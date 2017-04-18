Что это за двойной полис?

На сегодняшний день ОСАГО и КАСКО — два отдельных вида страхования. ОСАГО является обязательным полисом. Именно этот полис покрывает вред, который держатель страховки причинил третьим лицам.

Полис КАСКО на сегодняшний день относится к добровольному виду страхования и в случае аварии защищает сам автомобиль от повреждений. Также положена компенсация по КАСКО в случае угона.

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Минфин предлагает ввести комплексные полисы автострахования. В этом случае у автовладельцев появится возможность купить ОСАГО плюс КАСКО в одном договоре.

Поправки в страховое законодательство планируется внести на рассмотрение Госдумы в течение 2018 года. О сроках выдачи новых полисов пока говорить преждевременно.