Традиционно в четверг в российский прокат выходит большое количество новинок. По средам мы рассказываем о главной премьере недели, которая вызовет наибольший интерес у зрителей. Скорее всего, вторую неделю подряд править балом в прокате будет блокбастер "Форсаж 8", который уже заработал более 500 миллионов долларов в мире за стартовый уикенд. Также не стоит сбрасывать со счетов картину "Время первых" об Алексее Леонове. Она за две недели уже собрала 300 миллионов рублей и способна не обвалиться на третьем уикенде. Конкуренцию им может составить комедия от студии СТС "Кухня. Последняя битва". Рассказываем все о главной премьере недели.
Все известные актеры из одноименного сериала. Прежде всего, любимые персонажи из сериала во главе с Дмитрием Нагиевым и Дмитрием Назаровым, а также несколько известных КВНщиков из команды "Нарты из Абхазии". Главную роль Ивана исполнил молодой актер Кирилл Ковбас, для которого это будет одна из первых больших ролей в кино.
Режиссером картины стал Антон Федотов, известный по работе над сериалами "Кухня", "Отель Элеон" и другими.
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