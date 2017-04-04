Почему так вышло?

Такое кардинальное решение лиги назревало много лет. Игрокам НХЛ уже хотели отказать в праве отправиться в Ванкувер и Сочи, но для двух хоккейных сверхдержав сделали исключение. Конечно, прежде всего, дело в деньгах. Владельцы НХЛ жаловались на то, что ради Олимпиады им приходится останавливать свой чемпионат в очень неудобное время, когда не играют мощные конкуренты – американский футбол (НФЛ) и бейсбол (МЛБ). Таким образом, команды и владельцы несут колоссальные убытки, а Олимпиада, по сравнению с НХЛ, надо отметить, является менее популярным турниром.

"Мы уже заявляли, что, несмотря на нежелание клубов НХЛ прерывать сезон-2017/18 для участия игроков в Олимпиаде, мы были готовы выслушать предложения Международного олимпийского комитета (МОК), ИИХФ, ассоциации игроков НХЛ и других заинтересованных организаций. Однако прошло уже несколько месяцев, а за это время предметного диалога не случилось.

Вместо этого МОК заявлял, что участие хоккеистов лиги в Олимпиаде-2022 зависит от их участия в Олимпиаде-2018. Профсоюз игроков подтвердил, что не намерен уговаривать клубы принять участие в Играх. В результате мы подтверждаем, что график сезона-2017/18 без перерыва на Олимпийские игры. Теперь этот вопрос мы официально считаем закрытым", — говорится в заявлении НХЛ.