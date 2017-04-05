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Закон жесток: как в России изменят правила проверки водителей на опьянение?

, ИА "Амител"
За отказ от медицинского освидетельствования будут усиливать наказание


Министерство здравоохранения России планирует ужесточить правила проверки водителей на трезвость. Кроме того, ужесточат ответственность за отказ от медицинского освидетельствования. Подробнее – в материале Amic.ru.

1
Почему собираются ужесточить наказание?

Потому что растет количество водителей, которые отказываются от проверки на состояние опьянения и от заключения нарколога. И причина в экономических сложностях. Дело в том, что сокращается количество медучреждений, а патрулей ДПС не хватает. Вот полицейские и не заинтересованы в том, чтобы везти нарушителя к врачу за несколько десятков километров.

2
Почему водителям выгодно отказаться от проверки на опьянение?
Потому что алкотестер может не показать наркотическое опьянение. А вот врач с этой задачей справится. Если, конечно, водитель действительно употреблял что-то запрещенное. Вот и получается, что можно договориться с инспектором на отказ от освидетельствования и получить за это только штраф, пишет "Коммерсант".
3
Какие меры будут приниматься?
Известно, что изменения в законодательстве усилят ответственность за отказ от медицинского освидетельствования. Поручение дал первый вице-премьер Игорь Шувалов. В пресс-службе Минздрава "Ъ" заявили, что в данный момент проводится "работа по внесению изменений в приказ №933н", не уточнив их суть.

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    Комментарии

    5.04.2017 13:00
    - гость -

    Штрафы нужные не 30.000, а от 100.000

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