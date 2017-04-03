Когда нужно менять зимнюю резину на летнюю?

Сколько стоит поменять резину в Барнауле?

Цены на эту услугу разнятся. Очень часто цена зависит от радиуса колес: чем больше, тем дороже. Корреспонденты ИА "Амител" выяснили, что в среднем замена резины в автосалонах Барнаула будет стоить:

R-14 – 990-1090 руб.,

R-15 – 1190-1290 руб.,

R-16 – 1290-1600 руб.

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Обратите внимание, что ряд барнаульских мастерских уже анонсировали рост цен на "переобувание". В ближайшее время цена изменится на 100-200 рублей за четыре колеса.