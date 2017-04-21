Что интересного будет в Барнауле?

В Барнауле торжественное открытие состоится на площадке Алтайской краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова. В этом году главная библиотека региона станет островом сокровищ. Акция пройдет под девизом "История продолжается!". Основные мероприятия будут проходить с 18.00 до 22.00.

Читатели смогут побывать в "Пещере петроглифов" и в "Ущелье Горного инженера", посетить "Залив русалок", "Грот книжных древностей", интеллектуальную "Таверну адмирала Бенбоу" и многое другое. В этот вечер гостей ждут мастер-классы и квесты, выставки и танцы, игры и викторины.

Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской приглашает на Библиосумерки "Книжные дали, где еще не бывали". В холле библиотеки Городская станция юных натуралистов представит зооуголок "Детки в клетке". Здесь же можно будет записаться на экскурсию по экстрим-тропе "Там, на неведомых дорожках".

В "зообеседке" малыши будут угадывать следы животных и названия цветов, а также общаться с живым кроликом, которому ребята постарше смогут даже почитать книжку. Желающие дадут интервью "Мой ночной друг", рассказав нам о своей любимой мягкой игрушке. Весь вечер здесь будет работать мастер-класс "Лесные поделки".

Также в библиотеке соберутся музыканты, певцы и поэты. Ансамбль "Стрела" проведет "Фольклорные вечёрки", ансамбль CLASSIC–DUET представит юным зрителям необычную концертную программу – путешествие в удивительную сказку "Гадкий утёнок". Занимательную интерактивную игру "Их стихия – воздух" проведут специалисты Городской станции юных натуралистов.

В заключение вечера на "Большой поляне" посетители встретятся с членом Союза писателей России, главным редактором литературного фонда "Август. Испытание временем" Валерием Тихоновым.