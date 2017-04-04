Хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Рассказываем, почему так вышло и кто тогда будет выступать на главных спортивных соревнованиях четырехлетия.
Такое кардинальное решение лиги назревало много лет. Игрокам НХЛ уже хотели отказать в праве отправиться в Ванкувер и Сочи, но для двух хоккейных сверхдержав сделали исключение. Конечно, прежде всего, дело в деньгах. Владельцы НХЛ жаловались на то, что ради Олимпиады им приходится останавливать свой чемпионат в очень неудобное время, когда не играют мощные конкуренты – американский футбол (НФЛ) и бейсбол (МЛБ). Таким образом, команды и владельцы несут колоссальные убытки, а Олимпиада, по сравнению с НХЛ, надо отметить, является менее популярным турниром.
"Мы уже заявляли, что, несмотря на нежелание клубов НХЛ прерывать сезон-2017/18 для участия игроков в Олимпиаде, мы были готовы выслушать предложения Международного олимпийского комитета (МОК), ИИХФ, ассоциации игроков НХЛ и других заинтересованных организаций. Однако прошло уже несколько месяцев, а за это время предметного диалога не случилось.
Вместо этого МОК заявлял, что участие хоккеистов лиги в Олимпиаде-2022 зависит от их участия в Олимпиаде-2018. Профсоюз игроков подтвердил, что не намерен уговаривать клубы принять участие в Играх. В результате мы подтверждаем, что график сезона-2017/18 без перерыва на Олимпийские игры. Теперь этот вопрос мы официально считаем закрытым", — говорится в заявлении НХЛ.
Пока неизвестно. Возможно, МОК и руководству НХЛ удастся договориться. Ранее глава Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что ИИХФ не станет менять формат проведения олимпийского турнира среди мужчин, в случае если не удастся договориться с НХЛ об участии ее игроков в Олимпийских играх – 2018 в Пхенчхане.
"Если НХЛ ответит отказом, мы не будем отклоняться от стандартного формата мужского олимпийского турнира. Мы хотели бы сохранить те же правила, расписание и формат и не переходить, например, на формат U-23 (предусматривающий участие в турнире игроков не старше 23 лет, как это принято в футбольном олимпийском турнире среди мужчин)", – заявил Фазель в феврале.
Однако еще осенью прошлого года босс НХЛ Гэри Беттмэн говорил, что вопрос будет закрыт до конца января. Однако до Игр уже меньше года, поэтому, видимо, вопрос уже закрыт и Александр Овечкин, Евгений Малкин и другие игроки в Южную Корею не приедут.
Комментарии