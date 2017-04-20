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Что такое электронные трудовые книжки, какие у них плюсы и зачем они нужны?

, ИА "Амител"
Электронные трудовые книжки в скором времени заменят бумажные


Электронные трудовые книжки могут в скором времени заменить в России бумажные. Пока проект находится на стадии обсуждения. Известно только то, что переходить на новую систему будут в добровольном порядке. Формат решили сменить, так как действующий неудобен и работодателям, и гражданам, и Пенсионному фонду. Что из себя будут представлять электронные книжки, зачем они нужны, какие у них плюсы и минусы, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

Напомним, что в 2016 году Министерство труда приступило к проработке проекта введения электронного трудового договора, который будет касаться в первую очередь дистанционных работников. Такая мера должна повлиять на повышение уровня легальной занятости.

1
Что это такое и чем отличается от бумажного варианта?

Электронная трудовая книжка — тот же самый официальный документ. Здесь будет содержаться вся информация о сотруднике, история его должностных переходов и мест работы. Данная идея возникла потому, что бумажная форма часто приходит в негодность, теряется или даже может быть испорчена самим работником.

Документ будет представлять собой файл, хранящийся в общероссийской базе персонифицированного учета. При этом данная система будет интегрирована с государственными службами, такими как Пенсионный фонд и Управление социальной защиты населения.

Никакого кардинального отличия не будет. Суть остается та же: этот документ, хоть и в электронном виде, останется главным для каждого работающего гражданина страны. Информационный блок будет включать сведения об образовании, стаже работы, должностях и местах работы, причинах расторжения трудовых договоров.

Главное различие заключается все-таки в интеграции с другими системами.

2
Зачем хотят ввести?

В этом вопросе Россия далеко не впереди планеты всей — во многих европейских странах трудовые книжки перестали существовать уже давно, а заменили их электронными базами данных Пенсионных фондов и рекомендательными письмами. У бумажных книжек много минусов, среди которых риск утери или порчи, при этом восстановить документ довольно проблематично, случаи мошенничества — бланки трудовых часто подделываются, затраты организаций на хранение книжек сотрудников, расходы на кадровое делопроизводство — заверение копий, ручное заполнение. Все перечисленные проблемы должны решиться с введением электронного формата.

3
За и против

У новой системы есть свои плюсы и минусы. Если говорить о положительных моментах, то систему, по сути, можно будет со временем совершенствовать, например, добавить интеграцию с дополнительными системами или автозаполнение, кроме того, упростится кадровое делопроизводство. Здесь риск ошибки или опечатки, потери сведений будет сведен к минимуму. А еще больше ни один недобросовестный работодатель не сможет удерживать трудовую работника.

Среди недостатков противники новинки называют высокие затраты государства на разработку, поддержку и защиту от несанкционированного доступа к базе данных со сведениями по трудовой деятельности граждан, необходимость ввода в систему большого объема информации с бумажных документов, возможность сбоя программного обеспечения и невозможность реализовать программу в регионах, где нет доступа в интернет.
    Автор:
    Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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    Комментарии

    20.04.2017 13:12
    - гость -

    21 век.вкалывают роботы,а не человек. соответственно и трудовые электронные

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