Взрыв произошел на синей ветке метро в Санкт-Петербурге 3 апреля. Пострадали по меньшей мере десять человек, в том числе дети. Все, что к этому моменту известно об этой трагедии, в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
В метро Санкт-Петербурга 3 апреля около 14.40 по московскому времени прогремел взрыв в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь".
По предварительной информации источника "Интерфакса" в Национальном антитеррористическом комитете, это было неустановленное взрывное устройство. Оно было изготовлено вручную и было начинено поражающими элементами. Мощность взрывчатки составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Она была оставлена в одном из вагонов.
По информации источника life, взрывов было два. Но в МВД пока подтвердили только один взрыв на станции "Технологический институт".
Также сообщалось о третьем взрывном устройстве, которое было обнаружено на станции "Площадь Восстания". Оно было найдено неразорвавшимся. Позже информация о несработавшем взрывном устройстве не подтвердилась, сообщил РИА "Новости" источник.
Отметим, что взрывы произошли в день саммита ОНФ в Петербурге с участием президента России Владимира Путина. Президент выразил соболезнования семьям погибших.
Еще сообщается о порядка 50 пострадавших. Сейчас с ними работают медики. Была произведена экстренная эвакуация людей. В данный момент все станции метрополитена закрыты на вход и выход.
Уголовное дело по факту взрыва в производстве Главного управления СКР по расследованию особо важных дел.
В городе запустили бесплатные автобусы, которые дублируют маршруты закрытой после взрывов подземки. До конца дня весь наземный городской транспорт будет работать бесплатно.
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