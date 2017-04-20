Четверг, 20 Апрель, 15:16

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,18
€ 60,26
Brent
$ 51,5
13°
Обь
516см +13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 Марафон Победы-2017
Вопрос дня



Что такое налоговый вычет за отдых в санатории и работает ли это в России?

, ИА "Амител"
Такие нововведения повысят доступность отдыха в российских здравницах, деньги пойдут на развитие санаторно-курортного комплекса


На сегодняшний день налоговым законодательством предусмотрено много вариантов, за что можно получить налоговый вычет. Это может быть покупка недвижимости, платное образование или медицинские услуги. Комитет Совета Федерации  по социальной политике предлагает пополнить этот список и начать делать налоговый вычет россиянам, которые отдыхают на территории страны. Подробнее в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое налоговый вычет?

Налоговый вычет – это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог на доходы физических лиц по ставке 13%.

 К примеру, с одного миллиона рублей возврат составит 130 тысяч рублей. Иными словами, государство в определенных условиях оказывает нам поддержку и позволяет вернуть часть потраченных денег.

Читайте также: Что такое налоговый вычет и как его получить?

Всего Налоговым кодексом РФ предусмотрено шесть групп налоговых вычетов. Подробнее о налоговом вычете вы можете узнать тут.

2
А что насчет налогового вычета за отдых на российских курортах?

На сегодняшний день вычет можно получить только с денег, потраченных на лечение. Он не может составлять более 30% от стоимости путевки.

Для увеличения турпотока россиян, которые самостоятельно приобретают путевки, предлагают ввести налоговый вычет. Эти меры могли бы значительно повысить оборот туристического рынка. А санатории получат дополнительные финансовые средства, которые можно направить на модернизацию, сообщают "Известия".

"Принятие такой налоговой льготы, по моей оценке, увеличило бы оборот российского санаторно-курортного рынка на 10–15 млрд рублей в год", — пояснил сенатор Игорь Фомин.

Помимо этого, Совет Федерации намерен поддержать компании, которые отправляют своих сотрудников в санатории и курорты за свой счет. Сейчас в комитете по соцполитике СФ работают над проектом, который в случае его принятия позволит организациям сократить налог на прибыль на сумму приобретенных сотрудниками турпутевок. Списание таких затрат на себестоимость должно увеличить количество приобретаемых за счет предприятий путевок.

3
С какой суммы предлагают делать налоговый вычет?

Гражданам, приобретающим путевки в санатории и на курорты России за свой счет, предлагают делать налоговый вычет до 120 тысяч рублей. Это предложение было озвучено на последнем заседании рабочей группы Минздрава по подготовке Государственной стратегии по развитию санаторно-курортного комплекса РФ. СФ официально внесет это предложение в рамках совместной работы с правительством над документом в ближайшие дни.

Отметим, что внедрение этих предложений не требует специальных изменений в Налоговом кодексе. Вычеты уже существуют, просто необходимо расширить их перечень.

Материалы по теме

 

 

 


 


