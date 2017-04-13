Замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов анонсировал появление электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС) в России с 1 июля 2017 года. Что это за документы, как они выглядят, кто их будет оформлять и когда состоится полный переход на ЭПТС, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Когда Россия полностью перейдет на ЭПТС?
По информации замглавы Минпромторга РФ Александра Морозова, в обращении электронные ПТС появятся в июле 2017 года. При этом автоконцерны просят перенести переход на июль 2018 года.
По их мнению, система "сырая" и в ней много неопределенностей — от передачи прав собственности и оформления импортных автомобилей до необходимости иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП) для владения машиной, сообщает "Коммерсант".
Читайте также: Замена водительских прав в России: что изменилось?
При этом представитель АО "Электронный паспорт", который является разработчиком электронных ПТС, отмечает, что большинство проблем решаемы и отсрочка не требуется. Полный переход на электронную версию планируют осуществить в течение двух лет.
Электронный ПТС – это прямоугольная карточка с диэлектрическим слоем-носителем электронной информации об автомобиле. Разработчики подчеркивают, что их сложнее подделать и ЭПТС, в отличие от своего "бумажного брата", не подлежит износу.
Читайте также: Какие новые штрафы для водителей появились в России?
На руки собственник автомобиля получает выписку, которая будет аналогом бумажного ПТС. В отличие от бумажного ПТС, в выписке не указывается собственник и изготовитель транспортного средства.
В новом электронном паспорте будет храниться следующая информация:
- номер электронного паспорта транспортного средства;
- статус электронного паспорта транспортного средства;
- идентификационный номер транспортного средства;
- номер и тип двигателя;
- номер шасси;
- номер кузова (кабины, прицепа);
- цвет кузова (кабины, прицепа);
- месяц и год изготовления;
- документ, подтверждающий соответствие обязательным требованиям безопасности;
- марка транспортного средства и его коммерческое наименование;
- экологический класс;
- изготовитель и его адрес;
- количество и расположение колес;
- пассажировместимость;
- масса транспортного средства в снаряженном состоянии;
- история купли-продажи машины;
- сроки проведения техосмотра;
- данные о ремонте автомобиля и замене деталей.
Материалы по теме
Комментарии
А СР-ки остаются или нет?
Тотальный контроль. Причём не за машинами, а за людьми.