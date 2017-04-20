Закон, который заменит выплаты по ОСАГО на ремонт машины, вступает в силу 28 апреля. Документ в марте подписал президент России Владимир Путин. Но всего за неделю до часа X в законе обнаружили серьезные недоработки. Какие – рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Какие недочеты нашли в ОСАГО?
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В Российском союзе автостраховщиков "Ведомостям" сообщили, что их позиция по этому вопросу еще не сформирована, так как формулировка в законе им "не вполне ясна". Замминистра финансов Алексей Моисеев также затруднился прокомментировать эту ситуацию.
Центробанк считает, что для проведения ремонта достаточно одного нового полиса у кого-то из участников аварии.
Но так как в законе нет прямых указаний и пояснений на то, как именно действовать в такой ситуации, могут возникнуть конфликты между страховщиками и их клиентами.
Владельцы новых полисов ОСАГО смогут потребовать выплатить ущерб, если:
- пассажиры получили средний или тяжкий вред здоровью;
- в ДТП есть погибшие;
- автомобиль не подлежит восстановлению;
- предполагаемый ремонт превысит лимит выплаты по автогражданке (более 400 тыс. руб.);
- страховая компания не может организовать ремонт, соответствующий правилам ОСАГО;
- на основании договоренности потерпевшего со страховщиком;
- деньги могут требовать инвалиды 1 и 2 группы;
- если столкнулось более трех машин.
При денежном возмещении разница в стоимости новой и бывшей в употреблении детали (износ), так же, как и сейчас, будет вычитаться из выплаты.
Комментарии
Все добровольно. почему кругом обяз.