Минимальный размер оплаты труда в России поднимут до уровня прожиточного минимума работающего. С таким заявлением во время отчета о работе правительства в Госдуме выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Для чего нужен МРОТ, на что влияет прожиточный минимум — в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
МРОТ — минимальный размер месячной оплаты труда, устанавливаемый федеральным законом. Заработная плата сотрудника не может быть ниже МРОТ. Кроме этого, МРОТ используется для определения размера налогов и штрафов, которые исчисляются в соответствии с законодательством РФ в зависимости от минимального размера оплаты труда.
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На сегодняшний день размер МРОТ в России составляет 7500 рублей. Ближайшее повышение минимального размера оплаты труда запланировано на 1 июля. Его размер увеличится до 7800 рублей.
Этот индикатор необходим для определения размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий населению.
Последний раз правительство России уменьшило размер прожиточного минимума в стране. В итоге на четвертый квартал 2016 года его величина составила 9691 рубль. По сравнению с третьим кварталом прошлого года этот показатель сократился на 198 рублей.
А 19 апреля стало известно, что Минтруд России подготовил проект постановления правительства РФ и предлагает установить величину прожиточного минимума за первый квартал 2017 года на душу населения в размере 9 909 рублей. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Кстати, помимо федерального прожиточного минимума, существуют еще региональные. Их размер может быть и ниже федерального, и выше. Все зависит от цен в регионе, уровня и условий жизни. Величина прожиточного минимума на душу населения в четвертом квартале 2016 года в Алтайском крае составляла 8708 рублей.
Также может быть и районный прожиточный минимум. Он применим для Крайнего Севера и территорий, приравненных к нему.
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