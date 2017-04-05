Министерство здравоохранения России планирует ужесточить правила проверки водителей на трезвость. Кроме того, ужесточат ответственность за отказ от медицинского освидетельствования. Подробнее – в материале Amic.ru.
Потому что растет количество водителей, которые отказываются от проверки на состояние опьянения и от заключения нарколога. И причина в экономических сложностях. Дело в том, что сокращается количество медучреждений, а патрулей ДПС не хватает. Вот полицейские и не заинтересованы в том, чтобы везти нарушителя к врачу за несколько десятков километров.
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Штрафы нужные не 30.000, а от 100.000