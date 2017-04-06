Что за взрыв произошел у школы в Ростове-на-Дону?

Что произошло?

Инцидент произошел около 07.00 по московскому времени в районе улицы Социалистической, неподалеку от школы. По предварительным данным, мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал, ему оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота. Мужчина госпитализирован. Территория учреждения оцеплена, занятия отложены, детей в здание не пускают. На месте ЧП работают спецслужбы. Ростовчанин получил осколочные ранения грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали в БСМП-2. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Сообщается, что улица Социалистическая перекрыта от проспекта Кировского до улицы Февраля.