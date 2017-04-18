На самом деле батарейки не совсем обычные по своему составу. Свинец, цинк, ртуть, никель, кадмий, марганец – это далеко не полный список тяжелых металлов, которые содержатся в бытовых батарейках.

Это соединение относится к первому классу опасности. Всего одна пальчиковая батарейка, которую выбрасывают с обычным мусором, загрязняет порядка 20 квадратных метров земли и способна отравить более 400 литров воды. Тяжелые металлы имеют свойство накапливаться в организме и наносить вред здоровью.

"Когда отработанные батарейки, имеющие поликомпонентный химический состав, захораниваются вместе со смешанными твердыми коммунальными отходами на свалках и полигонах, их корпуса постепенно разрушаются, а токсичное содержимое поступает в окружающую среду, загрязняя почву и подземные воды. За год в России выбрасывается примерно 600-650 млн батареек разных типов, около 99% из них попадают на свалки", — отмечают в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.