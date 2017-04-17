Пенсионный фонд России представил мобильное приложение. С его помощью можно легко получить информацию, за которой раньше приходилось стоять в очереди и тратить время на посещение офиса. Как с помощью него узнать информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, а также записаться на прием и заказать нужные документы, в рубрике "Вопрос-ответ" рассказала заместитель управляющего отделением ПФР Алтайского края Ирина Корнейчук.

1 Как установить приложение? Приложение устанавливается абсолютно бесплатно и доступно пользователям iOS и Android. Для этого достаточно зайти в соответствующий магазин и скачать программу на свое мобильное устройство. После открыть и дважды ввести код, любой на ваш выбор. Вторым шагом станет авторизация через логин и пароль на портале Государственных услуг — эту процедуру нужно сделать один раз, далее заходить в приложение вы будете по простому коду, указанному вами ранее.

2 Что представляет собой мобильное приложение? Сервисов для клиентов в самом приложении довольно много, среди основных: виджет — информирование о состоянии индивидуального лицевого счета, информирование о размере назначенной пенсии и размере или остатке материнского капитала. Причем в зависимости от статуса клиента ПФР интерфейс главного окна будет разным. Так, пенсионер увидит размер пенсии, застрахованное лицо, не достигшее пенсионного возраста, подробную информацию о количестве баллов, стаже, местах работы и сведения об объеме страховых взносов.