Новые поправки в страховое законодательство готов внести Минфин. На этот раз автовладельцам предлагают универсальный полис ОСАГО + КАСКО. Подробнее в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Полис КАСКО на сегодняшний день относится к добровольному виду страхования и в случае аварии защищает сам автомобиль от повреждений. Также положена компенсация по КАСКО в случае угона.
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Минфин предлагает ввести комплексные полисы автострахования. В этом случае у автовладельцев появится возможность купить ОСАГО плюс КАСКО в одном договоре.
Поправки в страховое законодательство планируется внести на рассмотрение Госдумы в течение 2018 года. О сроках выдачи новых полисов пока говорить преждевременно.
Сегодня договор обязательного страхования автогражданской ответственности можно оформить на срок от трех месяцев до года. Лимит по ОСАГО составляет 400 тыс. рублей за вред имуществу, 500 тыс. рублей — за вред жизни и здоровью.
По мнению источника РБК, который владеет ситуацией на рынке автострахования, продление срока действия "автогражданки" может ухудшить текущую ситуацию. Он связывает это с тем, что страховые компании утратят возможность отказываться от проблемных клиентов после первого года обслуживания, вынуждая страховщика содержать их на протяжении трех лет. Кроме того, такая инициатива может способствовать появлению недобросовестных компаний, которые, собрав деньги с клиентов сразу за три года, дальше растворятся в неизвестности.
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