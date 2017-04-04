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Как подготовить автомобиль к весне и лету самостоятельно?

, ИА "Амител"
Весенний осмотр: на что нужно обратить внимание, чтобы машина исправно работала после зимы?


В феврале в Барнауле стартовал новый этап ставшей уже традиционной программы "Журналист меняет профессию", которая помогает представителям СМИ осваивать различные рабочие специальности. Участие в ней приняла и редакция Amic.ru, один из корреспондентов которой решил получить специальность автослесаря. О том, как правильно подготовить машину к весне и лету, журналисту рассказал преподаватель спецдисциплин по устройству автомобиля Алтайского транспортного техникума Сергей Карнаухов.

1
Нужно ли проводить весенний осмотр машины?
Как объяснил Сергей Карнаухов, после зимы обязательно нужно обратить внимание на ходовую часть автомобиля и подготовить его к лету. Для этого даже не обязательно ехать в сервис, достаточно самостоятельно провести внешний осмотр машины, удостовериться в том, что работают все лампы, исправна электроника, не оторван глушитель. Также необходимо послушать двигатель: если он в исправном состоянии, то шуметь не будет. Если у вас стоят титановые диски, то на них не должно быть сколов. Кроме того, необходимо заглянуть под капот и проверить уровни охлаждающей и тормозной жидкостей, а также масел, при этом то, что для коробки смотрят, когда мотор работает, а для двигателя – нет. Если есть необходимые инструменты, можно проверить свечи и при необходимости их заменить.
2
Как выбрать дворники?
Дворники, несмотря на простоту своего устройства, играют немаловажную роль, особенно весной, когда много дождей. Если за зиму стеклоочистители пришли в негодность, их обязательно стоит заменить. Как прокомментировал Сергей Карнаухов, в магазине автолюбителю могут предложить три варианта на выбор: гелевые, силиконовые и самые простые – резиновые. Вот свой выбор как раз стоит остановить именно на последних, так как в весенние месяцы на дорогах будет много песка, который имеет свойство прилипать к силиконовым дворникам, из-за чего на лобовом стекле будут оставаться полосы, портящие автомобиль.
3
Когда машину нужно "переобувать"?
Торопиться с этим не стоит, обычно менять шины нужно примерно к середине апреля. Но делать это нужно обязательно, особенно тем, у кого резина шипованная. Шип может вылететь из колеса во время движения, повредить едущее сзади авто или попасть в пешехода. На липучке можно ездить чуть дольше, но если вы планируете эксплуатировать комплект шин следующей зимой, с установкой летних лучше не тянуть, так как от жары зимняя резина просто испортится.
    Автор:
    Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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    Комментарии

    4.04.2017 15:36
    - гость -

    преподаватель спецдисциплин по устройству автомобиля Алтайского транспортного техникума Сергей Карнаухов - Интервью, как будто тёлка давала. Не дай бог спецов от таких преподавателей

    0  0
    4.04.2017 15:53
    Nic

    4.04.2017 15:36 - гость -

    Если написать сугубо техническим языком, большая часть аудитории читателей Амика просто не поймут о чем речь. Хороший специалист сможет объяснить.

    0  0
    4.04.2017 16:02
    - гость -

    "Также необходимо послушать двигатель: если он в исправном состоянии, то шуметь не будет." У меня шумит, что теперь делать?

    0  0
    4.04.2017 16:24
    Прохожий

    Не помню чтоб у нас в апреле жара была.

    0  0
    4.04.2017 16:57
    - гость -

    "Как объяснил Сергей Карнаухов, после зимы обязательно нужно обратить внимание на ходовую часть автомобиля и подготовить его к лету. Для этого даже не обязательно ехать в сервис, достаточно самостоятельно провести внешний осмотр машины, удостовериться в том, что работают все лампы, исправна электроника, не оторван глушитель" - ЧТО ИЗ ЭТОГО ХОДОВАЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ? Также необходимо послушать двигатель: если он в исправном состоянии, то шуметь не будет. - ДВИГАТЕЛЬ ВСЕГДА РАБОТАЕТ С ШУМОМ, ШУМ БЫВАЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИЛИ НЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ. Если у вас стоят титановые диски, то на них не должно быть сколов. - ТИТАНОВЫХ ДИСКОВ НЕТ Кроме того, необходимо заглянуть под капот и проверить уровни охлаждающей и тормозной жидкостей, а также масел, при этом то, что для коробки смотрят, когда мотор работает - БРЕД, а для двигателя – нет. Если есть необходимые инструменты, можно проверить свечи и при необходимости их заменить. - ЕСЛИ ВСЕ ПОВЕРХНОСТНО ОСМАТРИВАЛИ, ТО СВЕЧИ ДОСТАТОЧНО ПОСЛУШАТЬ РОВНО ЛИ РАБОТАЕТ ДВС

    0  0
    4.04.2017 16:57
    - гость -

    "Как объяснил Сергей Карнаухов, после зимы обязательно нужно обратить внимание на ходовую часть автомобиля и подготовить его к лету. Для этого даже не обязательно ехать в сервис, достаточно самостоятельно провести внешний осмотр машины, удостовериться в том, что работают все лампы, исправна электроника, не оторван глушитель" - ЧТО ИЗ ЭТОГО ХОДОВАЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ? Также необходимо послушать двигатель: если он в исправном состоянии, то шуметь не будет. - ДВИГАТЕЛЬ ВСЕГДА РАБОТАЕТ С ШУМОМ, ШУМ БЫВАЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИЛИ НЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ. Если у вас стоят титановые диски, то на них не должно быть сколов. - ТИТАНОВЫХ ДИСКОВ НЕТ Кроме того, необходимо заглянуть под капот и проверить уровни охлаждающей и тормозной жидкостей, а также масел, при этом то, что для коробки смотрят, когда мотор работает - БРЕД, а для двигателя – нет. Если есть необходимые инструменты, можно проверить свечи и при необходимости их заменить. - ЕСЛИ ВСЕ ПОВЕРХНОСТНО ОСМАТРИВАЛИ, ТО СВЕЧИ ДОСТАТОЧНО ПОСЛУШАТЬ РОВНО ЛИ РАБОТАЕТ ДВС

    0  0
    4.04.2017 17:08
    - гость -

    Первые два пункта поржал конкретно. То есть зимой двигатель слушать не надо, лампочки менять не надо, колеса "пинать" не надо и т.д. Фразы общие. С такими советами и до аварии не далеко.

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