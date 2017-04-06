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Что такое апостиль и как легализовать документы для выезда за границу?

, ИА "Амител"
Чтобы документы гражданина России признавались и принимались к рассмотрению за границей, требуется их легализация


Граждане России выезжают за рубеж с разными целями и задачами. Кто-то на постоянное место жительства, а кто-то временно, на учебу, работу и т.п. У каждого из них компетентные органы иностранного государства могут потребовать российские документы об образовании, трудовом стаже, семейном положении и пр. Для того, чтобы они признавались и принимались к рассмотрению за границей, как правило, требуется легализация. Что это такое, как и где ее оформить, а также чем отличается консульская легализация от апостиля, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое легализация документов?

Легализация – это подтверждение подлинности и юридической силы документа, выданного в другом государстве, в форме удостоверительной надписи.

Легализация российских документов для использования за границей осуществляется в Министерстве иностранных дел России и консульстве того иностранного государства, где он будет использован. Такой вид легализации именуется консульской легализацией.

Упрощенный порядок легализации документов, предназначенных для действия за границей, был принят Гаагской конвенцией от 5 мая 1961 года. Он заключается в том, что на документы проставляется  штамп "апостиль".

2
Что такое  апостиль и зачем он нужен?

Апостиль – это специальный штамп, имеющий форму квадрата размером 10 х10 см, с определенным набором реквизитов, заполняемых на языке страны по принадлежности удостоверяемого документа и наименованием "APOSTILLE". Апостиль должен включать в себя:

  • название государства, в котором проставлен знак легализации;
  • личные данные и должность человека, подписавшего легализуемый документ;
  • название организации, которая выдала документ;
  • наименование города, где проставлен апостиль;
  • число, когда проставлен апостиль;
  • наименование организации, проставившей апостиль;
  • номер апостиля;
  • печать организации и подпись чиновника, проставившего апостиль. 

Апостиль подтверждает подлинность подписи, качество, в котором выступило лицо, подписавшее документ, а также подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ.

3
В чем отличие консульской легализации от апостиля?
Документ, удостоверенный штампом "апостиль", признается действительным на территории всех стран, присоединившихся к Гаагской конвенции от 05.10.1961 (более 135 стран – прим. редакции), в то время как документ, прошедший консульскую легализацию, может быть применен только на территории одного государства.
4
На какие документы можно поставить апостиль?
Это документы, выданные органами власти государства, в том числе судебные, исполнительные акты и документы из прокуратуры. Нотариальные документы, свидетельства о рождении или смерти, государственные штампы и отметки, например о регистрации, визы и пр. 
5
Где можно оформить апостиль в Алтайском крае?

Все зависит от категории документов, на которых нужно проставить штамп "апостиль".

- На нотариальных и судебных документах штамп "апостиль" можно проставить в отделе по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния управления Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю (г. Барнаул, пр. Ленина, д. 8),

 - На оригиналах документов от органов ЗАГС Алтайского края (свидетельство о рождении, смерти и пр.) – в отделе по обработке и комплектованию документов управления ЗАГС Минюста Алтайского края (г. Барнаул, ул. Пролетарская, 61)

- На документах об образовании – в отделе лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности Министерства образования и науки Алтайского края (г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 195, каб. 302),

- На оригиналах архивных справок – в Государственном архиве Алтайского края (г. Барнаул, ул. Анатолия, 72);

- На справках об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования – в информационном центре главного управления Министерства внутренних дел РФ по Алтайскому краю (г. Барнаул, пр. Ленина, д. 74),

6
Как долго оформляются документы?
Срок оформления документов составляет 5 рабочих дней. Однако если потребуется подтверждение образца подписи и полномочий на право подписи конкретного должностного лица либо оттиска печати организации, срок продлевается до 30 рабочих дней.
7
Оформление апостиля бесплатно?

За проставление апостиля придется заплатить государственную пошлину. На момент публикации материала ее размер составляет 2500 рублей за документ.

При этом оплатить пошлину нужно заранее, то есть до проставления штампа.

8
Где можно получить более подробную информацию?
Более подробную информацию можно получить по телефону (8-3852) 35-43-98. Либо по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, д. 8, каб. 23-24.

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    Комментарии

    6.04.2017 08:15
    - гость -

    Мы должны бежать от боли,Мы должны любить ее.В этом правда высшей Воли,В этом счастие мое.Сам себя из вечной сферыУстремил я с высоты,В область времени и меры,В царство мысли и мечты.И отпавши от начала,Полновольная душаЗатомилась, заскучала,И бежит, к концу спеша.Но конца не будет сердцу —Где моря без берегов,Как не встретить иноверцуВ чуждых снах — своих богов.Тот, кто бросился в скитанья,Не уйдет тягот пути,От страданья на страданьеБудет вынужден идти.Но зато он встретит страны,Где упьется он мечтой,Где измены и обманыПоражают красотой.И затянутый в измены,Где обманчивы огни,Он вскипит, как брызги пены,И погаснет, как они.

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