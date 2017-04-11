Многофункциональный центр Алтайского края расширил свои возможности и добавил к перечню своих работ несколько важных услуг. В частности, здесь теперь можно получить российский и заграничный паспорт, водительское удостоверение и многое другое. Если вы еще не в курсе этих последних изменений, читайте о них в нашей традиционной рубрике "Вопрос-ответ".
Вскоре здесь можно будет оформить документ нового образца — биометрический. Эта возможность появится во всех отделениях края, но только в следующем году.
Да, в центре уже можно оформить водительские удостоверения, но только вторичные (после потери, порчи, смены фамилии или после истечения срока действия удостоверения). Первые права водителю придется все-таки получать в МВД.
Пока услуга выдачи прав доступна только в барнаульских филиалах МФЦ, но к концу мая в список войдут и все 68 центров Алтайского края. При этом выдаваться будут как национальные водительские удостоверения, так и международные.
Срок выдачи составит пять дней, но в том случае, если на территории населенного пункта есть структурное подразделение МВД. Если такового нет, то ждать придется максимум 30 дней.
Дополнительный сервис предусматривает предоставление информации по участию в госзакупках, сведений о формах и условиях финансовой поддержки и данных по объемам и номенклатуре закупок определенных заказчиков.
С февраля МФЦ дает информацию о структурах, которые помогают предпринимателям с перечнем документов, необходимых для получения этой поддержки. А еще на базе центра будут информировать о тренингах и программах обучения на темы, как создать свой бизнес, как лицензировать деятельность и многое другое.С 17 апреля в МФЦ можно будет получить дополнительную услугу по регистрации на портале "Бизнес-навигатор", которая, по сути, совмещает в себе все предыдущие. Заявитель может зайти на ресурс, выбрать вид бизнеса. На этой площадке есть готовые бизнес-планы, уже согласованные с банками-партнерами, интерактивная карта, которая позволяет определить количество конкурентов и список коммерческой недвижимости.
Комментарии
Бизнес-план в МФЦ?????