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Почему стоит смотреть комедию о поварах "Кухня. Последняя битва"?

, ИА "Амител"
Рассказываем о главном фильме недели в отечественном прокате


Традиционно в четверг в российский прокат выходит большое количество новинок. По средам мы рассказываем о главной премьере недели, которая вызовет наибольший интерес у зрителей. Скорее всего, вторую неделю подряд править балом в прокате будет блокбастер "Форсаж 8", который уже заработал более 500 миллионов долларов в мире за стартовый уикенд. Также не стоит сбрасывать со счетов картину "Время первых" об Алексее Леонове. Она за две недели уже собрала 300 миллионов рублей и способна не обвалиться на третьем уикенде. Конкуренцию им может составить комедия от студии СТС "Кухня. Последняя битва". Рассказываем все о главной премьере недели.

1
О чем фильм?
"Последняя битва" — второй полнометражный фильм о виртуозных поварах одного из московских ресторанов. В основе ленты лежит популярный сериал телеканала СТС. На этот раз герои отправляются не в Париж, а в Сочи, где проходит чемпионат мира среди поваров. Из описания следует, что главному герою Ивану предстоит разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой — знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву сбежать из горного села в Абхазии, где его заставляют жениться.
2
Кто сыграл в главных ролях?

Все известные актеры из одноименного сериала. Прежде всего, любимые персонажи из сериала во главе с Дмитрием Нагиевым и Дмитрием Назаровым, а также несколько известных КВНщиков из команды "Нарты из Абхазии". Главную роль Ивана исполнил молодой актер Кирилл Ковбас, для которого это будет одна из первых больших ролей в кино.

Режиссером картины стал Антон Федотов, известный по работе над сериалами "Кухня", "Отель Элеон" и другими.

3
Почему стоит смотреть?
"Кухня" — один из самых качественных и смешных российских телевизионных проектов последних лет. Первый полнометражный фильм "Кухня в Париже" в 2014 году довольно неплохо прошел в прокате. Картина при бюджете в 2,5 миллиона долларов заработала более 13 миллионов.

 

 


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