В феврале в Барнауле стартовал новый этап ставшей уже традиционной программы "Журналист меняет профессию", которая помогает представителям СМИ осваивать различные рабочие специальности. Участие в ней приняла и редакция Amic.ru, один из корреспондентов которой решил получить специальность автослесаря. О том, как правильно подготовить машину к весне и лету, журналисту рассказал преподаватель спецдисциплин по устройству автомобиля Алтайского транспортного техникума Сергей Карнаухов.
Нужно ли проводить весенний осмотр машины?
Как объяснил Сергей Карнаухов, после зимы обязательно нужно обратить внимание на ходовую часть автомобиля и подготовить его к лету. Для этого даже не обязательно ехать в сервис, достаточно самостоятельно провести внешний осмотр машины, удостовериться в том, что работают все лампы, исправна электроника, не оторван глушитель. Также необходимо послушать двигатель: если он в исправном состоянии, то шуметь не будет. Если у вас стоят титановые диски, то на них не должно быть сколов. Кроме того, необходимо заглянуть под капот и проверить уровни охлаждающей и тормозной жидкостей, а также масел, при этом то, что для коробки смотрят, когда мотор работает, а для двигателя – нет. Если есть необходимые инструменты, можно проверить свечи и при необходимости их заменить.
Как выбрать дворники?
Дворники, несмотря на простоту своего устройства, играют немаловажную роль, особенно весной, когда много дождей. Если за зиму стеклоочистители пришли в негодность, их обязательно стоит заменить. Как прокомментировал Сергей Карнаухов, в магазине автолюбителю могут предложить три варианта на выбор: гелевые, силиконовые и самые простые – резиновые. Вот свой выбор как раз стоит остановить именно на последних, так как в весенние месяцы на дорогах будет много песка, который имеет свойство прилипать к силиконовым дворникам, из-за чего на лобовом стекле будут оставаться полосы, портящие автомобиль.
Когда машину нужно "переобувать"?
Торопиться с этим не стоит, обычно менять шины нужно примерно к середине апреля. Но делать это нужно обязательно, особенно тем, у кого резина шипованная. Шип может вылететь из колеса во время движения, повредить едущее сзади авто или попасть в пешехода. На липучке можно ездить чуть дольше, но если вы планируете эксплуатировать комплект шин следующей зимой, с установкой летних лучше не тянуть, так как от жары зимняя резина просто испортится.
Комментарии
преподаватель спецдисциплин по устройству автомобиля Алтайского транспортного техникума Сергей Карнаухов - Интервью, как будто тёлка давала. Не дай бог спецов от таких преподавателей
4.04.2017 15:36 - гость -
Если написать сугубо техническим языком, большая часть аудитории читателей Амика просто не поймут о чем речь. Хороший специалист сможет объяснить.
"Также необходимо послушать двигатель: если он в исправном состоянии, то шуметь не будет." У меня шумит, что теперь делать?
Не помню чтоб у нас в апреле жара была.
"Как объяснил Сергей Карнаухов, после зимы обязательно нужно обратить внимание на ходовую часть автомобиля и подготовить его к лету. Для этого даже не обязательно ехать в сервис, достаточно самостоятельно провести внешний осмотр машины, удостовериться в том, что работают все лампы, исправна электроника, не оторван глушитель" - ЧТО ИЗ ЭТОГО ХОДОВАЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ? Также необходимо послушать двигатель: если он в исправном состоянии, то шуметь не будет. - ДВИГАТЕЛЬ ВСЕГДА РАБОТАЕТ С ШУМОМ, ШУМ БЫВАЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИЛИ НЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ. Если у вас стоят титановые диски, то на них не должно быть сколов. - ТИТАНОВЫХ ДИСКОВ НЕТ Кроме того, необходимо заглянуть под капот и проверить уровни охлаждающей и тормозной жидкостей, а также масел, при этом то, что для коробки смотрят, когда мотор работает - БРЕД, а для двигателя – нет. Если есть необходимые инструменты, можно проверить свечи и при необходимости их заменить. - ЕСЛИ ВСЕ ПОВЕРХНОСТНО ОСМАТРИВАЛИ, ТО СВЕЧИ ДОСТАТОЧНО ПОСЛУШАТЬ РОВНО ЛИ РАБОТАЕТ ДВС
"Как объяснил Сергей Карнаухов, после зимы обязательно нужно обратить внимание на ходовую часть автомобиля и подготовить его к лету. Для этого даже не обязательно ехать в сервис, достаточно самостоятельно провести внешний осмотр машины, удостовериться в том, что работают все лампы, исправна электроника, не оторван глушитель" - ЧТО ИЗ ЭТОГО ХОДОВАЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ? Также необходимо послушать двигатель: если он в исправном состоянии, то шуметь не будет. - ДВИГАТЕЛЬ ВСЕГДА РАБОТАЕТ С ШУМОМ, ШУМ БЫВАЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИЛИ НЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ. Если у вас стоят титановые диски, то на них не должно быть сколов. - ТИТАНОВЫХ ДИСКОВ НЕТ Кроме того, необходимо заглянуть под капот и проверить уровни охлаждающей и тормозной жидкостей, а также масел, при этом то, что для коробки смотрят, когда мотор работает - БРЕД, а для двигателя – нет. Если есть необходимые инструменты, можно проверить свечи и при необходимости их заменить. - ЕСЛИ ВСЕ ПОВЕРХНОСТНО ОСМАТРИВАЛИ, ТО СВЕЧИ ДОСТАТОЧНО ПОСЛУШАТЬ РОВНО ЛИ РАБОТАЕТ ДВС
Первые два пункта поржал конкретно. То есть зимой двигатель слушать не надо, лампочки менять не надо, колеса "пинать" не надо и т.д. Фразы общие. С такими советами и до аварии не далеко.