Парковка на газоне и детской площадке – явление для города нередкое. Но что делать и куда жаловаться, если такая ситуация происходит во дворе вашего многоквартирного дома? Подробнее в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Многие ошибочно полагают, что решить этот вопрос им помогут в ГИБДД. На самом деле это не так. Это ведомство отвечает только за парковку на территориях, примыкающих к проезжей части. Детские и спортивные площадки, а также газоны не входят в компетенцию ГИБДД.
А вот в полицию позвонить можно. Вы имеете право обратиться с заявлением лично либо по номеру 02 или в дежурную часть территориального отдела полиции.
"По вашему сообщению на место будет направлен наряд ППС либо группа немедленного реагирования или участковый. По номеру транспортного средства будет установлен владелец автомобиля. По возможности желательно сделать снимок нарушения, задокументировать место, время и дату", — пояснили порталу Amic.ru в полиции.
Вы можете обратиться в администрацию вашего района. В каждой из них существует административная комиссия, которая рассматривает на своих заседаниях в том числе и обращения граждан по факту парковок на газонах и детских площадках.
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Чтобы на вашу проблему обратили внимание, необходимо подтвердить факт нарушений. Для этого следует сфотографировать припаркованный в неположенном месте автомобиль с разных ракурсов. На фото также должен быть виден номер транспортного средства и марка. Важно, чтобы на снимках или видеозаписи присутствовала некая объективная привязка. Не забудьте сделать снимок с вывеской адреса и номера дома.
Если вы хотите ускорить процесс работы административной комиссии, вы можете собрать два-три объяснения от соседей, которые также стали свидетелями автохамства. Эти документы оформляются в рукописном виде в свободной форме.
Сам заявитель должен письменно изложить суть претензии. В заявлении необходимо указать точные даты, временные промежутки, когда автомобиль с таким-то госномером был припаркован, например, на детской площадке.
Тут уже все зависит от материального благополучия автовладельца и вашей настойчивости.
В первый раз нарушителю обычно выписывают предупреждение. Во второй раз уже прощать никого не будут и придется пополнить городской бюджет минимум на 500 рублей. Максимальный размер штрафа составляет три тысячи рублей. И обычно "рецидивистам" наказание выписывают по максималке.
Кстати, чтобы пресечь такие нарушения, по периметру детской площадки, например, можно установить ограждение. Направьте запрос на имя руководителя управляющей компании с просьбой принять меры по защите территории от недобросовестных водителей. В срок до семи рабочих дней заявление должно быть рассмотрено.
Комментарии
Попробуйте в Германии поставить авто на газон . Поэтому и местные бюджеты пустые.
не надо жаловаться. первое предупреждение это спустить колеса. второе порезать колесо. третье порезать все колеса. ну и крайнее это файо)))
17:42, они там звери совсем. Меня за выплюнутую жвачку на газон на 35 евро оштрафовали.