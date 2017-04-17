Фото: "Известия"

Титул "Мисс Россия – 2017" завоевала Полина Попова из Свердловской области. Финал престижного конкурса прошел в Москве. Финалистами стали девушки из 50 регионов страны. Победительница получила корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, стоимостью более 1 миллиона долларов, денежный приз в размере 3 миллионов рублей и автомобиль.

Также девушка будет представлять Россию на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". Первой вице-мисс стала Ксения Александрова из Москвы, второй вице-мисс — Альбина Ахтямова из Башкирии.

О девушке до конкурса было известно немного. Полина Попова родилась 1 июня 1995 года в Екатеринбурге. Ее рост – 180 сантиметров, глаза голубые, а цвет волос — белый. В свободное время любит играть в теннис, готовить и путешествовать. Её любимое литературное произведение — "Унесённые ветром" Маргарет Митчелл.

Девушка планировала получить образование в Китае, для чего изучала китайский язык. Но после победы в конкурсе "Мисс Россия" изменила своё решение в пользу родины. Полина не замужем. Есть парень. По ее мнению, в девушке, помимо красоты, должны быть "доброе сердце и красивая улыбка". Девушка после школы сразу пошла работать профессионально моделью.

Полина — активный пользователь социальных сетей. На своей страничке в Instagram она выкладывает профессиональные фото с модельных показов, а также из повседневной жизни. Предлагаем посмотреть лучшие фото Полины Поповой, которая целый год будет самой красивой девушкой страны.

Мисс Россия 2017 Полина Попова @miss_polina_popova #миссроссия2017 #missrussia2017 A post shared by Oleg Nokhrin (@oleg_nokhrin) on Apr 15, 2017 at 3:20pm PDT

Мисс Россия 2017 Полина Попова @miss_polina_popova #миссроссия2017 #missrussia2017 A post shared by Oleg Nokhrin (@oleg_nokhrin) on Apr 15, 2017 at 3:18pm PDT

Свердловскую область представляет Полина Попова она уже в топ 10 @miss_polina_popova #missrussia2017 #миссроссия2017 A post shared by Oleg Nokhrin (@oleg_nokhrin) on Apr 15, 2017 at 12:47pm PDT

@rendezvousrussia 👠 @miss_russia_org #missrussia2017 #missrussia #rendezvousrussia A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on Apr 11, 2017 at 5:40am PDT

A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on Apr 7, 2017 at 9:36am PDT

Время летит стремительно 🚀 www.missrussia.ru ❤️ совсем скоро состоится финал 🙏 я ценю Вашу поддержку ✊🏼😉 @miss_russia_org #missrussia2017 #missrussia #МиссРоссия A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on Apr 4, 2017 at 10:29am PDT

Наши тренировки = ❤️ @miss_russia_org только лучшие преподаватели🔝 Ловим каждое слово и движение 🙌🏼 #missrussia2017 #missrussia #МиссРоссия A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on Mar 30, 2017 at 5:02am PDT

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LA #vibes for today 😌#blingbling ✨👅👀 A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on Feb 18, 2017 at 4:38pm PST

What a day 🙌🏽😎🇺🇸 A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on Feb 13, 2017 at 9:04am PST

#vogueinspiration #vogue 🌟🍾💄 A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on Nov 16, 2016 at 12:45am PST

A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on Sep 7, 2016 at 2:58am PDT

A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on Aug 20, 2016 at 7:59pm PDT

A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on Jun 30, 2016 at 8:07am PDT

📸 waiting for result 🙇🏼 A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on Jun 12, 2016 at 10:39am PDT

Волшебство продолжается✨☺️ спасибо @anilinetoxic @zavideymaria 💕 #model #beauty A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on May 18, 2016 at 4:39am PDT

Morning, beautiful world 💪🏼👅 #wellnessclubnebo #moscow A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on Apr 16, 2016 at 12:10am PDT

🇺🇸👋🏼heeey is any of my friends in town now?? NYC and me is calling 😄💋 @nastyatsyrulnyk когда встретимся? Завтра пятница 😏💃🎉 A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on Jan 7, 2016 at 3:51pm PST

💋 A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on Nov 5, 2015 at 3:16am PST

A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on Apr 8, 2015 at 10:26pm PDT