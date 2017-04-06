Как его заподозрили в теракте?

Андрей (Ильяс) Никитин попал на записи камер видеонаблюдения перед взрывом в петербургском метро. СМИ опубликовали кадры с этих записей и сообщили, что запечатленный на них мужчина совершил теракт. В частности, телеканал Рен-ТВ распространил фотографию Никитина. В сети его прозвали "идеальный мусульманин": мужчина был одет в ярко-синий мусульманский костюм и носил длинную бороду.

Сам мужчина ближе к ночи явился в отделение полиции и смог доказать свою непричастность к взрыву. Выяснилось, что мужчину зовут Андрей Никитин, он капитан ВДВ в запасе. Окончил Рязанское училище, служил в Чечне. После увольнения из Вооруженных сил РФ он принял ислам и сменил имя на Ильяс. Работал дальнобойщиком. Следователи, поговорив с Никитиным, поняли его и не стали проверять на причастность к террористическому акту в подземном метро.