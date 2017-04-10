Понедельник, 10 Апрель, 10:50

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вам хватает вашей зарплаты?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,92
€ 60,57
Brent
$ 51,5
7°
Обь
307см +14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Взрыв в метро Санкт-ПетербургаПаводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Вопрос дня



Что такое еврейский Песах и когда его празднуют в 2017 году?

, ИА "Амител"
Евреи всего мира готовятся к главному празднику иудаизма


Евреи всего мира готовятся к главному празднику, который носит название Песах. Рассказываем, что это за праздник и как его отмечают.

1
Что это за праздник?

Еврейский Песах — это древнейший праздник иудеев, связанный с Исходом евреев из Египта и избавлением от рабства. На иврите слово означает "миновать, обойти или пройти мимо".

Исход составляет основу иудаизма, и для евреев это главный символ освобождения от египетского рабства в середине XIII века до н. э. В Библии описано, как Моисей по велению Бога выводил народ Израиля из Египта.

Это произошло ночью 14-го числа месяца нисана. Тогда погибли все первенцы Египта, кроме еврейских.

Народ Израиля под предводительством Моисея покинул египетские земли.

2
Когда в 2017 году евреи будут отмечать Песах?
Каждый год Песах начинается 14-го числа месяца нисана (с 15-го по 21-е число) по еврейскому лунному календарю и длится семь дней. В 2017 году Песах выпадает на 11-17 апреля.
3
Как отмечают Песах?

В Израиле первый и последний день этого семидневного праздника — нерабочие дни. Остальные дни называются праздничными буднями (холь а-мозд). В других городах праздник длится восемь дней, из них выходные первые два и заключительные два дня.

Это праздник паломничества, но принято также проводить массовые экскурсии и поездки по стране и в особенности в Иерусалим.

Готовятся к празднику заранее и начинают с генеральной уборки. Но это не просто уборка, хозяйка должна убрать из дома все квасное (мука, соусы, злаки и все другое, в процессе приготовления которых происходит брожение).

Утром накануне праздника мужчины-первенцы символически постятся, а вечером вся семья наряжается в белое, собирается за ужином и читает Пасхальную Агаду.

Главный символ Песаха — мацу (сухие пресные лепешки).

В первый день в синагогах проводят торжественное богослужение. В последний день читают молитву поминания погибших (Хазкарат Нешамот).

Читайте также в сюжете: Пасха-2017

    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    10.04.2017 07:51
    Дюша Метёлкин

    "Это произошло ночью 14-го числа месяца нисана. Тогда погибли все первенцы Египта, кроме еврейских." а теперь напишите - по какой причине это произошло.... интересная "добрая" история - обещаю вам...

    0  0
    10.04.2017 07:58
    месный

    почему пасху строжайше запрещено праздновать раньше пьесаха?

    0  0
    10.04.2017 08:21
    - гость -

    Настоящее, подлинное звучание названия этого праздника Песах. У него есть ещё и другое имя, если не ошибаюсь «хатамацот». Это древнееврейский праздник, еврейский праздник, установленный в честь того, что в этот день древнееврейский бог, отмщая египтянам за какие-то мелкие бытовые неудобства, которые они причиняли евреям, перебил, умертвил, уничтожил всех младенцев-первенцев в Земле египетской. Еврейские же дети в ту ночь, когда происходили эти массовые убийства младенцев, остались живы по той простой причине, что евреи намазали кровью баранов свои двери и ангел, который совершал убийства, обходя дома, принюхивался к двери и понимал, что ему сюда заходить не надо и надо идти дальше. Эту хитрость с бараньей кровью подсказал евреям их бог. То есть Песах – Пасха означает буквально «прошед мимо» или «прошедший мимо».

    0  0
    10.04.2017 08:23
    - гость -

    «В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской от первенца фараона до первенца узника, находившегося в темнице». «И встал фараон ночью сам и все рабы и весь Египет и сделался великий вопль в земле Египетской, ибо не было дома, где не было бы маленького мертвеца». То есть, как всегда в христианстве, сплошное повальное человеколюбие. Связь этого события и главного христианского праздника теологически тоже очень чётко установлена. Здесь причины в жертвенной крови, в торжестве евреев и в других вопросах. Церковники, правда, как-то очень стесняются этого факта и избегают разговоров на эту тему с той же настойчивостью и аккуратностью, с которой они избегают вопросов по поводу обрезания Иисуса Христа. Хотя, какие уж могут быть тайны и недоговоренности между своими людьми. Странная застенчивость.

