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Что такое Благовещение?

, ИА "Амител"
История и традиции праздника Благовещение Пресвятой Богородицы


 

1
Когда отмечают Благовещение?
Этот праздник отмечают всегда в один и тот же день — 7 апреля. В 2017 году это пятница.
2
Что это за праздник?

Благовещение Пресвятой Богородицы – один из 12 главных православных праздников. Полное название – Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Он посвящен явлению архангела Гавриила Деве Марии и новости, которую он ей принес: "Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим". Иными словами, это было зачатие Христа.

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3
Что значит слово Благовещение?
Благовещение — благая, радостная весть о зачатии от Святого Духа. Однако до 7 века греческие христиане называли праздник иначе: "возвещение", "день приветствия", "день Благовещения", "Радуйся, Благодатная".
4
Какие традиции есть у этого праздника?

Один из главных обычаев — выпускать из клеток птиц, чтобы те "попросили" у Бога за тех, кто дал им свободу.

Для этого жаворонков, голубей и других птиц сначала ловят и садят в клетки. В наши дни птиц (голубей) выпускает патриарх после Литургии в Благовещенском соборе Кремля. Именно голубь является символом благой вести от Бога.

На Руси в этот день на сутки останавливались все сельскохозяйственные работы. Праздник тогда назывался Днем покоя. После праздника начинался цикл сельскохозяйственных работ.

Обязательно выпекали просфоры (пресные церковные хлеба), освящали в храме, ели натощак, добавляли к корм птицам и скоту, чтобы год был урожайным.

А еще на Благовещение русские люди "закликали весну": весело, с хороводами и песнями, призывая тепло и солнце.


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