В ночь на 15 апреля дождь сохранится в восточных районах Алтайского края, но уже днем в субботу на территории всего региона установится малооблачная погода без осадков, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +4 , днем потеплеет до +12...+17 градусов.

Но уже к утру 16 апреля в западных районах, а днем на большей части территории Алтайского края погода вновь изменится. Пройдут дожди, ветер усилится до 10-15 метров в секунду, а по югу порывы будут достигать 17-22 метров в секунду.

Столбики термометров в ночь на воскресенье покажут +1...+6 градусов, днем +12... +20.

Такая дождливая и ветреная погода сохранится в регионе до среды.