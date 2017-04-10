Зачем Минстрой лоббирует эту инициативу?

Глава Минстроя отметил, что сегодня НПФ могут инвестировать в концессии в ЖКХ только около 10% от своих средств. Кроме того, инвестиции могут быть направлены только в проекты в городах-миллионниках. Если же расширить практику привлечения средств, то это в пять раз увеличит возможности инвестирования средств, отметил Мень.

"Мы будем направлять соответствующее обращение в Центральный банк, обсуждать возможность изменения регулирования НПФ. Уверен, что удастся договориться с ЦБ и это изменит ситуацию по привлечению средств", — приводит слова чиновника "Коммерсант".