Где можно оформить апостиль в Алтайском крае?

Все зависит от категории документов, на которых нужно проставить штамп "апостиль".

- На нотариальных и судебных документах штамп "апостиль" можно проставить в отделе по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния управления Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю (г. Барнаул, пр. Ленина, д. 8),

- На оригиналах документов от органов ЗАГС Алтайского края (свидетельство о рождении, смерти и пр.) – в отделе по обработке и комплектованию документов управления ЗАГС Минюста Алтайского края (г. Барнаул, ул. Пролетарская, 61)

- На документах об образовании – в отделе лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности Министерства образования и науки Алтайского края (г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 195, каб. 302),

- На оригиналах архивных справок – в Государственном архиве Алтайского края (г. Барнаул, ул. Анатолия, 72);

- На справках об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования – в информационном центре главного управления Министерства внутренних дел РФ по Алтайскому краю (г. Барнаул, пр. Ленина, д. 74),