AliExpress — огромная интернет-площадка, покупки на которой можно делать из любой точки мира. Оценили этот ресурс и жители России. Многие наши соотечественники регулярно делают покупки у китайского интернет-ретейлера AliExpress. А в скором времени у россиян появится возможность покупать тут товары и в кредит. Подробнее в рубрике "Вопрос-ответ".
Да. В компании AliExpress сообщили ТАСС, что теперь делать покупки на их площадке можно не только за наличные, но также в кредит или рассрочку. Такие привилегии будут предоставлены только жителям России.
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В компании сообщили также, что в будущем планируют сделать покупки для россиян более доступными и рассчитываться за них можно будет по безналу.
Комментарии
На Молле все товары дороже. Проще у самих китайцев брать.