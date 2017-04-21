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Правда ли, что тело Ленина собираются захоронить?

, ИА "Амител"
Споры по этому вопросу продолжаются долгие годы, с момента его смерти


22 апреля 2017 года будет отмечаться 147-я годовщина со дня рождения Владимира Ленина. Но разговоры о нем вновь всколыхнули Россию за несколько дней до этой памятной даты. И связано это с очередной инициативой по захоронению вождя пролетариата. Подробнее в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что произошло?

Группа депутатов ЛДПР и "Единой России" 20 апреля внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект о перезахоронении Владимира Ленина. В сопроводительных документах поясняется, что законопроектом устанавливается сама необходимость перезахоронения Ленина. Авторы инициативы считают, что порядок и сроки, а также само место захоронения должно определить правительство с учетом решения межведомственной комиссии.

В руководстве "Единой России" заявили, что законопроект о перезахоронении Владимира Ленина в парламентском большинстве не обсуждался, и поэтому он не имеет перспектив на принятие. В этот же день депутаты фракции "Единая Россия" Евгений Марченко, Николай Брыкин и Виталий Бахметьев поспешили отозвать свои подписи по этому законопроекту.

"Это была личная инициатива наших коллег, с фракцией и партией они не советовались. Перспектив у этого законопроекта не было в любом случае", — выступил с заявлением замсекретаря Генсовета единороссов Евгений Ревенко.

2
Как отреагировали коммунисты?

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал разговоры о перезахоронении Владимира Ленина в год 100-летия Октябрьской революции провокацией и рассмотрел в этой идее такие возможные последствия, как массовые беспорядки.

По его мнению, Ленина "захоронили по православным канонам, так как захоронение в склепах — традиция православных".

3
Почему Ленина снова решили похоронить?

Дело в том, что недавний опрос "Левада-Центра" показал, что более половины россиян поддерживают идею захоронения тела Ленина. При этом 32% предлагают сделать это у Кремлевской стены, а 26% — на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Около трети респондентов (31%) уверены, что его останки следует оставить в мавзолее. Опрос был проведен в период с 31 марта по 3 апреля. Участие в нем приняли 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Аналогичный опрос 9-10 марта проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Участие в нем приняли 1200 респондентов. 63% выступали за захоронение тела Владимира Ленина. При этом 32% считают, что сделать это нужно немедленно, 31% полагает, что необходимо выждать какое-то время, пока этот вопрос не будет затрагивать тех, для кого Ленин дорог, еще треть (31%) предлагает все оставить как есть.

4
В какой уже раз поднимается этот вопрос?
Сложно назвать точную цифру, но этот вопрос действительно обсуждали много раз. Идея забальзамировать тело Ленина была озвучена осенью 1923 года Сталиным на заседании Политбюро, когда вождь пролетариата был еще жив, но его состояние здоровья уже ухудшилось. Первый временный деревянный Мавзолей был построен ко дню похорон Ленина (27 января 1924 года).
До перестройки тема выноса тела Ленина из Мавзолея публично не поднималась. Впервые о ней заговорил 21 апреля 1989 года в телепрограмме "Взгляд" режиссер Марк Захаров.

Первым в новой России действия в этом направлении начал предпринимать мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак в 1991 году. С этим же вопросом в 1993 году обращался к президенту Ельцину и мэр Москвы Юрий Лужков. Но на активные действия Ельцин так и не пошел.

В 2016 году на вопрос о возможности захоронения тела Ленина на форуме ОНФ отвечал Владимир Путин. По его словам, к этому вопросу нужно подходить аккуратно. По мнению президента, нужно, наоборот, сплачивать наше общество, а не раскалывать его.

 

 


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