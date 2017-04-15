Что должно быть в составе настоящего кулича?

Секрет пасхального кулича таится в особом тесте, для изготовления которого категорически нельзя жалеть продукты. В состав должны входить такие компоненты, как:

- натуральное сливочное масло (но не растительные жиры — его более дешевая замена);

- мука высшего сорта (серая не годится);

- дрожжи;

- яйца (никакого яичного порошка!).

Но все кексы в магазинах отличаются друг от друга, так как классической рецептуры для кулича нет. Поэтому на хлебозаводах и пекарнях используют рецепт класса "кекс" — кто-то добавляет изюм, кто-то сухофрукты, а кто-то орехи.

Если в перечне значатся улучшители, стабилизаторы, консерванты, от такого продукта лучше отказаться. Ароматизаторы и усилители вкуса там вовсе не нужны.