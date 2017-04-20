Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских бизнесменов за 2017 год. В топ-лист вошли 200 человек. Кто занимает верхние строчки этого рейтинга, читайте в нашем "Вопросе-ответе".
Список богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes вновь возглавил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон. Этот человек держится в лидерах рейтинга уже второй год. Его состояние издание оценило в $18,4 млрд. На второй позиции владелец "Северстали" Алексей Мордашов ($17,5 млрд). "Бронза" у владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина с его состоянием в 16,1 миллиарда долларов. Отметим, что все представленные в первой десятке бизнесмены лишь увеличили за год своё состояние.
Кстати, общее число миллиардеров в российском рейтинге увеличилось с 77 до 96 человек. Их совокупное состояние выросло на $100 млрд, до $460 млрд. Forbes связывает рост состояния наших бизнесменов с укреплением рубля и благоприятной ситуацией на сырьевых рынках.
- Леонид Михельсон ($18,4) (газ, нефтехимия);
- Алексей Мордашов ($17,5) (черная металлургия, машиностроение, туризм);
- Владимир Лисин ($16,1) (металлургия, транспорт);
- Геннадий Тимченко ($16) (инвестиции);
- Алишер Усманов ($15,2) (металлургия, интернет, телекоммуникации);
- Вагит Алекперов ($14,5) (нефть, инвестиции);
- Михаил Фридман ($14,4) (нефть, финансы, связь, розничная торговля);
- Владимир Потанин ($14,3) (цветная металлургия);
- Андрей Мельниченко ($13,2) (удобрения, уголь);
- Виктор Вексельберг ($12,4) (алюминий, инвестиции).
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