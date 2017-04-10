Легендарный советский космонавт Георгий Гречко ушел из жизни в ночь на 8 апреля на 86-м году. Георгий Гречко был одним из самых известных советских космонавтов. Рассказываем, чем он был известен и сколько раз отправлялся в космос.
Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. В 1941 году, за неделю до начала Великой Отечественной войны, родители отправили его на каникулы к бабушке на Украину. Два года провел в оккупации. В 1943 году вернулся в Ленинград. В 1955 году окончил с отличием Ленинградский военно-механический институт (Военмех).
В мае 1966 года он был зачислен в 731-й отдел (отряд космонавтов) ЦКБЭМ начальником группы кандидатов в космонавты-испытатели. В апреле 1968 года был назначен испытателем того же отдела. В мае того же года был зачислен в отряд космонавтов.
Своего первого полета ждал четырнадцать лет. Свой первый космический полет Георгий Гречко совершил 10 января — 9 февраля 1975 года вместе с Алексеем Губаревым в качестве бортинженера космического корабля "Союз-17" и орбитального комплекса "Салют-4". Продолжительность полета составила 29 дней 13 часов 19 минут 45 секунд. В космос Гречко взял книгу братьев Стругацких "Трудно быть Богом".
Второй полет произошел 10 декабря 1977 года вместе с Юрием Романенко в качестве бортинженера космического корабля "Союз-26" и орбитального комплекса "Салют-6". Именно во время второго полета Гречко вышел в открытый космос, где находился один час 28 минут. Общая продолжительность полета составила 96 дней 10 часов семь секунд.
В свой третий космический полет Гречко отправился 17 сентября 1985 года в качестве бортинженера космического корабля "Союз Т-14". 26 сентября 1985 года возвратился на Землю на космическом корабле "Союз Т-13". Продолжительность полета составила восемь дней 21 час 13 минут. Выполнил этот полёт в возрасте 54 лет. Таким образом, Гречко в течение 13 лет оставался самым пожилым в СССР человеком, побывавшим на орбите.
За свою профессиональную карьеру Гречко совершил три космических полета, общая продолжительность которых составляет 134 дня 20 часов 32 минуты и 58 секунд.
Георгий Гречко являлся одним из самых популярных и уважаемых космонавтов. С 1992 по 1997 год работал ведущим научным сотрудником Института физики атмосферы РАН. С 1997 года был заместителем председателя наблюдательного совета "Банка инвестиций и сбережений".
Кроме того, с 1977 по 1990 год был ведущим телевизионной программы "Этот фантастический мир". Георгий Гречко является автором 28 научных статей, опубликованных в отечественных и иностранных журналах, а также нескольких книг.
Георгий Михайлович с детства увлекался коллекционированием марок. На девятилетие отец подарил ему альбом с марками. Был трижды женат, воспитывает трех сыновей и одну дочь.
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