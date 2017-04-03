Взрыв в питерском метрополитене, по последним данным, унес жизни девяти человек, еще порядка 20 граждан получили ранения. Какие версии рассматриваются, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
- теракт;
- бытовая причина;
- криминал.
Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и пообещал принять все меры для оказания помощи пострадавшим. Напомним, взрыв прогремел в день саммита ОНФ в Петербурге с участием президента России.
При этом источники "Коммерсанта" рассказали, что уголовное дело расследуется по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатки.
Представитель Генпрокуратуры Александр Куренной не подтвердил "Интерфаксу", что случившееся рассматривается как теракт, сославшись на то, что пока делать выводы рано.
"В ближайшее время мы с нашими коллегами из правоохранительных органов будем работать над тем, чтобы минимизировать последствия этого теракта и выяснить все обстоятельства, которые способствовали тому, чтобы он был совершен", — заявил Куренной.
Все станции метро закрыты для входа и выхода. Следователи допрашивают очевидцев и сотрудников метрополитена. Изымаются все предметы, имеющие значение для следствия.
В Санкт-Петербург уже направляется группа следователей и криминалистов центрального аппарата СК.
"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для полного всестороннего и объективного расследования уголовного дела по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ. В Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета", — сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.
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