Какие версии рассматривают?

Сейчас правоохранительные органы рассматривают три основные версии. По словам президента Владимира Путина, среди них:

- теракт;

- бытовая причина;

- криминал.

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и пообещал принять все меры для оказания помощи пострадавшим. Напомним, взрыв прогремел в день саммита ОНФ в Петербурге с участием президента России.

При этом источники "Коммерсанта" рассказали, что уголовное дело расследуется по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатки.

Представитель Генпрокуратуры Александр Куренной не подтвердил "Интерфаксу", что случившееся рассматривается как теракт, сославшись на то, что пока делать выводы рано.

"В ближайшее время мы с нашими коллегами из правоохранительных органов будем работать над тем, чтобы минимизировать последствия этого теракта и выяснить все обстоятельства, которые способствовали тому, чтобы он был совершен", — заявил Куренной.