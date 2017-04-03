Знаменитый поэт родился 18 июля 1932 года на станции Зима Иркутской области. Вот только по паспорту правильной датой рождения считается 1933 год. Настоящая фамилия не Евтушенко – Гангнус. Отец Евгения Александровича – геолог, поэт-любитель. Мать – поэтесса, геолог, заслуженный деятель культуры РСФСР.

После рождения сына мать специально поменяла фамилию мужа на девичью и изменила год рождения, так как в 12 лет необходимо было получить пропуск.

Отец Евтушенко ушел из семьи к другой женщине, но не прекращал общаться с сыном.

В 1944 году поэт вместе с матерью переехал в Москву. Там Евтушенко жил, учился и работал. Поэт был постоянным гостем Дома пионеров. Он учился в Литературном институте имени Горького. Но его исключили из вуза за "неправильные" высказывания. Поступать заново в институт он не стал и занялся самообразованием. Поэт свободно владел четырьмя иностранными языками: английским, французским, итальянским и испанским.