    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < апрель 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
                   1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    15:14
    Уровень воды начал снижаться в реках Алтайского края 0
    15:09
    КПРФ проведет в Барнауле митинг-концерт "Алтай против террора" 0
    15:06
    Что такое налоговый вычет за отдых в санатории и работает ли это в России? 0
    14:50
    Жителя Алтайского края судят за смерть ребенка от отравления угарным газом 0
    14:33
    "Единая Россия". Перезагрузка" — новый проект на Amic.ru 30
    14:24
    Полиция США задержала мужчину, преследовавшего младшую дочь Обамы 1
    14:16
    Проект расширения моста на Новом рынке в Барнауле обойдется в 7,5 млн руб. 8
    14:05
    Школьные автобусы украсят в Барнауле перед праздником День Победы 6
    13:53
    Какие товары россияне смогут покупать на AliExpress в кредит и рассрочку? 1
    13:34
    Показываем новый социальный магазин, открывшийся в Барнауле 2
    13:21
    Участок проспекта Ленина перекроют в Барнауле 1 мая из-за эстафеты 0
    13:13
    Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Горном Алтае 0
    13:05
    Что такое электронные трудовые книжки, какие у них плюсы и зачем они нужны? 14
    12:54
    Антимонопольщики не нашли сговора в росте цен на масло на Алтае 14
    12:34
    СМИ: российские бомбардировщики перехвачены ВВС США рядом с Аляской 6
    12:23
    Жители Алтайского края массово жалуются на протекание крыш 2
    12:17
    Жители Мариуполя из-за долгов за газ остались без горячей воды до октября 13
    12:04
    Кадыров прокомментировал слухи об убийствах геев в Чечне 23
    11:50
    Неделя бесплатного приема мусора на полигоне ТБО стартовала в Барнауле 2
    11:32
    Ученые выяснили, какие черты лица передаются по наследству 3
    11:24
    Барнаульское "Динамо" 20 апреля возобновит выступление на чемпионате России 3
    11:18
    На сколько могут продлить выплаты по уходу за ребенком? 10
    11:15
    Два барнаульских инспектора ДПС отправились в колонию за взятки 9
    11:07
    Российским туристам посоветовали избегать людных мест в Таиланде 2
    10:51
    Власти назвали самые успешные сельхозпредприятия Алтайского края 2016 года 0
    10:48
    Французский художник сумел высидеть цыпленка. Видео 5
    10:41
    Первая "горка": история старейшей больницы Барнаула и Алтайского края 20
    10:33
    Интернет-магазин AliExpress будет продавать товары в России в кредит 3
    10:24
    Путин напомнил Кадырову о нападении на часть Росгвардии в Чечне 15
    10:15
    Виктория Бекхэм получила из рук принца Уильяма орден Британской империи 4
    10:04
    Неизвестный фюрер: "вечный" ефрейтор с фобией насморка 33
    09:50
    Школьницы, сбежавшие из омского интерната, жили в шалаше и ели шиповник 6
    09:40
    Столкновение внедорожников BMW и Land Cruiser произошло в Барнауле. Фото 4
    09:36
    Алтайские власти подтвердили переезд театра "Сказка" в здание "Родины" 12
    09:30
    Почему застройщики не берутся за малоэтажное строительство в Барнауле? 2
    09:22
    Маршрутка и иномарка столкнулись в Барнауле. Фото 4
    09:14
    Американский журналист сравнил свои визиты в Москву в 1985 и 2017 годах 1
    09:09
    Как стать донором в Барнауле? 2
    09:00
    Как обезопасить себя от клещей? 0
    08:50
    Взрыв произошел в отделении банка в центре Афин 0
    08:34
    Журналиста, назвавшего Путина "убийцей", уволили с Fox News Channel 11
    08:15
    Шесть огнеборцев тушили ночной пожар в Новоалтайске 1
    08:00
    Видео с барнаульским привидением опубликовали на Youtube 26
    07:44
    "Кухня" в Сочи, "Урфин Джюс" и другие премьеры недели в кинотеатре 0
    07:26
    Губернатор Карлин попросил жителей активнее пользоваться госуслугами 9
    07:03
    "Я видел, как над Рейхстагом подняли наше знамя": ветеран ВОВ о годах войны 13
    06:32
    Элегантный коттедж с бассейном продают под Барнаулом за 22 млн рублей. Фото 17
    06:01
    Хранители истории: фотовояж по музею дорожной техники Алтая 2
    05:13
    Как записать ребенка в очередь в детский сад в Барнауле и получить путевку? 0
    04:37
    Тепло до +16 градусов и дожди ожидают в Алтайском крае 20 апреля 0
    03:12
    Сорго и просо: чем питались солдаты армии Наполеона Бонапарта? 15
    02:03
    Ученые сняли тайную жизнь китов в Антарктике 0
    01:07
    Кира Найтли возвращается в трейлере "Пираты Карибского моря" 0
    00:29
    Трасса "Павловск – Топчиха" перекрыта в Алтайском крае 0
    00:09
    Назарбаев хочет запретить черные наряды женщин и бороды у мужчин 8

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.