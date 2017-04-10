Как полетел в космос?

Своего первого полета ждал четырнадцать лет. Свой первый космический полет Георгий Гречко совершил 10 января — 9 февраля 1975 года вместе с Алексеем Губаревым в качестве бортинженера космического корабля "Союз-17" и орбитального комплекса "Салют-4". Продолжительность полета составила 29 дней 13 часов 19 минут 45 секунд. В космос Гречко взял книгу братьев Стругацких "Трудно быть Богом".

Второй полет произошел 10 декабря 1977 года вместе с Юрием Романенко в качестве бортинженера космического корабля "Союз-26" и орбитального комплекса "Салют-6". Именно во время второго полета Гречко вышел в открытый космос, где находился один час 28 минут. Общая продолжительность полета составила 96 дней 10 часов семь секунд.

В свой третий космический полет Гречко отправился 17 сентября 1985 года в качестве бортинженера космического корабля "Союз Т-14". 26 сентября 1985 года возвратился на Землю на космическом корабле "Союз Т-13". Продолжительность полета составила восемь дней 21 час 13 минут. Выполнил этот полёт в возрасте 54 лет. Таким образом, Гречко в течение 13 лет оставался самым пожилым в СССР человеком, побывавшим на орбите.

За свою профессиональную карьеру Гречко совершил три космических полета, общая продолжительность которых составляет 134 дня 20 часов 32 минуты и 58 секунд.