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Что известно о взрыве, который произошел у школы в Ростове-на-Дону?

, ИА "Амител"
Что за взрыв произошел у школы в Ростове-на-Дону?


Взрыв неизвестного устройства произошел у школы в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Рассказываем, что случилось и какие версии уже есть у правоохранительных органов.

1
Что произошло?

Инцидент произошел около 07.00 по московскому времени в районе улицы Социалистической, неподалеку от школы. По предварительным данным, мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал, ему оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота. Мужчина госпитализирован. Территория учреждения оцеплена, занятия отложены, детей в здание не пускают. На месте ЧП работают спецслужбы. Ростовчанин получил осколочные ранения грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали в БСМП-2. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Сообщается, что улица Социалистическая перекрыта от проспекта Кировского до улицы Февраля.

 

2

Кто пострадал?

Один человек, который и нашел неизвестный предмет. По некоторым данным, мужчина был дворником. Инцидент произошел во время уборки территории. По информации же Life, пострадавший работает в школе сторожем. Как утверждает издание, он обходил территорию и обнаружил предмет, похожий на фонарик, и поднял его, после чего произошел взрыв. В результате ему оторвало кисть. НТВ же сообщает, что мужчина и вовсе был бомжом.

 
3
Какие есть версии?
Пока неизвестно, что произошло на самом деле. Старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Ростовской области Галина Гагалаева заявила РБК, что следователи на месте взрыва проводят осмотр. Она не смогла сообщить подробности произошедшего. Отметим, что инцидент произошел после теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля, в результате которого погибли 14 человек и еще около 50 получили серьезные ранения.
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