И что же делать с такими автохамами?

В первую очередь нужно попытаться решить вопрос мирным путем. Если переговоры результатов не дали, следует приступать к активным действиям.

Многие ошибочно полагают, что решить этот вопрос им помогут в ГИБДД. На самом деле это не так. Это ведомство отвечает только за парковку на территориях, примыкающих к проезжей части. Детские и спортивные площадки, а также газоны не входят в компетенцию ГИБДД.

А вот в полицию позвонить можно. Вы имеете право обратиться с заявлением лично либо по номеру 02 или в дежурную часть территориального отдела полиции.

"По вашему сообщению на место будет направлен наряд ППС либо группа немедленного реагирования или участковый. По номеру транспортного средства будет установлен владелец автомобиля. По возможности желательно сделать снимок нарушения, задокументировать место, время и дату", — пояснили порталу Amic.ru в полиции.