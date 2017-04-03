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Прощай, эпоха: чем знаменит поэт Евгений Евтушенко?

, ИА "Амител"
В США на 85-м году жизни скончался известный российский поэт Евгений Евтушенко


Ушел из жизни знаменитый поэт Евгений Евтушенко. Ушла эпоха. Поэт умер тихо – во сне. Умер от тяжелой болезни в одном из госпиталей США. Похоронят Евтушенко в России, недалеко от могилы Бориса Пастернака. Об этом попросил сам Евгений Александрович. О творчестве, жизни в Америке и смерти Евтушенко читайте в материале Amic.ru.

1

Биография

Знаменитый поэт родился 18 июля 1932 года на станции Зима Иркутской области. Вот только по паспорту правильной датой рождения считается 1933 год. Настоящая фамилия не Евтушенко – Гангнус. Отец Евгения Александровича – геолог, поэт-любитель. Мать – поэтесса, геолог, заслуженный деятель культуры РСФСР.

После рождения сына мать специально поменяла фамилию мужа на девичью и изменила год рождения, так как в 12 лет необходимо было получить пропуск.

Отец Евтушенко ушел из семьи к другой женщине, но не прекращал общаться с сыном.

В 1944 году поэт вместе с матерью переехал в Москву. Там Евтушенко жил, учился и работал. Поэт был постоянным гостем Дома пионеров. Он учился в Литературном институте имени Горького. Но его исключили из вуза за "неправильные" высказывания. Поступать заново в институт он не стал и занялся самообразованием. Поэт свободно владел четырьмя иностранными языками: английским, французским, итальянским и испанским.

2
Творчество Евтушенко

Первые стихи были опубликованы в 1949 году в газете "Советский спорт". Евтушенко было всего 16 лет.

Первая книга вышла в 1952 году. Произведение называется "Разведчики грядущего". Позже сам автор дал ему не самую лучшую оценку. Он назвал его юношеским и незрелым.

Дальше были опубликованы несколько сборников, и Евтушенко стал самым молодым членом Союза писателей СССР. Его сборники "Третий снег" "Шоссе энтузиастов", "Стихи разных лет", "Яблоко", "Нежность" стали невероятно популярными.

В 1960-е годы Евтушенко начал выступать перед публикой, устраивая поэтические вечера. К этому моменту у поэта выработался собственный узнаваемый поэтический стиль. Кроме того, вечера в Большой Аудитории Политехнического музея, где собирались Евтушенко, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, стали одним из символов того времени.

Евтушенко написал множество стихов, кроме того, хорошо известны его мемуары "Волчий паспорт", "Шестидесятник: мемуарная проза", "Я пришел к тебе: Бабий Яр".

3
Личная жизнь

Личная жизнь Евгения Евтушенко была насыщенной. Поэт четыре раза женился, у него родилось пятеро сыновей. С 1991 года Евгений Евтушенко проживал в США.

Первая супруга Евтушенко – известная поэтесса Белла Ахмадулина.

Вторая жена – Галина Семёновна Сокол-Луконина. В браке родился сын Петр.

Третья супруга – Джен Батлер, ирландка. Они состояли в браке с 1978 года. У них родились сыновья Александр и Антон.

Четвертая жена – Мария Владимировна Новикова. В браке с 1987 года. У пары родились сыновья Евгений и Дмитрий.

4
Награды
Награды "Знак Почета", "Орден Трудового Красного знамени", "Орден Дружбы народов", медаль "Защитник свободной России", почетный член "Российской академии художеств" – лишь малый перечень наград поэта. Евтушенко был кандидатом на Нобелевскую премию по литературе за поэму "Бабий Яр". В 1978 году в крымской астрофизической обсерватории была открыта малая планета Солнечной системы, которую назвали именем знаменитого поэта.
5
Жизнь в Америке
С 1991 года Евгений Евтушенко проживал в США. Он начал преподавать в Талсе, штате Оклахома. Там же его жена Мария преподает русский язык в школе. Были те, кто называл Евтушенко предателем. Поэт подчеркивал, что его отъезд нельзя назвать эмиграцией. К тому же Евгений Александрович старался как можно чаще бывать в России.
6
Смерть

Евгений Евтушенко скончался 1 апреля в США в возрасте 84 лет. Диагноз "рак" поэту поставили около шести лет назад. Ему делали операцию, удалили часть почки.

Но недавно болезнь вернулась, и врачи диагностировали ее IV стадию. Медики говорили, что Евтушенко может прожить еще три месяца, но он ушел намного раньше.

Церемония прощания пройдет в двух странах — в России и в США. Вначале планируется организовать гражданскую панихиду и отпевание для близкого круга его родных и близких в городе Талса, штат Оклахома. После этого для официальной церемонии прощания тело поэта перевезут в Москву.

Похоронят поэта рядом с могилой Бориса Пастернака, в подмосковном поселке Переделкино. Об этом просил сам Евтушенко.


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    Комментарии

    3.04.2017 11:39
    - гость -

    Предательством своей родины!

    0  0
    3.04.2017 11:41
    - гость -

    Согласен.....

    0  0
    3.04.2017 11:55
    - гость -

    Променял серёжку ольховую,свыше любого пророчества на Пиндосстан! На кол осиновый,вместе с Горби!

    0  0
    3.04.2017 12:02
    - гость -

    и не поспоришь

    0  0
    3.04.2017 12:05
    - гость -

    Почему-то на кол хочется посадить таких комментаторов... Озлобленные неудачники.

    0  0
    3.04.2017 12:07
    - гость -

    Он заранее купил что ли место рядом с Пастернаком? Откуда там места свободные?

    0  0
    3.04.2017 12:12
    - гость -

    не смог ассимилироваться полностью ни в СССР, ни в Америке, так и болтался, а потом примкнул к Пастернаку

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