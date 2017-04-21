С приходом теплой погоды на городских улицах появились музыканты, выступающие в оживленных местах и собирающие за свои исполнительские способности деньги. Только вот если одни случайные слушатели проходят мимо, то другим — жителям близлежащих домов — приходится выдерживать весь концерт, а длиться он может несколько часов, да и играть "бродячие артисты" не все умеют. Можно ли как-то законными способами прекратить выступления нежелательных гастролеров под вашими окнами, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
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