На сегодняшний день налоговым законодательством предусмотрено много вариантов, за что можно получить налоговый вычет. Это может быть покупка недвижимости, платное образование или медицинские услуги. Комитет Совета Федерации по социальной политике предлагает пополнить этот список и начать делать налоговый вычет россиянам, которые отдыхают на территории страны. Подробнее в рубрике "Вопрос-ответ".
Налоговый вычет – это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог на доходы физических лиц по ставке 13%.
К примеру, с одного миллиона рублей возврат составит 130 тысяч рублей. Иными словами, государство в определенных условиях оказывает нам поддержку и позволяет вернуть часть потраченных денег.
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Всего Налоговым кодексом РФ предусмотрено шесть групп налоговых вычетов. Подробнее о налоговом вычете вы можете узнать тут.
На сегодняшний день вычет можно получить только с денег, потраченных на лечение. Он не может составлять более 30% от стоимости путевки.
Для увеличения турпотока россиян, которые самостоятельно приобретают путевки, предлагают ввести налоговый вычет. Эти меры могли бы значительно повысить оборот туристического рынка. А санатории получат дополнительные финансовые средства, которые можно направить на модернизацию, сообщают "Известия".
"Принятие такой налоговой льготы, по моей оценке, увеличило бы оборот российского санаторно-курортного рынка на 10–15 млрд рублей в год", — пояснил сенатор Игорь Фомин.
Помимо этого, Совет Федерации намерен поддержать компании, которые отправляют своих сотрудников в санатории и курорты за свой счет. Сейчас в комитете по соцполитике СФ работают над проектом, который в случае его принятия позволит организациям сократить налог на прибыль на сумму приобретенных сотрудниками турпутевок. Списание таких затрат на себестоимость должно увеличить количество приобретаемых за счет предприятий путевок.
Гражданам, приобретающим путевки в санатории и на курорты России за свой счет, предлагают делать налоговый вычет до 120 тысяч рублей. Это предложение было озвучено на последнем заседании рабочей группы Минздрава по подготовке Государственной стратегии по развитию санаторно-курортного комплекса РФ. СФ официально внесет это предложение в рамках совместной работы с правительством над документом в ближайшие дни.
Отметим, что внедрение этих предложений не требует специальных изменений в Налоговом кодексе. Вычеты уже существуют, просто необходимо расширить их перечень.
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