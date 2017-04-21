Что такое прожиточный минимум?

Прожиточный минимум — стоимостная оценка потребительской корзины, под которой подразумевается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы.

Этот индикатор необходим для определения размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий населению.



Последний раз правительство России уменьшило размер прожиточного минимума в стране. В итоге на четвертый квартал 2016 года его величина составила 9691 рубль. По сравнению с третьим кварталом прошлого года этот показатель сократился на 198 рублей.

А 19 апреля стало известно, что Минтруд России подготовил проект постановления правительства РФ и предлагает установить величину прожиточного минимума за первый квартал 2017 года на душу населения в размере 9 909 рублей. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.



Кстати, помимо федерального прожиточного минимума, существуют еще региональные. Их размер может быть и ниже федерального, и выше. Все зависит от цен в регионе, уровня и условий жизни. Величина прожиточного минимума на душу населения в четвертом квартале 2016 года в Алтайском крае составляла 8708 рублей.

Также может быть и районный прожиточный минимум. Он применим для Крайнего Севера и территорий, приравненных к нему.