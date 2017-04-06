Благовещение Пресвятой Богородицы – один из 12 главных православных праздников. Полное название – Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Он посвящен явлению архангела Гавриила Деве Марии и новости, которую он ей принес: "Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим". Иными словами, это было зачатие Христа.
Читайте также: Что такое крестопоклонная неделя Великого поста?
Один из главных обычаев — выпускать из клеток птиц, чтобы те "попросили" у Бога за тех, кто дал им свободу.
Для этого жаворонков, голубей и других птиц сначала ловят и садят в клетки. В наши дни птиц (голубей) выпускает патриарх после Литургии в Благовещенском соборе Кремля. Именно голубь является символом благой вести от Бога.
На Руси в этот день на сутки останавливались все сельскохозяйственные работы. Праздник тогда назывался Днем покоя. После праздника начинался цикл сельскохозяйственных работ.
Обязательно выпекали просфоры (пресные церковные хлеба), освящали в храме, ели натощак, добавляли к корм птицам и скоту, чтобы год был урожайным.
А еще на Благовещение русские люди "закликали весну": весело, с хороводами и песнями, призывая тепло и солнце.
Комментарии