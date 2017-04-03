Что произошло в Санкт-Петербурге?

В метро Санкт-Петербурга 3 апреля около 14.40 по московскому времени прогремел взрыв в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь".

По предварительной информации источника "Интерфакса" в Национальном антитеррористическом комитете, это было неустановленное взрывное устройство. Оно было изготовлено вручную и было начинено поражающими элементами. Мощность взрывчатки составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Она была оставлена в одном из вагонов.

По информации источника life, взрывов было два. Но в МВД пока подтвердили только один взрыв на станции "Технологический институт".

Также сообщалось о третьем взрывном устройстве, которое было обнаружено на станции "Площадь Восстания". Оно было найдено неразорвавшимся. Позже информация о несработавшем взрывном устройстве не подтвердилась, сообщил РИА "Новости" источник.

Отметим, что взрывы произошли в день саммита ОНФ в Петербурге с участием президента России Владимира Путина. Президент выразил соболезнования семьям погибших.