Почему собираются ужесточить наказание?

Потому что растет количество водителей, которые отказываются от проверки на состояние опьянения и от заключения нарколога. И причина в экономических сложностях. Дело в том, что сокращается количество медучреждений, а патрулей ДПС не хватает. Вот полицейские и не заинтересованы в том, чтобы везти нарушителя к врачу за несколько десятков километров.