Наказывать реальным сроком за воровство электричества из объекта электросетевого хозяйства предложили депутаты Госдумы. С такой инициативой выступили парламентарии Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев, сообщает ТАСС. Подробнее – в рубрике "Вопрос-ответ".
Когда этот закон вступит в силу?
Сейчас уголовные санкции предусмотрены только за воровство из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. Депутаты предлагают восполнить этот пробел и добавить в него кражу электроэнергии у государства.
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Пока это только инициатива, а поправки направлены для получения отзыва в правительство и Верховный суд РФ.
На сколько лет будут сажать?
Единороссы считают, что максимальным наказанием должно быть лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.
Альтернативой могут стать принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без такового. Самым мягким наказанием за кражу электроэнергии может стать штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
Законопроект предполагает "явку с повинной". Граждане, которые добровольно сообщат о преступлении и в полном объеме возместят причиненный ущерб, могут быть освобождены от уголовной ответственности. Необходимость таких жестких поправок депутаты объясняют участившимися случаями кражи электроэнергии, что влечет значительные убытки компаний, а также влияет на безопасность.
Комментарии
а когда уже будут сажать зайцев в общественном транспорте.
а когда будут сажать за низкие зарплаты и большие тарифы?
а когда будут сажать за очередь в поликлинике?
Ко мне лет ~10 назад пришёл контролёр с горсети и заявил, что я вор. Составил акт что номер пломбы на счетчике не соответствует тому, что должен быть. На следующий день при разбирательствах мне показали акт 9-и летней давности с подписью моей жены где указан номер пломбы которой нет. Я уже на штраф настроился, но мы нашли акт 5-летней давности, что контролёр проводил проверку и поменял пломбу. В горсети такого не было. Принес им и все претензии ко мне пропали. Так что теперь если такую бумажку потерять, то в тюрьму?
а че не казнить с применением электротока?
Эксперты прямо обвиняют в инициировании катастрофичных процессов в российской электроэнергетике Чубайса и его команду, что по понятным причинам не транслируют и не обсуждают официальные и независимые российские СМИ (у них своя "свобода слова" и "правда", которые имеют конкретную стоимость). Покончив с электроэнергетикой в России, Чубайс и его команда плавно перетекли в новую отрасль - нанотехнологии.
- гость - 3 апреля 2017 г. 16:53 Так что теперь если такую бумажку потерять, то в тюрьму? --- да, досадные оплошности возможны...
сколько шарился по европейским судам,нигде за электричество не сажают.
Лишь бы братьям китайсам тарифы ума не хватило увеличить,а мы то стерпим.
Когда воров не будет во всех структурах.
значит теперь зэки будут делиться на уголовников, политических и электрических
Расстреливать и еще тех, кто ездиит без билета в автобуси и транваи.
У меня в платежке по счетчику 134 рубля, а электроэнергия на ОИ 73 рубля за 1 лампочку в подъезде. Так кто у кого ворует? У меня дома 6 лампочек, холодильник, телевизор, много бытовых приборов. Лифтом не пользуюсь, живу на 1 этаже, за лифт плачу 191 рубль. Вот где воровство!
значит теперь зэки будут делиться на уголовников, политических и электрических
и сидеть будут на электрозоне, вырабатывать электричество
- гость - 3 апреля 2017 г. 17:39 --- Вам определенно надо счетчик поменять, он подклинивает
- гость - 3 апреля 2017 г. 17:47 Вам определенно надо счетчик поменять, он подклинивает ------------------------------------ Когда работает телевизор, холодильник и компьютер, то счетчик крутится как бешенный, счетчику всего 10 лет, у соседей старше счетчики. У меня лампы светодиодные по 6-8 ватт.
Гаджимет затылочной костью думал? По его инициативе нужно будет тогда весь Кавказ сажть.
- гость - 3 апреля 2017 г. 17:47 Вам определенно надо счетчик поменять, он подклинивает ------------------------------------ Этот же счетчик накручивал в 3 раза больше когда был сломан холодильник.