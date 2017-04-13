По информации замглавы Минпромторга РФ Александра Морозова, в обращении электронные ПТС появятся в июле 2017 года. При этом автоконцерны просят перенести переход на июль 2018 года.

По их мнению, система "сырая" и в ней много неопределенностей — от передачи прав собственности и оформления импортных автомобилей до необходимости иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП) для владения машиной, сообщает "Коммерсант".

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При этом представитель АО "Электронный паспорт", который является разработчиком электронных ПТС, отмечает, что большинство проблем решаемы и отсрочка не требуется. Полный переход на электронную версию планируют осуществить в течение двух лет.