Это правда? Товары можно будет купить на AliExpress в кредит?

Да. В компании AliExpress сообщили ТАСС, что теперь делать покупки на их площадке можно не только за наличные, но также в кредит или рассрочку. Такие привилегии будут предоставлены только жителям России.

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В компании сообщили также, что в будущем планируют сделать покупки для россиян более доступными и рассчитываться за них можно будет по безналу.