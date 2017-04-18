Батарейки при правильном использовании представляют собой относительно безопасные элементы питания, без которых трудно представить жизнь современного человека. Но после завершения срока их эксплуатации чаще всего они попадают в мусорное ведро, а затем на свалку. Там под воздействием окружающей среды повреждается целостность упаковки, и сильнейшие яды попадают в воздух, землю и грунтовые воды. Не менее вредны энергосберегающие и люминесцентные лампы. Чем это опасно и куда в Барнауле можно сдать использованные батарейки и энергосберегающие лампы, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Чем так опасны обычные батарейки?
На самом деле батарейки не совсем обычные по своему составу. Свинец, цинк, ртуть, никель, кадмий, марганец – это далеко не полный список тяжелых металлов, которые содержатся в бытовых батарейках.
Это соединение относится к первому классу опасности. Всего одна пальчиковая батарейка, которую выбрасывают с обычным мусором, загрязняет порядка 20 квадратных метров земли и способна отравить более 400 литров воды. Тяжелые металлы имеют свойство накапливаться в организме и наносить вред здоровью.
"Когда отработанные батарейки, имеющие поликомпонентный химический состав, захораниваются вместе со смешанными твердыми коммунальными отходами на свалках и полигонах, их корпуса постепенно разрушаются, а токсичное содержимое поступает в окружающую среду, загрязняя почву и подземные воды. За год в России выбрасывается примерно 600-650 млн батареек разных типов, около 99% из них попадают на свалки", — отмечают в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.
В России функционирует только одно предприятие по переработке батареек. Находится оно в Челябинске.
В Барнауле функционирует единственный пункт приема отработанных батареек. Находится он в гипермаркете "Леруа Мерлен" (Павловский тракт, 192а, тел.: (3852) 29 62-90).
Сбор энергосберегающих и люминесцентных ламп, которые отслужили свой срок, должны организовывать управляющие компании. Юридические лица должны сдавать такие лампы в лицензированные компании, специализирующиеся на обезвреживании ртутьсодержащих отходов. В Алтайском крае этой деятельностью занимаются ООО "Эко-Партнер", ООО "ДимАрт", ООО "РИЭБ", ООО "ТерИК".
Комментарии
Безобразие, единственное место в городе, у чёрта на куличках, где можно сдать использованные батарейки, пункты сбора должны быть в шаговой доступности У кого узнать, почему в Ленинском районе исчезли контейнеры для сбора пластика?
На раз через АМИК, обращался к Админесрации края о создании завода по утилизации различных отходов. Ибо нет ничего важней чем экология края. Любимая у бездельников фраза - "денег на доброе дело нету!" Тогда как деньги лежат на виду, стоит только раскрыть глаза и включить мозги!
Если бы верили в Бога, то не храмы бы строили, а нужные, эффективные, необходимые для жизни сооружения. А то казалось, высокообразованные люди, а средневековье какое то устраивают.
вот поэтому все батарейки и лампочки выбрасываются вместе с бытовыми отходами. кто попрется к черту на кулички, чтобы выкинуть пару батареек и лапочек? почему нельзя при каждом крупном хозяйственном магазине организовать сбор таких отходов? а они уж пусть сами везут в леруа или куда там еще
18.04.2017 13:57 - гость - Если бы верили в Бога, то не храмы бы строили,
Если бы верили в Бога, а не в воду или изделия из теста окрапленые в церкви, или яйца выкрашенные китайской краской, то не гадили бы на улицах и в окрестностях города, а кому полагается за порядком следить не крали бы деньги из государственного кармана
Вот все мы ругаем СССР, однако с люминесцентными лампами был порядок. Приехал покупать лампы - верни сгоревшие. Купить новые без возврата старых было большой проблемой. До 2000г магазины бесплатно принимали на утилизацию лампы. А теперь всё идёт на помойку с бытовым мусором. Единственно что стало лучше - это утилизация свинцовых АКБ. Самые ядовитые никель-кадмиевые тоже на помойку! Вывод - государство создало все условия для уничтожения народа!
Да откуда Вы взяли про к черту на кулички. Не для рекламы.... Интернет-магазин компьютерной техники в названием е2е...- распространенный первый ход в шахматах, автомобильный магазин с названием - Мир.... перезаряжаемых батареек, магазин компьютерной техники с названием созвучным с линейкой телефонов южнокорейской фирмы ГАЛЭК...
А.С Пушкин простым стихом "Работник и балда" емко отобразил истинную веру, дурачество и воровство на Руси. А что ныне изменилось?
Не для рекламы....
И кто знает об этих пунктах приема? Где реклама или объявления, доступные для всех граждан, а не только посетителей перечисленных магазинов?
и это только где я их заметил, а где их еще и не сосчитать. С люминесцентными лампами проблема... была... лет 5 назад от них избавлялся - менял на LED, т.к. эффективность еще на больше, чем 40% выше и с температурой цвета проще играть.
Ну вот и сдавайте теперь туда, думаю догадаться будет не сложно с названиями, а доступ туда бесплатный.