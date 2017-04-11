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Права, паспорт и бизнес-план: какие документы теперь можно получить в МФЦ?

, ИА "Амител"
Получить права, загранпаспорт и готовый бизнес-план: какие еще новые возможности предоставляют в многофункциональном центре?


Многофункциональный центр Алтайского края расширил свои возможности и добавил к перечню своих работ несколько важных услуг. В частности, здесь теперь можно получить российский и заграничный паспорт, водительское удостоверение и многое другое. Если вы еще не в курсе этих последних изменений, читайте о них в нашей традиционной рубрике "Вопрос-ответ".

1
Когда в МФЦ будут выдавать российский паспорт?
Ранее специалисты центра только принимали документы на получение российского паспорта, а за самим паспортом приходилось ехать в Управление федеральной миграционной службы. С 1 февраля полномочия МФЦ были расширены. С конца марта получить паспорт можно уже в пяти барнаульских филиалах, а в апреле, мае эта услуга будет доступна во всех оставшихся центрах на территории Алтайского  края.
2
Когда можно получить заграничный паспорт в МФЦ?
На самом деле МФЦ уже ведет приемом документов для оформления загранпаспорта, срок действия которого составляет пять лет.

Вскоре здесь можно будет оформить документ нового образца — биометрический. Эта возможность появится во всех отделениях края, но только в следующем году.
3
Водительские удостоверения в МФЦ выдавать будут?

Да, в центре уже можно оформить водительские удостоверения, но только вторичные (после потери, порчи, смены фамилии или после истечения срока действия удостоверения). Первые права водителю придется все-таки получать в МВД.

Пока услуга выдачи прав доступна только в барнаульских филиалах МФЦ, но к концу мая в список войдут и все 68 центров Алтайского края. При этом выдаваться будут как национальные водительские удостоверения, так и международные.

Срок выдачи составит пять дней, но в том случае, если на территории населенного пункта есть структурное подразделение МВД. Если такового нет, то ждать придется максимум 30 дней.

 

4
Какие еще документы можно теперь оформить в МФЦ?
В МФЦ теперь можно получить справку об отсутствии наказания за употребление наркотиков. Кстати, за февраль и март 2017 года здесь таких документов выдали уже более тысячи.
5
Как МФЦ облегчило жизнь предпринимателям?
Для предпринимателей во всех центрах организовано предоставление пяти услуг Акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства". Так, можно получить информацию о государственном и муниципальном недвижимом имуществе, которое сейчас свободно. Для этого нужно обратиться к сотруднику МФЦ и задать определенные параметры.

Дополнительный сервис предусматривает предоставление информации по участию в госзакупках, сведений о формах и условиях финансовой поддержки и данных по объемам и номенклатуре закупок определенных заказчиков.

С февраля МФЦ дает информацию о структурах, которые помогают предпринимателям с перечнем документов, необходимых для получения этой поддержки. А еще на базе центра будут информировать о тренингах и программах обучения на темы, как создать свой бизнес, как лицензировать деятельность и многое другое.

С 17 апреля в МФЦ можно будет получить дополнительную услугу по регистрации на портале "Бизнес-навигатор", которая, по сути, совмещает в себе все предыдущие. Заявитель может зайти на ресурс, выбрать вид бизнеса. На этой площадке есть готовые бизнес-планы, уже согласованные с банками-партнерами, интерактивная карта, которая позволяет определить количество конкурентов и список коммерческой недвижимости.
    Автор:
    Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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    Комментарии

    11.04.2017 08:16
    - гость -

    Бизнес-план в МФЦ?????

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