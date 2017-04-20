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Какие товары россияне смогут покупать на AliExpress в кредит и рассрочку?

, ИА "Амител"
Эта услуга должна заработать с 24 апреля


AliExpress — огромная интернет-площадка, покупки на которой можно делать из любой точки мира. Оценили этот ресурс и жители России. Многие наши соотечественники регулярно делают покупки у китайского интернет-ретейлера AliExpress. А в скором времени у россиян появится возможность покупать тут товары и в кредит. Подробнее в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Это правда? Товары можно будет купить на AliExpress в кредит?

Да. В компании AliExpress сообщили ТАСС, что теперь делать покупки на их площадке можно не только за наличные, но также в кредит или рассрочку. Такие привилегии будут предоставлены только жителям России.  

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В компании сообщили также, что в будущем планируют сделать покупки для россиян более доступными и рассчитываться за них можно будет по безналу.  

2
Какие товары можно будет купить в рассрочку?
Первоначально возможность таких покупок будет распространяться только на товары российских продавцов в разделе "Молл". Покупки в кредит и рассрочку заработают с 24 апреля. Спустя три месяца в кредит можно будет приобрести любой товар на AliExpress, стоимость которого превышает три тысячи рублей.
3
На какие покупки можно будет оформить рассрочку?
В рассрочку можно будет взять технику — смартфоны, ноутбуки и аксессуары. Так, например, на первом этапе покупатели смогут приобрести в рассрочку смартфоны Apple iPhone 7, Samsung Galaxy S7 и S7 Edge, а также ноутбуки Asus и аксессуары Beats.
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    Комментарии

    20.04.2017 14:17
    - гость -

    На Молле все товары дороже. Проще у самих китайцев брать.

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