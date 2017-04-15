Настоящий пасхальный кулич должен быть вкусным, пышным, ароматным и без консервантов. Но как понять это в магазине перед покупкой, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Секрет пасхального кулича таится в особом тесте, для изготовления которого категорически нельзя жалеть продукты. В состав должны входить такие компоненты, как:
- натуральное сливочное масло (но не растительные жиры — его более дешевая замена);
- мука высшего сорта (серая не годится);
- дрожжи;
- яйца (никакого яичного порошка!).
Но все кексы в магазинах отличаются друг от друга, так как классической рецептуры для кулича нет. Поэтому на хлебозаводах и пекарнях используют рецепт класса "кекс" — кто-то добавляет изюм, кто-то сухофрукты, а кто-то орехи.
Если в перечне значатся улучшители, стабилизаторы, консерванты, от такого продукта лучше отказаться. Ароматизаторы и усилители вкуса там вовсе не нужны.
Верхушка кулича должна быть сухой, на глазури не должно быть трещин. Если она подмокла, кулич может пропасть еще до Пасхи, так как во влажной среде при наличии большого количества сахара окислительные процессы идут очень быстро.
Предпочтение нужно отдать продукции, упакованной в картонную упаковку или с отверстиями в пленке. В противном случае внутри соберется конденсат и испортит кулич. Дома заверните его в тряпицу и храните при комнатной температуре, как обычно делали на Руси. Тогда к Пасхе он останется вкусным и свежим.
Изделия, украшенные разноцветными шариками, лучше не покупать (особенно для детей). Лучше всего отдать предпочтение куличам с натуральными украшениями — орехи, сахарная пудра или глазурь.
Куличи без консервантов могут храниться двое-трое суток. Если вы не отыскали на упаковке дату изготовления продукта, определить свежесть кулича можно будет по корочке. Именно она помогает куличу долго не черстветь, поэтому она должна быть мягкой (но в меру), равномерной и одинаковой по толщине, цвету и плотности. Если корочка растрескалась – значит, технология приготовления была нарушена, если бочки подгорели – значит, выпечка напичкана канцерогенами.
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