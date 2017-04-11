Водительские удостоверения в МФЦ выдавать будут?

Да, в центре уже можно оформить водительские удостоверения, но только вторичные (после потери, порчи, смены фамилии или после истечения срока действия удостоверения). Первые права водителю придется все-таки получать в МВД.

Пока услуга выдачи прав доступна только в барнаульских филиалах МФЦ, но к концу мая в список войдут и все 68 центров Алтайского края. При этом выдаваться будут как национальные водительские удостоверения, так и международные.

Срок выдачи составит пять дней, но в том случае, если на территории населенного пункта есть структурное подразделение МВД. Если такового нет, то ждать придется максимум 30 дней.