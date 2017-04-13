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Что такое электронные ПТС и обязательно ли на них переходить?

, ИА "Амител"
Все вновь оформляемые паспорта транспортных средств будут сопровождать автомобиль с момента его производства в электронной форме


Замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов анонсировал появление электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС) в России с 1 июля 2017 года. Что это за документы, как они выглядят, кто их будет оформлять и когда состоится полный переход на ЭПТС, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Кто будет заниматься оформлением электронных ПТС?
Эту миссию возложили на производителей машин и их законных представителей. При покупке нового автомобиля у владельца уже будет оформлен электронный паспорт транспортного средства с уникальным номером. При регистрации машины нужно будет предъявить договор купли-продажи, а также сообщить сотруднику ГИБДД уникальный номер ЭПТС или идентификационный номер (VIN).
2

Когда Россия полностью перейдет на ЭПТС?

По информации замглавы Минпромторга РФ Александра Морозова, в обращении электронные ПТС появятся в июле 2017 года. При этом автоконцерны просят перенести переход на июль 2018 года.

По их мнению, система "сырая" и в ней много неопределенностей — от передачи прав собственности и оформления импортных автомобилей до необходимости иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП) для владения машиной, сообщает "Коммерсант".

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При этом представитель АО "Электронный паспорт", который является разработчиком электронных ПТС, отмечает, что большинство проблем решаемы и отсрочка не требуется. Полный переход на электронную версию планируют осуществить в течение двух лет.

3
А через два года бумажные ПТС отменят?
Во время переходного периода в России будут одновременно выдавать и бумажные, и электронные ПТС. Как пояснил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов, те автовладельцы, которые не пожелают переходить на "цифру", могут этого не делать. Бумажные ПТС останутся в обращении.
4
Как выглядит ЭПТС?

Электронный ПТС – это прямоугольная карточка с диэлектрическим слоем-носителем электронной информации об автомобиле. Разработчики подчеркивают, что их сложнее подделать и ЭПТС, в отличие от своего "бумажного брата", не подлежит износу.

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На руки собственник автомобиля получает выписку, которая будет аналогом бумажного ПТС. В отличие от бумажного ПТС, в выписке не указывается собственник и изготовитель транспортного средства.

5
Какая информация будет содержаться в электронном паспорте?

В новом электронном паспорте будет храниться следующая информация:

  • номер электронного паспорта транспортного средства;
  • статус электронного паспорта транспортного средства;
  • идентификационный номер транспортного средства;
  • номер и тип двигателя;
  • номер шасси;
  • номер кузова (кабины, прицепа);
  • цвет кузова (кабины, прицепа);
  • месяц и год изготовления;
  • документ, подтверждающий соответствие обязательным требованиям безопасности;
  • марка транспортного средства и его коммерческое наименование;
  • экологический класс;
  • изготовитель и его адрес;
  • количество и расположение колес;
  • пассажировместимость;
  • масса транспортного средства в снаряженном состоянии;
  • история купли-продажи машины;
  • сроки проведения техосмотра;
  • данные о ремонте автомобиля и замене деталей.
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    Комментарии

    13.04.2017 12:41
    - гость -

    А СР-ки остаются или нет?

    0  0
    13.04.2017 13:02
    - гость -

    Тотальный контроль. Причём не за машинами, а за людьми.

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