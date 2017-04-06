Четверг, 6 Апрель, 13:20

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вам хватает вашей зарплаты?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 55,89
€ 59,69
Brent
$ 51,5
-0°
Обь
167см +32

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Взрыв в метро Санкт-ПетербургаВеликий пост – 2017Паводок на Алтае – 2017
Вопрос дня



"Эта история осложнила мне жизнь": за что уволили дальнобойщика, которого заподозрили в теракте?

, ИА "Амител"
Ильяс Никитин за несколько дней лишился всего


Фото: "Рен-ТВ"

Андрей (Ильяс) Никитин, которого по ошибке заподозрили в причастности к теракту в петербургском метро, уволен с работы. Рассказываем, что произошло с бывшим капитаном ВДВ, который из-за своей бороды и веры за несколько дней стал одним из главных героев федеральных СМИ.

1
Как его заподозрили в теракте?

Андрей (Ильяс) Никитин попал на записи камер видеонаблюдения перед взрывом в петербургском метро. СМИ опубликовали кадры с этих записей и сообщили, что запечатленный на них мужчина совершил теракт. В частности, телеканал Рен-ТВ распространил фотографию Никитина. В сети его прозвали "идеальный мусульманин": мужчина был одет в ярко-синий мусульманский костюм и носил длинную бороду.

Сам мужчина ближе к ночи явился в отделение полиции и смог доказать свою непричастность к взрыву. Выяснилось, что мужчину зовут Андрей Никитин, он капитан ВДВ в запасе. Окончил Рязанское училище, служил в Чечне. После увольнения из Вооруженных сил РФ он принял ислам и сменил имя на Ильяс. Работал дальнобойщиком. Следователи, поговорив с Никитиным, поняли его и не стали проверять на причастность к террористическому акту в подземном метро.

2
Что произошло дальше?

Затем Никитин улетел из Петербурга в Москву, чтобы затем отправиться домой в Оренбург. Однако в аэропорту Внуково его сняли с рейса: у других пассажиров он вызвал подозрения, о чем они и сообщили экипажу. Деньги за билет ему удалось вернуть. По словам мужчины, он прошел паспортный контроль, однако в самолет авиакомпании "Россия" сесть не смог из-за протестов со стороны перепуганных пассажиров.

Причем урегулировать ситуацию не смогли даже сотрудники службы безопасности аэропорта. В результате мужчина был вынужден пропустить рейс. Никитин сказал, что реакция пассажиров стала для него неожиданностью, поскольку утром он без проблем прилетел из Петербурга в Москву.

3
За что уволили?

Когда Никитин вернулся домой, то ему сообщили об увольнении. Так, 5 апреля ему позвонил работодатель из Нижневартовска и сообщил об увольнении, сославшись при этом на просьбу Следственного комитета.

"После того, как мою фотографию СМИ растиражировали как потенциального террориста, я принял решение пойти в полицию, чтобы дать пояснения. В полиции мои объяснения приняли, и все подозрения с меня были сняты. Однако эта история очень сильно осложнила мне жизнь. Вчера я не смог улететь домой — другие пассажиры отказались лететь со мной одним рейсом. К тому же я лишился работы: сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального Следственного комитета. Меня, моих близких и друзей повсюду выслеживают репортеры, которые ранее уже называли меня террористом. В итоге я не могу даже предпринять попытку улететь. Прошу вас не гоняться за мной и дать мне жить своей жизнью", — цитирует Никитина издание "ИсламНьюс".

Материалы по теме


 

 

 

 


 


 


    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    6.04.2017 12:15
    - гость -

    брей бороду да летай скок влезет

    0  0
    6.04.2017 12:22
    - гость -

    Будь похожим на человека, а не на обезьяну и отношение будет соответствующее.

    0  0
    6.04.2017 12:23
    - гость -

    паранойя не отпускает

    0  0
    6.04.2017 12:24
    - гость -

    Пусть оденет шапочку иудейскую

    0  0
    6.04.2017 12:24
    Filin

    журношлюхи как обычно в своем репертуаре

    0  0
    6.04.2017 12:34
    - гость -

    Как раз бритая борода неестественно для человека

    0  0
    6.04.2017 12:38
    Дядька

    Тёмный чел. После чечни ислам принял, к чему бы это?

    0  0
    6.04.2017 12:39
    - гость -

    Многие идиоты думают, что все должны выглядеть как они. Но не все люди идиоты.

    0  0
    6.04.2017 12:41
    Массаж мозга

    Работодатель уволил по просьбе СК? А законное основание? Надо обращаться в суд. Если справедливость не будет восстановлена, Ильяс и вправду может стать террористом.

    0  0
    6.04.2017 12:43
    - гость -

    12:38 ага согласен ваще странный парень!принял веру тех против кого воевал

    0  0
    6.04.2017 12:50
    ,12;43

    ну он же там не против ислама воевал

    0  0
    6.04.2017 12:53
    медведь-шатун

    Веру меняют люди у которых в место мозгов каша, от Этого можно ожидать и смены пола и теракта... правильно уволили...., ещё и в психушке не мешало бы подлечить....

