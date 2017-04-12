Что такое криптовалюта?

Криптовалюта представляет собой цифровой актив, учет которого децентрализован.

При обращении криптовалюты нет посредников. Во-первых, отсутствует эмиссионный центр, другими словами, нет банка, который выпускает в обращение денежные знаки. Во-вторых, нет комиссии за перевод. А если она и есть, то небольшая и получает ее программист, который создал программу-кошелек.

Для того, чтобы криптовалюта превратилась в реальные деньги, нужна только биржа. Кстати, криптовалюте не страшна инфляция.

Но так как деньги, по сути, находятся в цифровом формате, очень важно помнить свой код. Если человек его потеряет или забудет, все средства сгорят. Из минусов можно отметить и вероятную кражу средств хакерами. Никакой страховки от взлома нет.