Что об этом думают Центробанк и Союз автостраховщиков?

В Российском союзе автостраховщиков "Ведомостям" сообщили, что их позиция по этому вопросу еще не сформирована, так как формулировка в законе им "не вполне ясна". Замминистра финансов Алексей Моисеев также затруднился прокомментировать эту ситуацию.

Центробанк считает, что для проведения ремонта достаточно одного нового полиса у кого-то из участников аварии.

Но так как в законе нет прямых указаний и пояснений на то, как именно действовать в такой ситуации, могут возникнуть конфликты между страховщиками и их клиентами.