    0  0
    10.04.2017 09:36
    - гость -

    Иисус таки был не евреем, а из народностей, проживавших на территории совр. Сирии

    0  0
    10.04.2017 09:43
    СОК

    Христианство навязали евреи, чтобы гоев держать в узде. У славян были Перун, Дадж-бог и прочие. Потому и страдают Иваны, не помнящие родства....

    0  0
    10.04.2017 09:52
    - гость -

    - гость - 10 апреля 2017 г. 09:36 Иисус таки был не евреем, а из народностей, проживавших на территории совр. Сирии --- Ну конечно. Если папа-еврей, и мама-еврейка, то сын, несомненно - русский.

    0  0
    10.04.2017 09:53
    - гость -

    10.04.2017 09:43 СОК Потому и страдают Иваны, не помнящие родства.... --- А чем вам не нравится древнее еврейское имя Иван?

    0  0
    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < апрель 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
                   1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    10:48
    ИА "Амител" отключает комментарии на старой версии сайта 1
    10:40
    Почему на Пасху красят яйца? 3
    10:32
    Выращивание опиумного мака могут легализовать в России — СМИ 0
    10:23
    Аналитики спрогнозировали дату начала продаж iPhone 8 0
    10:13
    Барнаульский "Университет" выиграл серебро Высшей лиги "А" по волейболу 2
    10:01
    Землетрясение произошло на Алтае утром 10 апреля. Карта 3
    10:00
    Chevrolet возвращается в Россию 0
    09:50
    Внедорожник и минивэн столкнулись на Лесном тракте в Барнауле. Фото 1
    09:36
    Более 78% избирателей проголосовали за переименование Южной Осетии 2
    09:24
    Загоревшийся дом под Барнаулом тушили 10 пожарных 0
    09:17
    Опубликовано видео ДТП в Барнауле, в котором пострадали школьница и бабушка 17
    09:09
    Реки Алтайского края в ожидании ледохода. Прямая трансляция 44
    08:58
    Киевские власти предложили вывозить мусор в Чернобыль 3
    08:39
    Жителей Барнаула ждут шестибалльные пробки утром 10 апреля 0
    08:19
    Британец нашел в советском танке золотые слитки на 2,5 миллиона долларов 0
    08:00
    "Утилизация" товаров проходит в Барнауле 0
    07:43
    Что такое еврейский Песах и когда его празднуют в 2017 году? 8
    07:24
    Замеры глубины: власти и ОНФ изучили ямы на дорогах Барнаула. Фото 6
    07:03
    Коттедж в закрытом поселке продают под Барнаулом за 18 млн рублей. Фото 7
    06:44
    Активное снеготаяние: МЧС прогнозирует новые подтопления на Алтае 1
    06:26
    Рабочая неделя в Алтайском крае стартует с потепления до +20 градусов 0
    06:01
    Тепло ворвалось в город: барнаульцы наслаждаются весной. Фото 9
    23:04
    Актриса Керри Фишер появится в девятой части "Звездных войн" 0
    22:04
    Больше 27 тысяч билетов на "Евровидение-2017" уже продано 0
    21:04
    Возможность отправления видео появится в новой версии Telegram 0
    20:05
    Мединский сообщил о погашении долга перед "Союзмультфильмом" 0
    19:30
    Самолет с телом Евгения Евтушенко приземлился в Москве 0
    19:03
    Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с терактом в церкви 1
    18:28
    МИД РФ прокомментировал отмену визита Бориса Джонсона в Москву 2
    18:04
    Ночью 10 апреля в Алтайском крае температура поднимется до +1 градуса 0
    17:31
    Российского программиста задержали в Испании по запросу США 4
    17:01
    Как подготовиться к наводнению и что делать, если оно наступило внезапно? 2
    16:50
    Взрыв прогремел в церкви в Египте, 25 человек погибли 0
    16:32
    Страстная седмица: что нужно знать о последней неделе Великого поста? 1
    16:28
    Воздушный шар упал в Турции, есть погибший и пострадавшие 0
    16:03
    Летнее кафе загорелось в Горном Алтае в ночь на 9 апреля 0
    15:35
    Алтайские врачи первые в СФО выполнили артроскопию локтевого сустава детям 0
    15:01
    Подросток пострадал в ДТП с участием BMW X5 в Барнауле 12
    14:30
    Волонтеры продолжают искать 11-летнего Диму Попова в Барнауле 2
    14:01
    BMW X5 вылетел на тротуар сбил пешеходов в Барнауле - очевидцы 25
    13:33
    Взрыв бытового газа произошел в жилом доме Таганрога, один человек погиб 2
    13:02
