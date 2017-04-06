Фото: "Рен-ТВ"
Андрей (Ильяс) Никитин, которого по ошибке заподозрили в причастности к теракту в петербургском метро, уволен с работы. Рассказываем, что произошло с бывшим капитаном ВДВ, который из-за своей бороды и веры за несколько дней стал одним из главных героев федеральных СМИ.
Андрей (Ильяс) Никитин попал на записи камер видеонаблюдения перед взрывом в петербургском метро. СМИ опубликовали кадры с этих записей и сообщили, что запечатленный на них мужчина совершил теракт. В частности, телеканал Рен-ТВ распространил фотографию Никитина. В сети его прозвали "идеальный мусульманин": мужчина был одет в ярко-синий мусульманский костюм и носил длинную бороду.
Сам мужчина ближе к ночи явился в отделение полиции и смог доказать свою непричастность к взрыву. Выяснилось, что мужчину зовут Андрей Никитин, он капитан ВДВ в запасе. Окончил Рязанское училище, служил в Чечне. После увольнения из Вооруженных сил РФ он принял ислам и сменил имя на Ильяс. Работал дальнобойщиком. Следователи, поговорив с Никитиным, поняли его и не стали проверять на причастность к террористическому акту в подземном метро.
Затем Никитин улетел из Петербурга в Москву, чтобы затем отправиться домой в Оренбург. Однако в аэропорту Внуково его сняли с рейса: у других пассажиров он вызвал подозрения, о чем они и сообщили экипажу. Деньги за билет ему удалось вернуть. По словам мужчины, он прошел паспортный контроль, однако в самолет авиакомпании "Россия" сесть не смог из-за протестов со стороны перепуганных пассажиров.
Причем урегулировать ситуацию не смогли даже сотрудники службы безопасности аэропорта. В результате мужчина был вынужден пропустить рейс. Никитин сказал, что реакция пассажиров стала для него неожиданностью, поскольку утром он без проблем прилетел из Петербурга в Москву.
Когда Никитин вернулся домой, то ему сообщили об увольнении. Так, 5 апреля ему позвонил работодатель из Нижневартовска и сообщил об увольнении, сославшись при этом на просьбу Следственного комитета.
"После того, как мою фотографию СМИ растиражировали как потенциального террориста, я принял решение пойти в полицию, чтобы дать пояснения. В полиции мои объяснения приняли, и все подозрения с меня были сняты. Однако эта история очень сильно осложнила мне жизнь. Вчера я не смог улететь домой — другие пассажиры отказались лететь со мной одним рейсом. К тому же я лишился работы: сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального Следственного комитета. Меня, моих близких и друзей повсюду выслеживают репортеры, которые ранее уже называли меня террористом. В итоге я не могу даже предпринять попытку улететь. Прошу вас не гоняться за мной и дать мне жить своей жизнью", — цитирует Никитина издание "ИсламНьюс".
Комментарии
брей бороду да летай скок влезет
Будь похожим на человека, а не на обезьяну и отношение будет соответствующее.
паранойя не отпускает
Пусть оденет шапочку иудейскую
журношлюхи как обычно в своем репертуаре
Как раз бритая борода неестественно для человека
Тёмный чел. После чечни ислам принял, к чему бы это?
Многие идиоты думают, что все должны выглядеть как они. Но не все люди идиоты.
Работодатель уволил по просьбе СК? А законное основание? Надо обращаться в суд. Если справедливость не будет восстановлена, Ильяс и вправду может стать террористом.
12:38 ага согласен ваще странный парень!принял веру тех против кого воевал
ну он же там не против ислама воевал
Веру меняют люди у которых в место мозгов каша, от Этого можно ожидать и смены пола и теракта... правильно уволили...., ещё и в психушке не мешало бы подлечить....
Массаж мозга, а Вы больше слушайте, что он говорит. Может и звонили на работу, интересовались. Скорее всего он придумал сам, что его уволили. Он теперь популярен, можно некоторое время не работать
Исламисты своими терактами бьют по исламу. Теперь многие, такие как Ильяс, могут столкнуться с подозрительным отношением
А чего он ожидал? Он сам предал веру своих родителей, вот и получи, что заслужил.