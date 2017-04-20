Что такое налоговый вычет?

Налоговый вычет – это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог на доходы физических лиц по ставке 13%.

К примеру, с одного миллиона рублей возврат составит 130 тысяч рублей. Иными словами, государство в определенных условиях оказывает нам поддержку и позволяет вернуть часть потраченных денег.

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Всего Налоговым кодексом РФ предусмотрено шесть групп налоговых вычетов. Подробнее о налоговом вычете вы можете узнать тут.