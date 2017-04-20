Электронные трудовые книжки могут в скором времени заменить в России бумажные. Пока проект находится на стадии обсуждения. Известно только то, что переходить на новую систему будут в добровольном порядке. Формат решили сменить, так как действующий неудобен и работодателям, и гражданам, и Пенсионному фонду. Что из себя будут представлять электронные книжки, зачем они нужны, какие у них плюсы и минусы, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

Напомним, что в 2016 году Министерство труда приступило к проработке проекта введения электронного трудового договора, который будет касаться в первую очередь дистанционных работников. Такая мера должна повлиять на повышение уровня легальной занятости.

1 Что это такое и чем отличается от бумажного варианта? Электронная трудовая книжка — тот же самый официальный документ. Здесь будет содержаться вся информация о сотруднике, история его должностных переходов и мест работы. Данная идея возникла потому, что бумажная форма часто приходит в негодность, теряется или даже может быть испорчена самим работником. Документ будет представлять собой файл, хранящийся в общероссийской базе персонифицированного учета. При этом данная система будет интегрирована с государственными службами, такими как Пенсионный фонд и Управление социальной защиты населения. Никакого кардинального отличия не будет. Суть остается та же: этот документ, хоть и в электронном виде, останется главным для каждого работающего гражданина страны. Информационный блок будет включать сведения об образовании, стаже работы, должностях и местах работы, причинах расторжения трудовых договоров. Главное различие заключается все-таки в интеграции с другими системами.

2 Зачем хотят ввести? В этом вопросе Россия далеко не впереди планеты всей — во многих европейских странах трудовые книжки перестали существовать уже давно, а заменили их электронными базами данных Пенсионных фондов и рекомендательными письмами. У бумажных книжек много минусов, среди которых риск утери или порчи, при этом восстановить документ довольно проблематично, случаи мошенничества — бланки трудовых часто подделываются, затраты организаций на хранение книжек сотрудников, расходы на кадровое делопроизводство — заверение копий, ручное заполнение. Все перечисленные проблемы должны решиться с введением электронного формата.