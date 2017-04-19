Кто сыграл в главных ролях?

Все известные актеры из одноименного сериала. Прежде всего, любимые персонажи из сериала во главе с Дмитрием Нагиевым и Дмитрием Назаровым, а также несколько известных КВНщиков из команды "Нарты из Абхазии". Главную роль Ивана исполнил молодой актер Кирилл Ковбас, для которого это будет одна из первых больших ролей в кино.

Режиссером картины стал Антон Федотов, известный по работе над сериалами "Кухня", "Отель Элеон" и другими.