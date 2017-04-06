Какие традиции есть у этого праздника?

Один из главных обычаев — выпускать из клеток птиц, чтобы те "попросили" у Бога за тех, кто дал им свободу.

Для этого жаворонков, голубей и других птиц сначала ловят и садят в клетки. В наши дни птиц (голубей) выпускает патриарх после Литургии в Благовещенском соборе Кремля. Именно голубь является символом благой вести от Бога.

На Руси в этот день на сутки останавливались все сельскохозяйственные работы. Праздник тогда назывался Днем покоя. После праздника начинался цикл сельскохозяйственных работ.

Обязательно выпекали просфоры (пресные церковные хлеба), освящали в храме, ели натощак, добавляли к корм птицам и скоту, чтобы год был урожайным.

А еще на Благовещение русские люди "закликали весну": весело, с хороводами и песнями, призывая тепло и солнце.