На выходных и в течение всей следующей недели районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона. С ним установится спокойная, ясная погода без осадков. Также в регионе начнется постепенное потепление.

Отметим, что для Барнаула средняя многолетняя дата устойчивого перехода через ноль — 6 апреля. Но в этом году из-за обвала холода метеорологическая весна в краевой столице немного запаздывает.

"На большей части края метеорологическая весна наступит в ближайшие выходные. По ночам 8 и 9 апреля, а также в начале новой недели температура воздуха будет колебаться еще в отрицательном диапазоне. Но днем в субботу прогнозируется около +7...+12, а уже в понедельник будет +13...+18 градусов", – сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Стоит отметить, что в Усть-Калманке и Чарышском метеорологическая весна наступила еще в последней пятидневке марта. А с 12 апреля интенсивное потепление придет на территорию всего региона. По югу днем столбики термометров приблизятся к отметке +20 градусов. После этого в крае начнется обильное снеготаяние и ледоход.