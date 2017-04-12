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Акция "Бессмертный полк" станет главным событием празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом во вторник, 11 апреля, в рамках оргкомитета "Победа" сообщил глава региона Александр Карлин. Рассказываем, какие еще интересные акции пройдут в честь 9 мая в регионе.
Подготовку к празднику в краевой столице ведут по нескольким направлениям. Первый блок — памятно-мемориальные мероприятия, которые включают в себя работы по приведению в надлежащий вид памятников, мемориальных досок, мест захоронений. На территории города 89 таких объектов.
Второе направление — оформление города: уборка территорий, оформление улиц и сценических площадок. Как сообщил глава администрации Барнаула Сергей Дугин, в целом состояние объектов удовлетворительное, однако отдельные памятники после зимы требуют восстановления элементов отделки и благоустройства. Работы начнутся, как только позволит погода.
На Мемориале Славы в течение года предполагается отреставрировать латунные надписи и восстановить утраченные буквы в именах, размещенных в пантеоне, а также провести ремонт бетонных стен. На памятнике в честь воинов-интернационалистов, расположенном на Обском бульваре, в текущем году запланирована реставрация металлических элементов и восстановление каменных блоков.
В рамках торжеств традиционно пройдет построение войск Барнаульского гарнизона, акция "Бессмертный полк", концертные программы, спортивные мероприятия, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, выставки, а также легкоатлетическая эстафета "Кольцо Победы". В построении войск Барнаульского гарнизона примут участие около 1000 человек.
В библиотеках и музеях в течение всего 2017 года пройдут акции военно-патриотической направленности, вечера памяти, выставки, показы фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. Так, например, краевая библиотека имени Вячеслава Шишкова по итогам реализации патриотической акции "Помним. Семейные истории Победы" планирует все истории солдат – жителей Алтайского края собрать в единую мультимедийную книгу о тяжелых испытаниях военных лет. Выпустить книгу планируют в 2020 году – к 75-летию Великой Победы. Студенты краевого колледжа культуры готовят литературную постановку по дневнику военных лет писателя-земляка Георгия Егорова "Книга о разведчиках".
Главным событием 9 мая во всем регионе станет акция "Бессмертный полк", которая пройдет во всех районах Алтайского края. В прошлом году в Барнауле в колонне полка прошли около 20 тысяч человек.
Еще важной частью Дня Победы станет традиционная акция "Георгиевская ленточка".
Комментарии
Это ж надо -12, 5 млн рублей на празднование! А еще говорят, что плохо живем!