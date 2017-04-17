Фото: "Известия"
Титул "Мисс Россия – 2017" завоевала Полина Попова из Свердловской области. Финал престижного конкурса прошел в Москве. Финалистами стали девушки из 50 регионов страны. Победительница получила корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, стоимостью более 1 миллиона долларов, денежный приз в размере 3 миллионов рублей и автомобиль.
Также девушка будет представлять Россию на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". Первой вице-мисс стала Ксения Александрова из Москвы, второй вице-мисс — Альбина Ахтямова из Башкирии.
О девушке до конкурса было известно немного. Полина Попова родилась 1 июня 1995 года в Екатеринбурге. Ее рост – 180 сантиметров, глаза голубые, а цвет волос — белый. В свободное время любит играть в теннис, готовить и путешествовать. Её любимое литературное произведение — "Унесённые ветром" Маргарет Митчелл.
Девушка планировала получить образование в Китае, для чего изучала китайский язык. Но после победы в конкурсе "Мисс Россия" изменила своё решение в пользу родины. Полина не замужем. Есть парень. По ее мнению, в девушке, помимо красоты, должны быть "доброе сердце и красивая улыбка". Девушка после школы сразу пошла работать профессионально моделью.
Полина — активный пользователь социальных сетей. На своей страничке в Instagram она выкладывает профессиональные фото с модельных показов, а также из повседневной жизни. Предлагаем посмотреть лучшие фото Полины Поповой, которая целый год будет самой красивой девушкой страны.
Комментарии
Объясните мне, дураку, в чем "красивость" этих дам? Три слоя штукатурки, волосы не свои... Сейчас модно такой грим зделась, что и бомжа превратить в Василису Прекрасную. Я бы лично на конкурс принимал только без косметики и с натуральными волосами(в том числе и цветом, без покраски). Вот это я понимаю красота!