    0  0
    6.04.2017 13:02
    - гость -

    Массаж мозга, а Вы больше слушайте, что он говорит. Может и звонили на работу, интересовались. Скорее всего он придумал сам, что его уволили. Он теперь популярен, можно некоторое время не работать

    0  0
    6.04.2017 13:07
    - гость -

    Исламисты своими терактами бьют по исламу. Теперь многие, такие как Ильяс, могут столкнуться с подозрительным отношением

    0  0
    6.04.2017 13:15
    Алексей

    А чего он ожидал? Он сам предал веру своих родителей, вот и получи, что заслужил.

    0  0
    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < апрель 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
                   1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    13:14
    Пострадавшая при взрыве барнаульская школьница пробудет в больнице неделю 1
    13:06
    Трамп и Меркель обсудили ситуацию на Украине и в Афганистане 2
    12:51
    Вертолет, пропавший в Телецком озере, был полностью исправен – следствие 6
    12:40
    Единоросс Сергей Неверов призвал остальные партии проводить праймериз 3
    12:34
    Кусок шифера свалился на голову восьмилетней девочки в Хабаровске 1
    12:22
    Остановку и стоянку машин запретят на двух улицах в центре Барнаула. Схемы 2
    12:14
    "Эта история осложнила мне жизнь": за что уволили дальнобойщика, которого заподозрили в теракте? 15
    12:04
    Задержаны подозреваемые в нападении на пост Росгвардии в Астрахани 2
    11:56
    Госдума отказалась проверять данные "расследования" ФБК о Медведеве 14
    11:34
    Уровень воды начал повышаться в крупнейших реках Алтайского края 2
    11:23
    Мнимого "террориста из метро" уволили с работы после публикаций СМИ 8
    11:16
    "Это будет митинг сплочения": организаторы об акции 8 апреля в Барнауле 23
    11:06
    "Единая Россия" в Барнауле проводит голосование по темам для праймериз 7
    10:53
    СМИ назвали возможные причины ДТП под Рязанью 0
    10:43
    Елена Пацар покидает должность главного редактора ИА "Амител" 115
    10:32
    Курение убило более 280 тысяч россиян в 2015 году 3
    10:24
    PepsiCo удалила рекламный ролик с сестрой Кардашьян после критики в сети 3
    10:12
    Когда настоящая весна придет в Алтайский край? 0
    10:04
    Очевидцев смертельного наезда на пешехода разыскивает полиция в Барнауле 3
    09:57
    Приемные родители вернули семерых детей после отказа в повышении пособий 27
    09:41
    Стоп-кадр. Апрельский снегопад в Барнауле 0
    09:35
    Марианна Максимовская не будет работать в Сбербанке 0
    09:29
    "Ну здравствуй, 6 апреля": жители Барнаула не рады сильному снегопаду 7
    09:16
    "Мисс мира – 2009" стала мэром Гибралтара 1
    09:08
    Реки Алтайского края в ожидании ледохода. Прямая трансляция 35
    08:59
    Два человека погибли в ДТП с участием автобуса и грузовика под Рязанью 0
    08:39
    Жителей Барнаула утром 6 апреля ждут пятибалльные пробки 0
    08:19
    Число бедных россиян увеличилось на 300 тысяч в 2016 году 35
    07:59
    Что такое апостиль и как легализовать документы для выезда за границу? 2
    07:44
    "Время первых" и Миронов против Шварценеггера: главные премьеры недели 0
    07:24
    Было-стало: как в Барнауле убирают площадки с мусорными контейнерами. Фото 19
    07:03
    Усадьбу и дом охотника продают под Барнаулом за 15 миллионов рублей. Фото 22
    06:32
    Что такое Благовещение? 2
    06:13
    Будьте в курсе! Присоединяйтесь к Amic.ru в соцсетях и мессенджерах 0
    06:01
    Внимание всем: барнаульцы 6 апреля услышат рев городских сирен 5
    05:06
    Снег и шквалистый ветер ожидают в Алтайском крае 6 апреля 0
    03:08
    Только лежи: ученые Франции заплатят 16 тысяч евро за два месяца в постели 1
    02:07
    Дэниела Крэйга уговорили вернуться к роли Джеймса Бонда – СМИ 0
    01:04
    Ученые выяснили, что после секса люди становятся более откровенными 2
    00:02
    Вечно молодые: придуман способ победить старение 0
    23:03
    Шварценеггер очень ждет приглашения сняться в очередной части "Терминатора" 0
    22:04
    Россиянку, найденную в чемодане в Италии, выбросила мать 1
    21:08
    Песков назвал "похабщиной" отредактированное фото Путина с макияжем 13
    20:11
    Организаторы "Евровидения" опровергли сообщение о переносе конкурса 0
    19:50
    Виктор Ющенко считает, что сейчас идет 24-я война Украины с Россией 2
    19:23
    Захарова прокомментировала фото Путина с Симоньян 0
    19:08
    Коротко о главном: новый виток дела Савинцева и Барнаул против террора
    Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 5 апреля
    18:52
    Машина скорой помощи сбила школьника в Кузбассе 2
    18:27
    Американцы собирают подписи, чтобы выселить Меланью Трамп из Trump Tower 0
    18:04
    Арктическая военная техника впервые примет участие в параде 9 мая в Москве 0

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.