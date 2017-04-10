Минстрой выступил с инициативой расширить возможности негосударственных пенсионных фондов по инвестированию накоплений в инфраструктурные проекты городов, где проживает минимум 250 тысяч населения. Почему ведомство намерено обратиться с таким запросом в Центробанк, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Глава Минстроя отметил, что сегодня НПФ могут инвестировать в концессии в ЖКХ только около 10% от своих средств. Кроме того, инвестиции могут быть направлены только в проекты в городах-миллионниках. Если же расширить практику привлечения средств, то это в пять раз увеличит возможности инвестирования средств, отметил Мень.
"Мы будем направлять соответствующее обращение в Центральный банк, обсуждать возможность изменения регулирования НПФ. Уверен, что удастся договориться с ЦБ и это изменит ситуацию по привлечению средств", — приводит слова чиновника "Коммерсант".
Комментарии
я хочу свои накопления инвестировать в себя и свою семью. а в ваши дырявые трубы, проходящие по сметам как новые, я инвестировать не имею желания.
тарифы ЖКХ бешеные, и всё равно им не хватает распределить правильно денежные средства, наймите уже грамотных менеджеров, страна идиотов
уже изобрели 1001 способ по отъёму денежных знаков у населения.
Уроды когда подавитесь.
Савинцевы, господа. "Савинцевы"
Картиначки...обожаю балшии картиначки!! Вбиваем в гугли "???" и сазирцаим фото к этой нашей новасти...спасиба за атключеные коменты в старой версии!