не на каникулах же! С точки зрения ученика - лучше лопатомаханием заниматься вместо какого-нибудь урока.

    0  0
    30.03.2017 12:54
    - гость -

    Что плохого если дети будут работать по благоустройству школьной территории, ну вот что здесь плохого, я не против если это безопасно, ни чего не случится с будущим юристом, экономистом,дизайнером, менеджером, мерчендайзером,маркетологом если он помашет метлой или лопатой...

    0  0
    30.03.2017 13:00
    - гость -

    Опять хотят подтереться Конституцией. Конституция РФ.Глава 2.Статья 37. 1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

    2. Принудительный труд запрещен.

    0  0
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