Евреи всего мира готовятся к главному празднику, который носит название Песах. Рассказываем, что это за праздник и как его отмечают.
Еврейский Песах — это древнейший праздник иудеев, связанный с Исходом евреев из Египта и избавлением от рабства. На иврите слово означает "миновать, обойти или пройти мимо".
Исход составляет основу иудаизма, и для евреев это главный символ освобождения от египетского рабства в середине XIII века до н. э. В Библии описано, как Моисей по велению Бога выводил народ Израиля из Египта.
Это произошло ночью 14-го числа месяца нисана. Тогда погибли все первенцы Египта, кроме еврейских.
Народ Израиля под предводительством Моисея покинул египетские земли.
В Израиле первый и последний день этого семидневного праздника — нерабочие дни. Остальные дни называются праздничными буднями (холь а-мозд). В других городах праздник длится восемь дней, из них выходные первые два и заключительные два дня.
Это праздник паломничества, но принято также проводить массовые экскурсии и поездки по стране и в особенности в Иерусалим.
Готовятся к празднику заранее и начинают с генеральной уборки. Но это не просто уборка, хозяйка должна убрать из дома все квасное (мука, соусы, злаки и все другое, в процессе приготовления которых происходит брожение).
Утром накануне праздника мужчины-первенцы символически постятся, а вечером вся семья наряжается в белое, собирается за ужином и читает Пасхальную Агаду.
Главный символ Песаха — мацу (сухие пресные лепешки).
В первый день в синагогах проводят торжественное богослужение. В последний день читают молитву поминания погибших (Хазкарат Нешамот).
Комментарии
"Это произошло ночью 14-го числа месяца нисана. Тогда погибли все первенцы Египта, кроме еврейских." а теперь напишите - по какой причине это произошло.... интересная "добрая" история - обещаю вам...
почему пасху строжайше запрещено праздновать раньше пьесаха?
Настоящее, подлинное звучание названия этого праздника Песах. У него есть ещё и другое имя, если не ошибаюсь «хатамацот». Это древнееврейский праздник, еврейский праздник, установленный в честь того, что в этот день древнееврейский бог, отмщая египтянам за какие-то мелкие бытовые неудобства, которые они причиняли евреям, перебил, умертвил, уничтожил всех младенцев-первенцев в Земле египетской. Еврейские же дети в ту ночь, когда происходили эти массовые убийства младенцев, остались живы по той простой причине, что евреи намазали кровью баранов свои двери и ангел, который совершал убийства, обходя дома, принюхивался к двери и понимал, что ему сюда заходить не надо и надо идти дальше. Эту хитрость с бараньей кровью подсказал евреям их бог. То есть Песах – Пасха означает буквально «прошед мимо» или «прошедший мимо».
«В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской от первенца фараона до первенца узника, находившегося в темнице». «И встал фараон ночью сам и все рабы и весь Египет и сделался великий вопль в земле Египетской, ибо не было дома, где не было бы маленького мертвеца». То есть, как всегда в христианстве, сплошное повальное человеколюбие. Связь этого события и главного христианского праздника теологически тоже очень чётко установлена. Здесь причины в жертвенной крови, в торжестве евреев и в других вопросах. Церковники, правда, как-то очень стесняются этого факта и избегают разговоров на эту тему с той же настойчивостью и аккуратностью, с которой они избегают вопросов по поводу обрезания Иисуса Христа. Хотя, какие уж могут быть тайны и недоговоренности между своими людьми. Странная застенчивость.
Иисус таки был не евреем, а из народностей, проживавших на территории совр. Сирии
Христианство навязали евреи, чтобы гоев держать в узде. У славян были Перун, Дадж-бог и прочие. Потому и страдают Иваны, не помнящие родства....
- гость - 10 апреля 2017 г. 09:36 Иисус таки был не евреем, а из народностей, проживавших на территории совр. Сирии --- Ну конечно. Если папа-еврей, и мама-еврейка, то сын, несомненно - русский.
10.04.2017 09:43 СОК Потому и страдают Иваны, не помнящие родства.... --- А чем вам не нравится древнее еврейское имя Иван?