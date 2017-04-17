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Что известно о самой красивой девушке страны 2017 года Полине Поповой?

, ИА "Амител"
Блондинка из Екатеринбурга победила в конкурсе "Мисс Россия – 2017"


Фото: "Известия"

Титул "Мисс Россия – 2017" завоевала Полина Попова из Свердловской области. Финал престижного конкурса прошел в Москве. Финалистами стали девушки из 50 регионов страны. Победительница получила корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, стоимостью более 1 миллиона долларов, денежный приз в размере 3 миллионов рублей и автомобиль. 

Также девушка будет представлять Россию на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". Первой вице-мисс стала Ксения Александрова из Москвы, второй вице-мисс — Альбина Ахтямова из Башкирии.

О девушке до конкурса было известно немного. Полина Попова родилась 1 июня 1995 года в Екатеринбурге. Ее рост – 180 сантиметров, глаза голубые, а цвет волос — белый. В свободное время любит играть в теннис, готовить и путешествовать. Её любимое литературное произведение — "Унесённые ветром" Маргарет Митчелл.

Девушка планировала получить образование в Китае, для чего изучала китайский язык. Но после победы в конкурсе "Мисс Россия" изменила своё решение в пользу родины. Полина не замужем. Есть парень. По ее мнению, в девушке, помимо красоты, должны быть "доброе сердце и красивая улыбка". Девушка после школы сразу пошла работать профессионально моделью. 

Полина — активный пользователь социальных сетей. На своей страничке в Instagram она выкладывает профессиональные фото с модельных показов, а также из повседневной жизни. Предлагаем посмотреть лучшие фото Полины Поповой, которая целый год будет самой красивой девушкой страны.

 

Мисс Россия 2017 Полина Попова @miss_polina_popova #миссроссия2017 #missrussia2017

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Мисс Россия 2017 Полина Попова @miss_polina_popova #миссроссия2017 #missrussia2017

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@rendezvousrussia 👠 @miss_russia_org #missrussia2017 #missrussia #rendezvousrussia

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Мастер-класс Мон Бон 💖👩🏼‍🍳 Нас научили готовить десерт для настоящих Мисс 👑 Новинка от @monbon_macaron Суфлейно-кремовая начинка лайтбона очень похожа на мороженое, которое не тает. Половинки лайтбонов такие же, что и у макаронов, они состоят из белка, сахарной пудры и 100% миндальной муки самого дорогого сорта миндаля тончайшего помола. Всего 5 видов лайтбонов: Банана сплит, Клубничный крем, Шоколадный велюр, Кокос с личи, Маракуйя с манго. Калорийность десертов варьируется от 110 до 120 Ккал. Для сравнения в одном бокале шампанского 120 Ккал. И, как и шампанское, десерты вкуснее всего охлажденными) ❤️❤️❤️ #monbon #lightbon #monbon_macaron, #монбон  @miss_russia_org #missrussia2017 #missrussia

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☀️🌴🍍😌💖

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LA #vibes for today 😌#blingbling ✨👅👀

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What a day 🙌🏽😎🇺🇸

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#vogueinspiration #vogue 🌟🍾💄

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📸 waiting for result 🙇🏼

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Волшебство продолжается✨☺️ спасибо @anilinetoxic @zavideymaria 💕 #model #beauty

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Morning, beautiful world 💪🏼👅 #wellnessclubnebo #moscow

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💋

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Валяяяемся дома🙈на улице жара невыносимая 🔥 я хочу frozen yogurt !!!! 🙏🙏🙏

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    Комментарии

    17.04.2017 12:42
    Ванька-дурак

    Объясните мне, дураку, в чем "красивость" этих дам? Три слоя штукатурки, волосы не свои... Сейчас модно такой грим зделась, что и бомжа превратить в Василису Прекрасную. Я бы лично на конкурс принимал только без косметики и с натуральными волосами(в том числе и цветом, без покраски). Вот это я понимаю красота!

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