Когда нужно менять зимнюю резину на летнюю?

Фото: prj1.laco.pro
Два раза в год любой автовладелец сталкивается с проблемой замены резины: осенью – на зимнюю, весной – на летнюю. Когда нужно сменить "обувь" на вашем автомобиле, читайте в нашей традиционной рубрике "Вопрос-ответ".
1. Должна установиться среднесуточная температура воздуха +5...+7 градусов.
2. Прогноз погоды не должен предвещать снегопадов и отрицательных температур.
3. Все дороги должны полностью освободиться от снега и льда.
Цены на эту услугу разнятся. Очень часто цена зависит от радиуса колес: чем больше, тем дороже. Корреспонденты ИА "Амител" выяснили, что в среднем замена резины в автосалонах Барнаула будет стоить:
R-14 – 990-1090 руб.,
R-15 – 1190-1290 руб.,
R-16 – 1290-1600 руб.
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Обратите внимание, что ряд барнаульских мастерских уже анонсировали рост цен на "переобувание". В ближайшее время цена изменится на 100-200 рублей за четыре колеса.
Корреспонденты Amic.ru обзвонили шиномонтажные мастерские Барнаула и выяснили, что на сегодня, 3 апреля, ажиотажа по смене резины еще нет. Но уже через неделю специалисты ожидают наплыва клиентов.
"Погода в Алтайском крае пока неустойчива. Водители еще боятся менять резину из-за прогнозов, предвещающих мокрый снег. Поэтому массовый наплыв клиентов будем ждать через неделю. Сейчас еще можно записаться на шиномонтаж "день в день", – рассказал владелец одной из таких мастерских.
Комментарии
Кстати о резине. Что слышно о дальнобойщиках?
Не забудьте, что уже в этом году автомобилисты смогут перевозить детей лишь в автокреслах и бустерах — дешевые устройства вроде адаптеров для ремней будут запрещены. За их использование придется платить такой же штраф, как за перевозку ребенка вообще без специальных приспособлений. Сейчас он составляет 3 тыс. рублей. Соответствующий правительственный документ будет принят до июня.
- гость - 3 апреля 2017 г. 14:30 И это правильно ! Идиотов на дороге полно и экономить на безопасности, а тем более на безопасности своего ребенка - преступно !
3.04.2017 14:30 - гость - Можешь своего ребенка вообще не пристегивать! Если что, нового сделаешь или соседа попросишь. Не беда, что за границей такакая же практика перевозки детей (в цивилизованных странах).
Цивилизованные сраны - это где гомики в законных браках живут? Нужна вам такая цивилизация?
3.04.2017 15:14 - гость - Во многих странах нет узаконенных браков между гомиками, будем их считать мерилом! Афганистан, Пакистан, подавляющее большинство стран Африки. И там, как раз, пристегиваться не надо и даже можно не соблюдать ПДД.