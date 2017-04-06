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Когда настоящая весна придет в Алтайский край?

, ИА "Амител"
Потепление начнется уже в ближайшие выходные


На выходных и в течение всей следующей недели районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона. С ним установится спокойная, ясная погода без осадков. Также в регионе начнется постепенное потепление.

Отметим, что для Барнаула средняя многолетняя дата устойчивого перехода через ноль — 6 апреля. Но в этом году из-за обвала холода метеорологическая весна в краевой столице немного запаздывает.

"На большей части края метеорологическая весна наступит в ближайшие выходные. По ночам 8 и 9 апреля, а также в начале новой недели температура воздуха будет колебаться еще в отрицательном диапазоне. Но днем в субботу прогнозируется около +7...+12, а уже в понедельник будет +13...+18 градусов", – сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Стоит отметить, что в Усть-Калманке и Чарышском метеорологическая весна наступила еще в последней пятидневке марта. А с 12 апреля интенсивное потепление придет на территорию всего региона. По югу днем столбики термометров приблизятся к отметке +20 градусов. После этого в крае начнется обильное снеготаяние и ледоход.


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