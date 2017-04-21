С приходом теплой погоды на городских улицах появились музыканты, выступающие в оживленных местах и собирающие за свои исполнительские способности деньги. Только вот если одни случайные слушатели проходят мимо, то другим — жителям близлежащих домов — приходится выдерживать весь концерт, а длиться он может несколько часов, да и играть "бродячие артисты" не все умеют. Можно ли как-то законными способами прекратить выступления нежелательных гастролеров под вашими окнами, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1 Звонить ли в полицию? Нет. К сожалению, звонить в органы охраны правопорядка в данном случае бесполезно. Как прокомментировали корреспонденту Amic.ru в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю, действия уличных музыкантов не подпадают ни под какую статью. В законе Алтайского от 10 июля 2002 года № 46-ЗС, правда, есть статья №61 "Нарушение тишины и покоя граждан", но она распространяется только на шум после 23:00. А так как музыканты поют днем, не нарушают правопорядок или правила дорожного движения, повлиять с помощью полиции на них невозможно.

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