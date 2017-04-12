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Что такое биткоин, криптовалюта и зачем их хотят узаконить в России?

, ИА "Амител"
Государство намерено быть в курсе всех финансовых операций


Легализовать операции с биткоинами и другой криптовалютой могут в России уже в 2018 году. Что такое криптовалюта, где ее можно купить и зачем ее хотят узаконить в России, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое криптовалюта?

Криптовалюта представляет собой цифровой актив, учет которого децентрализован.

При обращении криптовалюты нет посредников. Во-первых, отсутствует эмиссионный центр, другими словами, нет банка, который выпускает в обращение денежные знаки. Во-вторых, нет комиссии за перевод. А если она и есть, то небольшая и получает ее программист, который создал программу-кошелек.

Для того, чтобы криптовалюта превратилась в реальные деньги, нужна только биржа. Кстати, криптовалюте не страшна инфляция.

Но так как деньги, по сути, находятся в цифровом формате, очень важно помнить свой код. Если человек его потеряет или забудет, все средства сгорят. Из минусов можно отметить и вероятную кражу средств хакерами. Никакой страховки от взлома нет.

2
А где можно купить криптовалюту?
Существует несколько способов приобретения криптовалюты. Например, ее можно купить в специализированных интернет-обменниках.
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Торгуют криптовалютой и на специализированных онлайновых биржах. Биржи криптовалюты уже существуют в разных странах — например, в США и Японии. Могут в 2018 году такие биржи появиться и в России. Но это станет возможно после того, как у нас легализуют криптовалюты, а также создадут правовые основы для биржевых торгов биткоином (Bitcoin) и другими электронными платежными средствами, сообщают "Известия". 
3
А что такое биткоин?

Биткоин – это самая известная в мире криптовалюта. Она была запущена в январе 2009 года. По текущему курсу 1 биткоин стоит 68821,3 рубля.

Биткоин, как любая другая криптовалюта, представляет собой "виртуальные деньги" — программный онлайн-код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом. Одной из особенностей биткоина является то, что он способен гарантировать полную анонимность человека или группы людей, совершающих с его помощью покупки.

4
А зачем в России хотят легализовать криптовалюту?

По словам замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, это необходимо сделать для борьбы с незаконными денежными переводами. Над соответствующим законопроектом уже трудится рабочая группа при Госдуме с участием ключевых финансовых институтов России. Они нацелены на то, чтобы поддержать тех, кто уже работает с криптовалютой, и при этом обеспечить безопасность на обменных площадках.

"Хочется понять, к чему ближе криптовалюта по свойствам — к товару, к платежному инструменту или к ценной бумаге. Или это нечто принципиально новое. Когда определимся с сущностью, будет проще работать с законодательством", — пояснила руководитель рабочей группы Элина Сидоренко.

Кстати, ровно год назад Алексей Моисеев сообщил, что ведомство внесет в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за обмен криптовалюты на рубли. За эту инициативу выступил и  председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его мнению, нужно наказывать за выпуск и оборот денежных суррогатов. Но сегодня Моисеев изменил свое мнение и высказался за легализацию криптовалюты.

 


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    Комментарии

    12.04.2017 14:54
    - гость -

    Вот так подгорело! криптовалюту хотят контролировать чтобы пресечь народные пожертвования Навальному, а Зелло блокируют чтобы не не допустить централизацию действий дальнобоев. Да уж интересненько как в итоге эта пароварка рванет.

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