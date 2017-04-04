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Почему хоккеисты НХЛ не поедут на Олимпиаду и кто там будет играть?

, ИА "Амител"
Самые страшные опасения болельщиков подтвердились


Хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Рассказываем, почему так вышло и кто тогда будет выступать на главных спортивных соревнованиях четырехлетия.

1
Почему так вышло?

Такое кардинальное решение лиги назревало много лет. Игрокам НХЛ уже хотели отказать в праве отправиться в Ванкувер и Сочи, но для двух хоккейных сверхдержав сделали исключение. Конечно, прежде всего, дело в деньгах. Владельцы НХЛ жаловались на то, что ради Олимпиады им приходится останавливать свой чемпионат в очень неудобное время, когда не играют мощные конкуренты – американский футбол (НФЛ) и бейсбол (МЛБ). Таким образом, команды и владельцы несут колоссальные убытки, а Олимпиада, по сравнению с НХЛ, надо отметить, является менее популярным турниром.

"Мы уже заявляли, что, несмотря на нежелание клубов НХЛ прерывать сезон-2017/18 для участия игроков в Олимпиаде, мы были готовы выслушать предложения Международного олимпийского комитета (МОК), ИИХФ, ассоциации игроков НХЛ и других заинтересованных организаций. Однако прошло уже несколько месяцев, а за это время предметного диалога не случилось.

Вместо этого МОК заявлял, что участие хоккеистов лиги в Олимпиаде-2022 зависит от их участия в Олимпиаде-2018. Профсоюз игроков подтвердил, что не намерен уговаривать клубы принять участие в Играх. В результате мы подтверждаем, что график сезона-2017/18 без перерыва на Олимпийские игры. Теперь этот вопрос мы официально считаем закрытым", — говорится в заявлении НХЛ.

2
Какие еще были причины?
Еще одна важная причина – разница во времени. Основные события в Пхенчхане будут происходить, когда в США и Канаде будет ночь. То есть из главной целевой аудитории НХЛ Олимпиаду будет смотреть маленькая аудитория. Опять же Лиге невыгодно отправлять в Пхенчхан лучших своих игроков, которые еще могут получить травму и пропустить плей-офф чемпионата.
3
Что будет дальше?

Пока неизвестно. Возможно, МОК и руководству НХЛ удастся договориться. Ранее глава Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что ИИХФ не станет менять формат проведения олимпийского турнира среди мужчин, в случае если не удастся договориться с НХЛ об участии ее игроков в Олимпийских играх – 2018 в Пхенчхане.

"Если НХЛ ответит отказом, мы не будем отклоняться от стандартного формата мужского олимпийского турнира. Мы хотели бы сохранить те же правила, расписание и формат и не переходить, например, на формат U-23 (предусматривающий участие в турнире игроков не старше 23 лет, как это принято в футбольном олимпийском турнире среди мужчин)", – заявил Фазель в феврале.

Однако еще осенью прошлого года босс НХЛ Гэри Беттмэн говорил, что вопрос будет закрыт до конца января. Однако до Игр уже меньше года, поэтому, видимо, вопрос уже закрыт и Александр Овечкин, Евгений Малкин и другие игроки в Южную Корею не приедут.

4
Кто будет играть?
Увы, но у игроков НХЛ нет права покинуть свои команды и самовольно отправиться на Олимпиаду. Таким образом, кто может сыграть? Скорее всего, все сильнейшие команды привезут на Игры составы из игроков КХЛ и свободных агентов. У сборных США и Канады в основном будут играть только студенты.
5
Как это меняет шансы сборной России?
Как ни странно, делают нас одними из фаворитов чемпионата. Довольно большое количество топовых российских игроков сейчас выступают в КХЛ: Ковальчук, Дацук и другие. Поэтому под условия возможного отказа пускать игроков НХЛ на Олимпиаду создавался базовый клуб национальной команды "СКА".
6
Это впервые?
Нет. В 1994 году в Лиллехаммере тоже не было игроков НХЛ. Тогда молодая команда Швеции в драматичном финале обыграла по буллитам Канаду. К слову, в составе шведов тогда громко о себе заявил Питер Форсберг, который привел свою команду к золотым медалям Олимпиады в 2006 году.
7
Когда пройдет Олимпиада?
Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане состоятся с 9 по 25 февраля 2018 года.

 


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