22 апреля 2017 года будет отмечаться 147-я годовщина со дня рождения Владимира Ленина. Но разговоры о нем вновь всколыхнули Россию за несколько дней до этой памятной даты. И связано это с очередной инициативой по захоронению вождя пролетариата. Подробнее в рубрике "Вопрос-ответ".
Группа депутатов ЛДПР и "Единой России" 20 апреля внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект о перезахоронении Владимира Ленина. В сопроводительных документах поясняется, что законопроектом устанавливается сама необходимость перезахоронения Ленина. Авторы инициативы считают, что порядок и сроки, а также само место захоронения должно определить правительство с учетом решения межведомственной комиссии.
В руководстве "Единой России" заявили, что законопроект о перезахоронении Владимира Ленина в парламентском большинстве не обсуждался, и поэтому он не имеет перспектив на принятие. В этот же день депутаты фракции "Единая Россия" Евгений Марченко, Николай Брыкин и Виталий Бахметьев поспешили отозвать свои подписи по этому законопроекту.
"Это была личная инициатива наших коллег, с фракцией и партией они не советовались. Перспектив у этого законопроекта не было в любом случае", — выступил с заявлением замсекретаря Генсовета единороссов Евгений Ревенко.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал разговоры о перезахоронении Владимира Ленина в год 100-летия Октябрьской революции провокацией и рассмотрел в этой идее такие возможные последствия, как массовые беспорядки.
По его мнению, Ленина "захоронили по православным канонам, так как захоронение в склепах — традиция православных".
Дело в том, что недавний опрос "Левада-Центра" показал, что более половины россиян поддерживают идею захоронения тела Ленина. При этом 32% предлагают сделать это у Кремлевской стены, а 26% — на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Около трети респондентов (31%) уверены, что его останки следует оставить в мавзолее. Опрос был проведен в период с 31 марта по 3 апреля. Участие в нем приняли 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.
Аналогичный опрос 9-10 марта проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Участие в нем приняли 1200 респондентов. 63% выступали за захоронение тела Владимира Ленина. При этом 32% считают, что сделать это нужно немедленно, 31% полагает, что необходимо выждать какое-то время, пока этот вопрос не будет затрагивать тех, для кого Ленин дорог, еще треть (31%) предлагает все оставить как есть.
Первым в новой России действия в этом направлении начал предпринимать мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак в 1991 году. С этим же вопросом в 1993 году обращался к президенту Ельцину и мэр Москвы Юрий Лужков. Но на активные действия Ельцин так и не пошел.
В 2016 году на вопрос о возможности захоронения тела Ленина на форуме ОНФ отвечал Владимир Путин. По его словам, к этому вопросу нужно подходить аккуратно. По мнению президента, нужно, наоборот, сплачивать наше общество, а не раскалывать его.
Комментарии