Какие мероприятия пройдут в Барнауле?

Подготовку к празднику в краевой столице ведут по нескольким направлениям. Первый блок — памятно-мемориальные мероприятия, которые включают в себя работы по приведению в надлежащий вид памятников, мемориальных досок, мест захоронений. На территории города 89 таких объектов.

Второе направление — оформление города: уборка территорий, оформление улиц и сценических площадок. Как сообщил глава администрации Барнаула Сергей Дугин, в целом состояние объектов удовлетворительное, однако отдельные памятники после зимы требуют восстановления элементов отделки и благоустройства. Работы начнутся, как только позволит погода.

На Мемориале Славы в течение года предполагается отреставрировать латунные надписи и восстановить утраченные буквы в именах, размещенных в пантеоне, а также провести ремонт бетонных стен. На памятнике в честь воинов-интернационалистов, расположенном на Обском бульваре, в текущем году запланирована реставрация металлических элементов и восстановление каменных блоков.

В рамках торжеств традиционно пройдет построение войск Барнаульского гарнизона, акция "Бессмертный полк", концертные программы, спортивные мероприятия, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, выставки, а также легкоатлетическая эстафета "Кольцо Победы". В построении войск Барнаульского гарнизона примут участие около 1000 человек.