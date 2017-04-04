В феврале в Барнауле стартовал новый этап ставшей уже традиционной программы "Журналист меняет профессию", которая помогает представителям СМИ осваивать различные рабочие специальности. Участие в ней приняла и редакция Amic.ru, один из корреспондентов которой решил получить специальность автослесаря. О том, как правильно подготовить машину к весне и лету, журналисту рассказал преподаватель спецдисциплин по устройству автомобиля Алтайского транспортного техникума Сергей Карнаухов.

1 Нужно ли проводить весенний осмотр машины? Как объяснил Сергей Карнаухов, после зимы обязательно нужно обратить внимание на ходовую часть автомобиля и подготовить его к лету. Для этого даже не обязательно ехать в сервис, достаточно самостоятельно провести внешний осмотр машины, удостовериться в том, что работают все лампы, исправна электроника, не оторван глушитель. Также необходимо послушать двигатель: если он в исправном состоянии, то шуметь не будет. Если у вас стоят титановые диски, то на них не должно быть сколов. Кроме того, необходимо заглянуть под капот и проверить уровни охлаждающей и тормозной жидкостей, а также масел, при этом то, что для коробки смотрят, когда мотор работает, а для двигателя – нет. Если есть необходимые инструменты, можно проверить свечи и при необходимости их заменить.

2 Как выбрать дворники? Дворники, несмотря на простоту своего устройства, играют немаловажную роль, особенно весной, когда много дождей. Если за зиму стеклоочистители пришли в негодность, их обязательно стоит заменить. Как прокомментировал Сергей Карнаухов, в магазине автолюбителю могут предложить три варианта на выбор: гелевые, силиконовые и самые простые – резиновые. Вот свой выбор как раз стоит остановить именно на последних, так как в весенние месяцы на дорогах будет много песка, который имеет свойство прилипать к силиконовым дворникам, из-за чего на лобовом стекле будут оставаться полосы, портящие автомобиль.