    Специальное оборудование доставлено в Рубцовск в зону подтопления 0
    12:32
    Патриарх Кирилл освятил вербы в храме Христа Спасителя 1
    12:04
    Больше 20 человек тушили горящий дом в Барнауле 2
    11:34
    Полиция арестовала предполагаемого виновника взрыва у школы в Ростове 0
    11:04
    Пьяная бийчанка угнала у знакомого машину и поехала кататься по городу 2
    10:41
    Электричка в Москве столкнулась с пассажирским поездом, есть пострадавшие 8
    10:30
    Такси за 49 рублей появилось в Барнауле. На правах рекламы
    Также в такси Easycabs действует безналичный расчет
    10:06
    Движение по затопленной ранее трассе в Алтайском крае возобновили 0
    09:43
    Автор песни "Город золотой" Анри Волохонский скончался в Германии 5
    09:13
    Трамп объяснил конгрессу США, зачем нанес ракетный удар по Сирии 62
    08:50
    Талые воды затопили участок на трассе в Алтайском крае 0
    08:34
    11 человек тушили ночной пожар в Барнауле 1
    08:12
    Вербное воскресенье: что это за праздник и почему он так называется? 0
    07:34
    Мэрия Барнаула закупает за 104 млн рублей технику для уборки улиц 32
    07:03
    Дом с аквариумом и камином продают в Барнауле за 15 млн рублей. Фото 6
    06:32
    Солнце и 16 градусов тепла обещают в Алтайском крае 9 апреля 0
    06:01
    Сбербанк продает за 218 млн рублей офисное здание в центре Барнаула. Фото 24
    23:04
    Ученые: кошки и собаки помогают защитить детей от аллергии и ожирения 3
    22:05
    Певец Рики Мартин сыграет спутника Джанни Версаче в сериале 0
    21:08
    Дима Билан поругался с Валерием Меладзе на шоу "Голос. Дети" из-за пародии 8
    20:05
    Мария Захарова считает, что США – самое непредсказуемое государство 12
    19:33
    Кадыров считает "щедрым подарком" для террористов ракетный удар США 8
    19:01
    Жилой дом обрушился в Польше, под завалами находятся люди 0
    18:30
    Георгий Гречко умер от сердечной недостаточности 0
    18:04
    Температура опустится до -9 градусов в ночь на 9 апреля в Алтайском крае 0
    17:33
    "Тотальный диктант" отменили в Киеве из-за действий радикалов 0
    17:06
    Космонавт Георгий Гречко скончался в возрасте 85 лет 9
    16:28
    Очевидцы: кусок штукатурки упал с жилого дома в центре Барнауле 8
    16:04
    Рабочие, ремонтировавшие трассу А1, нашли римское поселение 3
    15:32
    Собственная водка появится у Google 1
    15:07
    Двух военных уволили в Америке после публикации фото их голых коллег 4
    14:41
    Власти Польши не пришли в восторг от табличек с именами красноармейцев 12
    14:20
    Антитеррористический митинг прошел в Барнауле 8 апреля 43
    14:04
    Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета в США 1
    13:53
    Стоп-кадр. Что такое митинг - это люди 9
    13:36
    Внучка Дональда Трампа спела на китайском языке для Си Цзиньпина 3
    13:05
    Неизвестный ранил ножом полицейского в Москве 0
    12:31
    Четыре пункта временного размещения создали в Рубцовске после подтопления 0
    12:05
    Пресс-секретарь Белого дома опроверг слухи о крупных перестановках 0
    11:40
    Актер, сыгравший в "V — значит вендетта", умер в Великобритании 0
    11:07
    Барнаульцев приглашают на ярмарку меда 0
    10:26
    Автомобиль BMW после ДТП достали из пруда в Москве 0
    10:05
    Больше 200 тысяч человек напишут "Тотальный диктант" 8 апреля 0
    09:38
    Полиция задержала второго подозреваемого в теракте в Стокгольме 0
    09:04
    Грузовик сбил насмерть пешехода, шедшего по трассе в Алтайском крае 33
    08:41
    20 спасателей тушили нежилой коттедж в Первомайском районе 0
    08:16
    Больше 50 сотрудников МЧС ликвидируют подтопление в Рубцовске 1
    07:34
    Около 40 тысяч барнаульцев за 4 месяца перешли на электронные проездные 17
    07:03
    Коттедж с кровлей из мягкой черепицы продают в Барнауле за 14 млн руб. Фото 6
    06:32
    Митинги против террора пройдут 8 апреля в Барнауле, Бийске и Рубцовске 74
    06:01
    Потепление до +14 градусов придет в Алтайский край 8 апреля 0
    00:05
    Сценарий новой "Дюны" напишет автор "Форреста Гампа" 1

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.