Районы Алтайского края на выходных будут находиться под влиянием антициклона, с которым установится малооблачная погода без осадков, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться преимущественно в слабоотрицательном диапазоне. Столбики термометров покажут 0...-5 градусов.

Потепление придет в регион днем в субботу. 8 и 9 апреля ожидается +8...+15 градусов. А уже в понедельник температура воздуха повысится до +13...+16, в предгорьях до +20.

Кстати, среднесуточная температура воздуха в апреле пока идет с отрицательной аномалией. Синоптик отметила, что на дату 7 апреля первая декада идет ниже нормы на 3-5 градусов.