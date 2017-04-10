В большинстве дней текущей недели в Алтайском крае ожидается спокойная погода без осадков, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых. Лишь в середине недели местами в южных районах, а в ночь с 14 на 15 апреля на большей части региона пройдет дождь различной интенсивности. Местами он будет сопровождаться небольшим усилением ветра.

В ночные часы температура воздуха будет колебаться в слабоположительном диапазоне – от 0 до +7 градусов, и только в ночь на вторник столбики термометров покажут -3…+2 градуса.

В начале недели в дневное время ожидается +13…+20 градусов. Со среды температура будет варьироваться от +11 до +16. Пик тепла придет в регион в воскресенье. Во всем крае 16 апреля ожидается +15…+23 градуса.