Наказывать реальным сроком за воровство электричества из объекта электросетевого хозяйства предложили депутаты Госдумы. С такой инициативой выступили парламентарии Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев, сообщает ТАСС. Подробнее – в рубрике "Вопрос-ответ".

Пока это только инициатива, а поправки направлены для получения отзыва в правительство и Верховный суд РФ.

Сейчас уголовные санкции предусмотрены только за воровство из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. Депутаты предлагают восполнить этот пробел и добавить в него кражу электроэнергии у государства.

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Альтернативой могут стать принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без такового. Самым мягким наказанием за кражу электроэнергии может стать штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Единороссы считают, что максимальным наказанием должно быть лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.Альтернативой могут стать принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без такового. Самым мягким наказанием за кражу электроэнергии может стать штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Законопроект предполагает "явку с повинной". Граждане, которые добровольно сообщат о преступлении и в полном объеме возместят причиненный ущерб, могут быть освобождены от уголовной ответственности. Необходимость таких жестких поправок депутаты объясняют участившимися случаями кражи электроэнергии, что влечет значительные убытки компаний, а также влияет на безопасность.