Кто стал самым богатым по версии Forbes?

Список богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes вновь возглавил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон. Этот человек держится в лидерах рейтинга уже второй год. Его состояние издание оценило в $18,4 млрд. На второй позиции владелец "Северстали" Алексей Мордашов ($17,5 млрд). "Бронза" у владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина с его состоянием в 16,1 миллиарда долларов. Отметим, что все представленные в первой десятке бизнесмены лишь увеличили за год своё состояние.

Кстати, общее число миллиардеров в российском рейтинге увеличилось с 77 до 96 человек. Их совокупное состояние выросло на $100 млрд, до $460 млрд. Forbes связывает рост состояния наших бизнесменов с укреплением рубля и благоприятной ситуацией на сырьевых рынках.