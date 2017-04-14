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Какая погода будет на Пасху в Алтайском крае?

, ИА "Амител"
Синоптики дали прогноз погоды на выходные


В ночь на 15 апреля дождь сохранится в восточных районах Алтайского края, но уже днем в субботу на территории всего региона установится малооблачная погода без осадков, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +4 , днем потеплеет до +12...+17 градусов.

Но уже к утру 16 апреля в западных районах, а днем на большей части территории Алтайского края погода вновь изменится. Пройдут дожди, ветер усилится до 10-15 метров в секунду, а по югу порывы будут достигать 17-22 метров в секунду.

Столбики термометров в ночь на воскресенье покажут +1...+6 градусов, днем +12... +20.

Такая дождливая и ветреная погода сохранится в регионе до среды.

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