Городской общественный транспорт в Барнауле будет работать в ночь с 15 на 16 апреля, информирует пресс-служба городской администрации. По словам сити-менеджера Сергея Дугина, люди смогут бесплатно добраться домой после пасхальной службы.

Работа городского транспорта будет организована после окончания ночного богослужения в храмах в период с 2.00 до 4.00. Для бесплатной доставки горожан задействуют шесть трамвайных вагонов и два троллейбуса.

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Также Барнаулгорсвет обеспечит освещение в ночное время улиц и территорий, прилегающих к православным храмам. Общественный порядок будут обеспечивать сотрудники полиции, представители народной дружины "Барнаульская" и казачества.