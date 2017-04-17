Ветреная и временами с осадками погода ожидается в первой половине рабочей недели в Алтайском крае, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

"В регионе пройдут дожди различной интенсивности. Местами в северных и предгорных районах они ожидаются с мокрым снегом. Если 17 и 18 апреля осадки прогнозируются на большей части края, то уже 19 апреля и в ночь на 20 апреля они пройдут лишь в восточных районах", — сообщила синоптик.

Прохождение атмосферных фронтов в первой половине недели будет сопровождаться сильным порывистым ветром до 13-18 метров в секунду. Местами порывы достигнут 18-23 метров в секунду.

Во второй половине недели в регионе установится малооблачная, спокойная погода без осадков.

Температура воздуха по ночам 18 по 21 апреля будет колебаться от слабоположительных до слабоотрицательных значений. Дневная температура в понедельник и во вторник ожидается в диапазоне +4…+12, после чего начнется потепление. Уже в субботу на всей территории края столбики термометров покажут +16…+22. В воскресенье температура поднимется еще выше.